El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó el corte de listón del antiguo Estadio 3 de Marzo, renovado para albergar espectáculos musicales y deportivos desde este 22 de marzo. (Crédito: Ignacio Izquierdo / Infobae México)

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Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan; Antonio Leaño Reyes, rector de la UAG, y empresarios del proyecto cortaron el listón para inaugurar la nueva apuesta de la ciudad para eventos musicales y deportivos: el Coliseo GNP.

El gobernador Pablo Lemus, el alcalde Juan José Frangie, el rector Antonio Leaño Reyes y empresarios encabezaron el corte de listón del Coliseo GNP Seguros. (Foto: Ignacio Izquierdo / Infobae México)

La renovación del antiguo Estadio 3 de Marzo, a cargo del arquitecto Óscar Rodríguez Castañeda, por fin llegó a su fin para que el recinto reciba a Michael Bublé la noche de este 22 de septiembre.

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Pablo Lemus sostiene que la inversión fortalece la derrama económica, protección internacional y la industria del entretenimiento en Guadalajara, al atraer visitantes para asistir a espectáculos de gran demanda. (Crédito: Ignacio Izquierdo / Infobae México)

En conferencia de prensa, el gobernador del estado explicó que el apoyo gubernamental para el proyecto de renovación del estadio existe porque representa un beneficio absoluto para la ciudad: fortalece un ecosistema que abarca turismo, derrama económica, movilidad, protección internacional y, por supuesto, a la industria del entretenimiento.

Pablo Lemus ejemplificó la importancia del proyecto:

“Pensemos en una persona que vive en Colima, Morelia, Tepic, Selaya o San Luis, ve que se va a presentar Michael Bublé y quiere ir. Esas grandes estrellas es difícil que vayan a esas ciudad y solo hay oportunidad de verlos en Guadalajara. Esa persona decide contratar dos o tres noches de hotel. La ciudad le da atractivos, se ha aumentado la oferta hotelera, somos el segundo estado con mayor cuartos de hotel, 90 mil en total, solo detrás de Quintana Roo. 35 complejos turísticos desarrollados. Esa persona se va a cenar a un gran restaurante. Desde este años hemos logrado de Michellin verifique a varios restaurantes de Guadalajara y de Puerto Vallarta. Entonces pueden cenar de maravilla, verifique a Michael Bublé y al día siguiente tomar un vuelo directo de Guadalajara a Madrid”.

Las mejoras presentes en el Coliseo GNP Seguros

El arquitecto Óscar Rodríguez Castañeda contó en conferencia de prensa los detalles del nuevo Coliseo GNP:

El área de 60 mil metros cuadrados que se actualizó. Incluye el estadio y los alrededores.

Estacionamientos nuevos que se añaden a los de la Universidad.

Canchas que se convierten en un lobby del estadio y, entre ellas, un pasaje para el acceso y el control de boletos.

Una gran plaza alrededor del estadio , llena de amenidades. Es rampeada y sin escalones, pensada para todo tipo de personas y con accesibilidad universal.

Estadio con una nueva cubierta y nueva imagen.

La grada se cortó en 60 metros de un extremo para albergar ahí el escenario. Eso permite más audiencia y mejor visibilidad para la zona de gradas . Además, su ubicación ya no afecta a la cancha deportiva. Se acortan los tiempos de montaje.

En todo el estadio, tanto en la plaza como en el interior, hay amenidades, centros de alimentos y bebidas, baños y accesibilidad para los visitantes.

Mayor control en la numeración de butacas en las gradas.

Tecnología: una gran pantalla que abarca el perímetro del estadio. Permite una ambientación más inmersiva.

Muchos otros cambios que mejorarán la experiencia del fan no sólo durante el evento, sino en los momentos previos y posteriores.

El arquitecto Óscar Rodríguez Castañeda lideró la remodelación del antiguo Estadio 3 de Marzo. (Foto: Ignacio Izquierdo / Infobae México)

Finalmente, el Coliseo GNP Seguros tendría hoy su primer concierto con Michael Bublé, donde se espera la llegada de cientos de miles de fanáticos.