Condenan a 70 años de cárcel al hombre que mató a Yair Martín Romero, aspirante a diputado por Morena, y a su hermano en Ecatepec

Los hermanos fueron asesinados en el año 2024. Foto: Facebook/Yair Martin Romero

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Enrique Lagunas Castillo fue condenado a 70 años de prisión por los homicidios de Yair Martín Romero Segura, aspirante a diputado federal por Morena, y de su hermano Johan Romero Segura, crímenes ocurridos el 10 de febrero de 2024 en el municipio de Ecatepec. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el juez también impuso una multa de 542 mil 850 pesos y ordenó el pago de 237 mil 768 pesos por reparación del daño.

De acuerdo con el boletín emitido este 22 de septiembre por la Fiscalía mexiquense, el crimen ocurrió cuando los hermanos Romero Segura, quienes eran representantes de la Asociación de Microempresarios y Transportistas de Ecatepec, arribaron a la colonia Santa Clara Coatitla y sostuvieron una discusión con un sujeto identificado como “El Michoacano” y otros integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), entre ellos el hoy sentenciado.

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La disputa entre transportistas y la USON derivó en un ataque armado

Yair Martín Romero Segura buscaba la diputación federal por el Distrito XVI, que comprende Ecatepec y Tlalnepantla. Según la Fiscalía, la discusión con los integrantes de la USON escaló por problemas entre agremiados de rutas de transporte público, un conflicto que ya arrastraba tensiones previas entre ambas organizaciones.

En algún momento del enfrentamiento, Lagunas Castillo sacó un arma de fuego y disparó contra las víctimas, lo que les provocó la muerte. El agresor huyó del lugar tras el ataque.

Yair murió en el sitio. Su hermano Johan Romero Segura fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después. En los mismos hechos, uno de los escoltas de las víctimas disparó contra “El Michoacano”, quien también perdió la vida en el lugar.

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Previo al ataque, Yair Martín Romero Segura había señalado amenazas en su contra por parte de líderes de la USON, organización que medios locales y autoridades identificaron como un grupo ligado a delitos contra la salud, extorsión y portación ilegal de armas.

La orden de aprehensión fue cumplimentada mientras el acusado ya estaba recluido

Con base en la indagatoria iniciada tras el doble homicidio, la FGJEM identificó a Enrique Lagunas Castillo como el responsable directo del ataque contra los hermanos Romero Segura. La Fiscalía solicitó ante un juez una orden de aprehensión en su contra.

Sentenciado por el crimen contra los hermanos Romero Segura. Crédito: FGJEM

Lagunas Castillo ya se encontraba en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, luego de ser capturado por autoridades de Ecatepec tras un robo con violencia. Fue en ese penal donde se le cumplimentó la orden de aprehensión por el doble homicidio, tras lo cual quedó a disposición de la autoridad judicial por ambos delitos.

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El 29 de febrero de 2024, un juez lo vinculó a proceso por los dos homicidios y dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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