Presunto líder de "Los Williams" exhibe convivencia con Natanael Cano y otros exponentes de corridos tumbados

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Javier “Javiercito” Villalobos fue identificado por el periodista Antonio Nieto como presunto cabecilla de “Los Williams” en Iztapalapa, junto a Anabel Villalobos, Axel y Gabriel Torres.

Además, Nieto compartió el perfil de Instagram de Javier Villalobos, mismo donde se ostentan drogas, lujos y un saludo del cantante Natanael Cano dirigido “Pa la mamá de Javiercito”.

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Quién señala a los cabecillas de Los Williams

El periodista difundió en su cuenta de X que Javier, alias “Javiercito”, y Anabel Villalobos son los cabecillas de la banda conocida como “Los Williams”. Según su publicación, el grupo se dedica al narcomenudeo en la alcaldía Iztapalapa.

Presunto líder de "Los Williams" exhibe convivencia con Natanael Cano y otros exponentes de corridos tumbados. RRSS

En una segunda publicación, Nieto amplió la identificación de los presuntos líderes bajo la fórmula “SE BUSCAN”. Ahí incluyó también a Axel y Gabriel Torres como cabecillas de la misma agrupación.

De acuerdo con lo publicado por el periodista, el grupo exhibió un Lamborghini y un vapeador de marihuana con MDMA como parte del material que circuló en redes.

Javiercito, Natanael Cano y otros exponentes

En el video, Cano dedica un mensaje dirigido a la madre de “Javiercito”. El cantante la describe como “bien jalapeña” y le envía un saludo mientras hace referencia al género de los corridos tumbados.

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En el mismo clip, Cano menciona a qué aquí " andamos los corridos tumbados su compa Nata está brincando las bardas que la verga, ánimo.

A los saludos se sumó Jorge Tapia, requintista y guitarrista principal de Natanael Cano.

Presunto líder de "Los Williams" exhibe convivencia con Natanael Cano y otros exponentes de corridos tumbados

“Le quiero mandar un saludote a mi compa Javiercito, que está a la orden, que saque la junta que regaña el viejo, el compa Toño. Saludos, viejo. Ánimo”, se escucha en el video saludo.

Además, en el mismo perfil se pudo ver una foto en la que Javiercito aparece junto a Jesús Roberto Laija García, conocido como Tito Doble P en lo que parece ser una fiesta. El propio intérprete habría compartido la foto en sus historias de Instagram.

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Narcomenudeo, extorsión y disputa con Los Tanzanios

Nieto señaló que a los integrantes de “Los Williams” se les liga con hechos de extorsión, además del narcomenudeo que la banda ejerce en Iztapalapa.

El periodista describió a este grupo como la contraparte de “Los Tanzanios”, otra agrupación con presencia en la misma alcaldía. Según su publicación, “Los Tanzanios” cuentan con protección de políticos.

“Los Tanzanios” es una organización criminal con más de dos décadas de operación en el oriente de la Ciudad de México. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el grupo fue fundado por Juan Manuel García González, alias “El Chacal” o “El Chuki”, un exintegrante del Ejército, quien habría sido detenido en 2005.

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Tras esa detención, el mando de la organización quedó bajo el control de Nicolás Enrique García, alias “El Nico” o “El Tanzanio”. Un informe del Ejército mexicano, filtrado en 2022 y conocido como Guacamaya Leaks, lo identificó con el nombre completo de Nicolás Enrique García González.

Nicolás "N" es señalado por las investigaciones de la Fiscalía CDMX como el fundador de "Los Tanzanios". Crédito: SSC

Las autoridades documentaron que “El Nico” cuenta con antecedentes penales previos por extorsión y cohecho. El propio “Nico” fue detenido en septiembre de 2023, aunque continuó vinculado a la operación del grupo hasta su nueva captura en 2026.

Territorio y expansión del grupo

“Los Tanzanios” iniciaron sus actividades con robos a transeúntes y asaltos a microbuses en Iztapalapa. Con el tiempo, según documentó la FGJCDMX, extendieron su operación hacia el narcomenudeo, la extorsión a tianguistas y choferes de transporte público, el cobro de piso, el secuestro y el homicidio.

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Actualmente el grupo mantiene presencia en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc e Iztacalco. También opera en los municipios mexiquenses de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad, de acuerdo con las mismas investigaciones.

Cabecillas de "Los Williams". - @siete_letras

Un informe militar de 2022 ubicó a Iztapalapa entre las alcaldías con mayor número de homicidios vinculados al crimen organizado en ese momento. El mismo documento detalló que “Los Tanzanios” mantenían enfrentamientos por el control territorial con otras estructuras criminales de la zona.

Detenciones recientes contra la estructura

La organización ha sufrido múltiples golpes en los últimos años. En febrero de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Diego “N”, identificado como líder de una célula del grupo, tras el cateo de dos inmuebles en Iztapalapa.

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En mayo de 2025, autoridades capturaron a Iván “N”, señalado como integrante clave y colaborador cercano de “El Nico”. La Fiscalía de la Ciudad de México lo vinculó directamente con la distribución de drogas y la extorsión a comerciantes.