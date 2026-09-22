Por qué la cafeína puede aliviar el dolor de cabeza en algunas personas y desencadenarlo en otras

No todas las cefaleas reaccionan igual al café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cafeína puede aliviar o provocar cefaleas según la cantidad, la frecuencia de consumo, el tipo de dolor de cabeza y la sensibilidad de cada persona.

Puede ayudar durante un episodio agudo porque modifica vías del dolor y el calibre de los vasos cerebrales. Puede desencadenar síntomas cuando se consume en exceso, se usa todos los días o se suspende de forma abrupta.

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La respuesta depende de quién la consume y en qué contexto. Una persona con migraña ocasional puede obtener alivio con una dosis puntual, mientras que alguien con cefaleas frecuentes puede entrar en un ciclo de dependencia, retirada y dolor recurrente.

El efecto también cambia si la cafeína procede de café, bebidas energéticas o medicamentos analgésicos.

La International Classification of Headache Disorders reconoce la cefalea por retirada de cafeína

La International Classification of Headache Disorders, tercera edición (ICHD-3) incluye la cefalea por retirada de cafeína entre las cefaleas secundarias. El cuadro puede aparecer tras interrumpir o retrasar de forma marcada un consumo regular de esta sustancia.

Los criterios citados en la clasificación contemplan a personas que consumieron más de 200 mg diarios durante al menos dos semanas. El dolor suele comenzar dentro de las 24 horas posteriores a la suspensión o al retraso de la dosis habitual.

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La cefalea puede mejorar con la reintroducción de cafeína y suele resolverse en un plazo máximo de siete días si la persona mantiene la abstinencia. Junto al dolor pueden presentarse fatiga, irritabilidad, somnolencia, dificultad para concentrarse y cambios en el estado de ánimo.

El mecanismo se vincula con la adaptación del sistema nervioso a la exposición habitual. Con el consumo persistente, el organismo aumenta la disponibilidad de receptores de adenosina.

Si la cafeína desaparece de golpe, la adenosina ejerce una acción más intensa y favorece la dilatación de los vasos cerebrales.

La International Classification of Headache Disorders, tercera edición (ICHD-3) incluye la cefalea por retirada de cafeína entre las cefaleas secundarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los receptores de adenosina explican buena parte de la paradoja

La cafeína actúa principalmente como antagonista competitivo de los receptores de adenosina. En términos simples, ocupa esos receptores sin activar las funciones que la adenosina produce de manera natural.

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La adenosina participa en la regulación del sueño, la actividad neuronal y el tono de los vasos sanguíneos. También interviene en la percepción del dolor y en algunos procesos asociados a la migraña.

Al bloquear receptores A1 y A2A, la cafeína puede aumentar el estado de alerta y modificar las señales dolorosas.

Su acción también reduce la vasodilatación relacionada con la adenosina, un efecto que puede resultar útil en determinados ataques de cefalea.

La misma vía explica el problema de la retirada. Después de un consumo elevado y sostenido, una interrupción brusca deja al sistema con mayor sensibilidad a la adenosina. La consecuencia puede ser un rebote vascular acompañado de dolor de cabeza.

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La migraña y la cefalea tensional pueden responder a una dosis puntual

La migraña implica la activación del sistema trigémino-vascular, cambios en el tono de los vasos y liberación de sustancias como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, conocido como CGRP.

En algunos ataques, la cafeína puede reducir parte de esos procesos.

La vasoconstricción cerebral es una de las explicaciones del alivio. Cuando existe una dilatación de vasos sensibles, la cafeína puede estrecharlos y disminuir la presión sobre estructuras vinculadas al dolor.

También puede contribuir a reducir la sensación dolorosa mediante la modulación de prostaglandinas, dopamina, acetilcolina y otros sistemas neuroquímicos.

Estos efectos no ocurren de forma idéntica en todas las personas ni en todos los tipos de cefalea.

En la cefalea tensional, caracterizada por una presión bilateral o una sensación de banda alrededor de la cabeza, la cafeína puede potenciar la respuesta a analgésicos.

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Aun así, el exceso diario o la abstinencia siguen siendo posibles desencadenantes.

En algunos ataques de migraña, la cafeína puede aliviar el dolor al actuar sobre mecanismos vasculares y neurológicos vinculados al CGRP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paracetamol, el ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico pueden potenciarse con cafeína

La cafeína forma parte de numerosos medicamentos de venta libre destinados a la migraña y a la cefalea tensional. Su función no es meramente secundaria: puede mejorar la absorción y la eficacia de algunos analgésicos.

Las combinaciones con paracetamol, ibuprofeno o ácido acetilsalicílico pueden reducir el dolor con mayor rapidez en ciertos pacientes. La cafeína también puede reforzar mecanismos de analgesia central vinculados con la señalización dopaminérgica y colinérgica.

Esa ventaja tiene un límite. El uso frecuente de preparados con cafeína puede favorecer la cefalea por uso excesivo de medicación, conocida como MOH por sus siglas en inglés.

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La American Migraine Foundation aconseja prestar atención a la cafeína que contienen los fármacos, además de la que se ingiere en bebidas y alimentos. La suma inadvertida de varias fuentes puede aumentar la exposición diaria y sostener un patrón de dolor recurrente.

La cefalea por uso excesivo de medicación puede volver crónico el dolor

La cefalea por uso excesivo de medicación aparece cuando los tratamientos agudos se utilizan con demasiada frecuencia.

