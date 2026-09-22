Gustavo Adolfo Infante destapa supuestos vínculos de Alfredo Adame con la familia de Caro Quintero

El periodista Gustavo Adolfo Infante manifestó temor ante la difusión de versiones que vinculan a Alfredo Adame con presuntas investigaciones federales. (Fotos: Gettyimages)

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El periodista Gustavo Adolfo Infante expresó miedo por su seguridad ante los nuevos señalamientos que vinculan a Alfredo Adame con presuntas investigaciones por delincuencia organizada.

La controversia resurgió este 22 de septiembre tras un reporte de una revista de espectáculos que menciona un supuesto expediente en la Fiscalía General de la República.

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El comunicador asistió a los juzgados de la Ciudad de México para darle seguimiento a la demanda penal que interpuso por discriminación contra el actor.

A su llegada el periodista relacionó la versión publicada con conversaciones pasadas sostenidas con el presentador.

En el lugar el comunicador declaró ante los medios que: “yo la verdad vengo con miedo. O sea, cuando hablas de delincuencia organizada, no nada más es la violencia en contra de las mujeres, en contra de las adultas mayores, sino también tiene nexos este cuate con el crimen organizado”.

Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame coincidieron en los juzgados de la Ciudad de México en medio de acusaciones y recursos legales. (Fotos: Gettyimages)

Gustavo Adolfo Infante aseguró que el actor tiene un vínculo con la familia de Rafael Caro Quintero

El periodista recordó un episodio previo durante sus actividades laborales junto al actor. Infante afirmó que el presentador solía presumir influencias y protección derivado de sus relaciones personales.

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“Yo me acuerdo que cuando él iba a hacer menciones, él me presumía que era muy amigo de la hija de Caro Quintero. Me la puso un día al teléfono, aquí está y si se acuerdan, él me la puso al teléfono. ‘Esta es mi madrina y vive en Monterrey y a mí por eso no me pasa nada’. Entonces sí trata con esa impunidad y esa prepotencia las cosas”, sostuvo el periodista ante la prensa.

El periodista cuestionó la presencia del presentador en emisiones televisivas tras los señalamientos de supuestas investigaciones federales. Infante señaló el riesgo que enfrentan los comunicadores en el país ante este tipo de vínculos.

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“Imagínate, tiene nexo con la delincuencia organizada, está coludido con la delincuencia organizada, ¿Qué puede esperar uno, no?, en este país donde matan tantos periodistas y la delincuencia organizada cobra tantas vidas. Yo creo que sí es pues es muy lamentable”, agregó en su mensaje a los medios.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que el conductor le presumió en el pasado una supuesta cercanía con familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Foto: @deprimeramanoitv

Alfredo Adame respondió con sarcasmo a la acusación

A la misma sede judicial arribó el actor para atender el proceso legal pendiente. Al ser cuestionado sobre las afirmaciones vertidas por Infante y la reciente publicación, el presentador rechazó las versiones de manera irónica.

“Bueno eso sí, mira, sí estoy, sí estoy involucrado. Lo único que no le hago es al huachicol, pero todo lo demás y todo ese rollo, a todo eso sí, sí estoy involucrado, si hubiera, ¿Tú crees que yo andaría aquí caminando tan tranquilamente?”, respondió entre burlas a los reporteros.

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El conductor aseguró que el comunicador inventó historias previas en sus transmisiones sobre supuestos delitos cometidos por su familia. El actor desestimó la veracidad de los testimonios expresados por el periodista.

“Él dijo incluso en una ocasión en el programa, cuando empezó la bronca conmigo, dijo que mi comadre, una persona de la familia y yo vendíamos no sé cuántas cosas, traficábamos y todo ese rollo. Él lo dijo en su programa. No sé a quién se refiera, no sé de qué esté hablando, pero, pues ¿Qué le puedes creer a este alcohólico, drogadicto, a este borrachín? ¿Qué le puedes creer?”, declaró Adame.

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Alfredo Adame respondió con ironía a las preguntas de la prensa sobre los supuestos expedientes por delincuencia organizada. (Captura de pantalla)

Reportes aclaran la ausencia de confirmación oficial sobre procesos por delincuencia organizada

Respecto al origen de la controversia reportes periodísticos aclararon que las autoridades judiciales no han confirmado expedientes activos por crimen organizado contra el actor.

Los datos difundidos corresponden de forma exclusiva a testimonios anónimos citados por la revista.

El historial judicial del actor registra un arresto de 30 horas ejecutado en enero de 2026 en la Ciudad de México. La sanción administrativa derivó del incumplimiento de medidas de protección impuestas a favor de Magaly Chávez.

El historial del conductor registra un arresto administrativo de 30 horas ejecutado en enero de 2026 por desacatar medidas de protección. Foto: Instagram @magaly_chavezoficial / CUARTOSCURO

En el ámbito fiscal el conductor enfrentó un proceso en 2007 por diferencias con el SAT que derivaron en su permanencia temporal en el Reclusorio Norte. Dicho asunto quedó saldado tras un acuerdo de pago con las autoridades tributarias.

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Las acusaciones mutuas entre el comunicador y el actor forman parte del expediente penal iniciado en 2022 por agresiones verbales. Las autoridades competentes desahogan las pruebas presentadas por ambas partes dentro del juicio.