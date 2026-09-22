Harfuch anuncia la captura de “Don Flaco”, buscado en Washington por traslado de precursores químicos

Anuncia Harfuch detención de "Don Flaco", buscado en Washington por traslado de precursores químicos de China a México y EEUU. @OHarfuch

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Autoridades mexicanas detuvieron a José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, tras una solicitud de las autoridades estadounidenses vinculada a delitos de tráfico de droga. La captura se concretó mediante una operación conjunta entre instituciones de seguridad de ambos países.

El arresto se produjo en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición. La acción contó con intercambio de información entre agencias mexicanas y estadounidenses, según se informó.

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Operativo conjunto entre agencias de México y Estados Unidos

La detención de “Don Flaco” fue resultado de una acción coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ambas instituciones trabajaron con información compartida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

El detenido cumple una orden de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos, país donde es requerido por delitos relacionados con el tráfico de droga. La causa que motivó su búsqueda está vinculada al traslado de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.

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El RND señala que fue detenido a las 11:33 de la mañana de este 22 de septiembre. Crédito: RND

Este tipo de colaboración responde a mecanismos binacionales de intercambio de datos entre agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses sobre organizaciones criminales que operan en ambos territorios. La cooperación permitió ubicar y ejecutar la detención respetando los procedimientos legales que rigen los procesos de extradición entre ambos países.

Señalado como financiador de una red de precursores químicos

Rivera Zazueta es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos. Estas sustancias son utilizadas comúnmente en la producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con la información difundida, el detenido habría cumplido un rol de liderazgo dentro de esta red, encargado tanto de la coordinación logística como del financiamiento de las operaciones de tráfico. El esquema señalado involucra el desplazamiento de estos insumos químicos entre tres países: China, como origen, y México y Estados Unidos, como destinos finales.

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(Foto: OFAC)

Según registros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la organización operaba a escala mundial, con nodos en Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia, África y Australia. Los precursores importados desde China se destinaban a la fabricación de fentanilo, MDMA, metanfetaminas, 2C-B y ketamina.

Se le señalo como presunto operado de “El Mayo Zambada”

José Ángel Rivera Zazueta, alias “El Flaco”, nacido el 15 de agosto de 1987 en Culiacán, Sinaloa, fue identificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo del Cártel de Sinaloa.

Según la periodista Anabel Hernández, autora del libro La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa, Rivera Zazueta fue presuntamente el principal operador de Ismael “El Mayo” Zambada en la Ciudad de México, cargo que en algún momento ocupó Jesús “Rey” Zambada García, hermano de Zambada.

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La investigación de Hernández, señaló que la tarea principal de Rivera Zazueta en la capital mexicana consistia en controlar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para el ingreso y salida de precursores químicos y narcóticos. El reporte indica que el operador soborna con miles de dólares mensuales, al menos desde 2020, a miembros de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y autoridades aduaneras presentes en el aeródromo.

Cártel de Sinaloa en Italia (Foto: Guardia Di Finanza)

Según una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), según la cual Rivera Zazueta llegó a residir en Kaohsiung, Taiwán, ciudad portuaria desde la que coordinaba el envío de precursores químicos para Zambada.

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Adicionalmente, según el libro de Hernández, Zambada envió a Rivera Zazueta a Italia en 2019 con el objetivo de abrir una ruta aérea para el tráfico de cocaína hacia Europa desde el aeropuerto de Catania, en Sicilia. El plan no se concretó: autoridades judiciales italianas interceptaron comunicaciones entre Rivera Zazueta y sus cómplices, lo que derivó en la detención de sus dos principales socios en enero de 2020.

Designación previa por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Además del requerimiento judicial que motivó su detención, Don Flaco había sido previamente designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, el 30 de enero de 2023, conforme a la Orden Ejecutiva 14059.

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Según el comunicado de la OFAC, el sancionado colaboró de forma directa con la empresa china Shanghai Fast-Fine Chemicals, designada previamente por ese organismo el 15 de diciembre de 2021, la cual enviaba precursores químicos, a menudo con etiquetado falso, a organizaciones de narcotráfico en México.

La misma medida sancionó a sus socios Nelton Santiso Águila, ciudadano mexicano, y Jason Antonio Yang López, ciudadano guatemalteco, por colaborar en la obtención e importación de precursores químicos del fentanilo con destino final en Estados Unidos. El Tesoro señaló además que el detenido era responsable de mover cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros países de Europa y América Central.

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'El Flaco', operador de Ismael 'El Mayo' Zambada en la Ciudad de México. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

“El fentanilo ilegal ha provocado una cantidad sin precedentes de muertes por sobredosis en Estados Unidos, y la mayoría de estas drogas proceden de cárteles mexicanos, incluido el cártel de Sinaloa, que usan precursores químicos de Asia Oriental”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, según el comunicado de la OFAC.

Extradición y mensaje sobre cooperación bilateral

La detención se enmarca dentro de un proceso judicial orientado hacia la extradición de José Ángel “N” hacia Estados Unidos, donde deberá responder por los delitos de tráfico de droga que se le atribuyen.

En el comunicado que acompañó el anuncio se subrayó que la acción se realizó con cooperación internacional, responsabilidad compartida y respeto irrestricto a la soberanía mexicana. Se indicó que este tipo de operativos busca cerrar el paso al dinero que financia a las organizaciones criminales que afectan a México y a otros países.

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El mensaje institucional vinculó directamente la detención con los esfuerzos conjuntos entre ambas naciones para desarticular las estructuras financieras del crimen organizado, sin que se detallaran acciones adicionales previstas tras la captura de “Don Flaco” en la capital mexicana.