En vez de interrumpir los ataques, el recurso repetido a los analgésicos puede contribuir a mantenerlos.

Este fenómeno afecta de forma especial a quienes combinan medicamentos con cafeína, café, té, refrescos y bebidas energéticas.

La sustancia puede ofrecer alivio en el corto plazo, pero alimentar una dependencia fisiológica y una mayor frecuencia de cefaleas con el paso del tiempo.

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Las fuentes clínicas citadas recomiendan limitar los fármacos con cafeína a no más de dos días por semana en pacientes con migraña. La medida busca reducir el riesgo de que el tratamiento agudo se convierta en parte del problema.

La migraña crónica se define por la presencia de dolor de cabeza durante 15 o más días al mes, con características migrañosas en parte de esos episodios.

El consumo elevado de cafeína figura entre los factores que pueden agravar ese tránsito desde formas episódicas hacia cuadros más frecuentes.

La cefalea por uso excesivo de medicación aparece cuando los tratamientos agudos se utilizan con demasiada frecuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cefalea post punción dural tiene un uso terapéutico específico de cafeína

La cefalea post punción dural puede aparecer después de una punción lumbar o de una anestesia espinal. El dolor suele empeorar al ponerse de pie y mejorar al acostarse.

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En este caso, la pérdida de líquido cefalorraquídeo altera la presión intracraneal y puede provocar náuseas, rigidez de cuello y sensibilidad a la luz.

La cafeína se utiliza como parte del tratamiento porque puede inducir vasoconstricción cerebral y favorecer la producción de líquido cefalorraquídeo.

Una revisión Cochrane mencionada en el material de referencia indicó que la cafeína redujo la persistencia de la cefalea y la necesidad de tratamientos adicionales frente al placebo.

El alivio puede aparecer entre una y dos horas después de la administración.

La cefalea hípnica representa otro escenario particular. Este tipo poco frecuente de dolor despierta al paciente durante el sueño y, de manera llamativa, puede responder a la cafeína tomada antes de acostarse.

El magnesio, la hidratación y el sueño modifican la respuesta individual

La cafeína no actúa de manera aislada. Su relación con el dolor de cabeza también está condicionada por el descanso, la hidratación y el equilibrio de minerales como el magnesio.

El consumo elevado puede aumentar la pérdida urinaria de magnesio. Dado que este mineral participa en la transmisión nerviosa y en la regulación neuromuscular, una disminución puede elevar la susceptibilidad a la migraña en personas predispuestas.

Las dosis altas también pueden favorecer la pérdida de líquidos si no se compensan con agua suficiente. La deshidratación es un desencadenante conocido de migraña y puede amplificar el malestar asociado a bebidas cafeinadas.

El sueño es otro factor decisivo. La cafeína consumida cerca del horario de descanso puede dificultar la conciliación del sueño o alterar su calidad.

La falta de descanso, a su vez, aumenta el riesgo de cefalea tensional y migrañosa.

La cafeína no actúa de manera aislada. Su relación con el dolor de cabeza también está condicionada por el descanso, la hidratación y el equilibrio de minerales como el magnesio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic y American Migraine Foundation plantean límites orientativos

Las recomendaciones recogidas en el material disponible sugieren que las personas con migraña episódica pueden limitar su consumo a una o dos bebidas cafeinadas al día. Ese margen equivale, de forma aproximada, a hasta 200 mg diarios.

Cleveland Clinic menciona un rango cercano a 100 a 150 mg diarios como una cantidad que puede ayudar a algunas personas sin exponerlas a los riesgos del consumo elevado.

Una taza estándar de café filtrado puede aportar entre 80 y 120 mg, aunque las cantidades varían según la preparación.

Estas cifras funcionan como referencias generales y no sustituyen una evaluación médica. La respuesta depende del metabolismo individual, la sensibilidad a la cafeína, los antecedentes de migraña, la ansiedad, el insomnio y otros desencadenantes presentes.

Quienes padecen cefaleas diarias o sospechan una relación entre la cafeína y sus síntomas pueden necesitar una estrategia individualizada.

En esos casos, identificar todas las fuentes de consumo resulta más útil que centrarse únicamente en el café.

Una taza estándar de café filtrado puede aportar entre 80 y 120 mg de cafeína, aunque las cantidades varían según la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción gradual evita parte del dolor por abstinencia

Suspender la cafeína de un día para otro puede provocar una cefalea intensa en personas habituadas a tomarla diariamente.

La disminución progresiva permite que el sistema de adenosina se adapte con menos síntomas.

La American Migraine Foundation propone reducir la ingesta alrededor de 25% por semana.

El método puede incluir reemplazar parte de las bebidas habituales por opciones descafeinadas o disminuir de forma escalonada las dosis de medicamentos que contienen cafeína.

Durante la transición, mantener una buena hidratación, respetar horarios de sueño y evitar el uso excesivo de analgésicos puede ayudar a reducir el riesgo de una crisis.

Las personas con cefaleas crónicas o consumo elevado de fármacos deberían consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cambios importantes.

La cafeína puede ser útil ante un dolor de cabeza puntual, pero también puede sostener un ciclo de cefalea si el consumo es elevado, irregular o combinado con analgésicos de forma frecuente.

La clave está en reconocer el tipo de cefalea, observar la respuesta personal y evitar las variaciones bruscas.