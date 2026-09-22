Alito Moreno respalda a Trump sobre el poder de los cárteles en México y plantea cooperación firme con EEUU

El presidente del PRI acusó a Morena de evadir la crisis de seguridad e invocar la soberanía para ocultar su fracaso. (Foto: X/@alitomorenoc)

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El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, afirmó este 22 de septiembre que Donald Trump señaló ante la Asamblea General de la ONU que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y debe recuperar el control de su territorio.

Alito Moreno acusó a Morena de evadir el problema y ocultar su fracaso detrás de la defensa de la soberanía.

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Moreno sostuvo que coincide con Trump y plantea una cooperación firme con Estados Unidos, además de aplicar toda la fuerza de la ley contra los cárteles. También afirma que estos grupos extorsionan, secuestran, matan a personas inocentes y disputan territorios al Estado.

El presidente del PRI señaló que un día antes el INE ordenó retirar publicaciones de su partido por los señalamientos sobre presuntos vínculos entre Morena y los cárteles. Moreno acusó que la medida busca callar a la oposición, aunque no puede ocultar la crisis que, según afirmó, vive el país.

Alito Moreno cuestiona supuestos intentos de censura en un mensaje

El dirigente partidista señaló que las interrogantes sobre asuntos incómodos persisten pese a las sanciones del INE. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, publicó este 22 de septiembre un mensaje en el que cuestionó supuestos intentos de censura de parte de Morena, además de advertir que las preguntas permanecen.

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“Podrán prohibirme que los llame como lo que son, pero no podrán callar las voces de todo un país que ya se dio cuenta de lo que está pasando. Podrán intentar censurar, amenazar y esconder los temas que les incomodan, pero las preguntas siguen ahí”, escribió Moreno en referencia a la prohibición de decirle a Morena “narcopartido”.

Trump afirma en la ONU que la relación con México es “muy buena”: “Han avanzado mucho”

TRUMP AFIRMA QUE TIENE UNA “MUY BUENA RELACIÓN” CON MÉXICO. (ONU)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a México como el “epicentro” de la violencia de los cárteles durante el debate general de la 81ª Asamblea General de la ONU, este martes 22 de septiembre en Nueva York, aunque describió como “muy buena” la relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum. El mandatario sostuvo que las organizaciones del narcotráfico deben ser eliminadas por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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Trump comparó a los cárteles con “el ejército islámico del hemisferio occidental” y defendió los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas. Desde 2025, el gobierno estadounidense ha informado de al menos ocho ataques militares en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de más de 30 muertos.

Las operaciones no han podido verificarse de manera independiente en todos los casos. Organizaciones y legisladores estadounidenses también han cuestionado el sustento legal de utilizar fuerza militar contra embarcaciones presuntamente relacionadas con el narcotráfico.

El discurso de Trump comenzó con una conmemoración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Afirmó que su país es “más fuerte que nunca”, defendió su política migratoria y aseguró que “cero migrantes” cruzaron recientemente la frontera sur.

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Trump afirma que México ha avanzado contra los cárteles

La retórica de guerra del mandatario, respaldada en ataques que han dejado más de treinta muertos, tensiona el marco legal de las intervenciones y cuestiona los límites del uso de la fuerza en el hemisferio

El presidente estadounidense reiteró que México concentra la violencia provocada por esas organizaciones, pero dijo que ha habido avances en el trabajo conjunto con la administración de Sheinbaum.

“Tenemos una relación muy buena con México. Han avanzado mucho”, aseguró Trump, quien añadió que el país vecino “no quiere a los cárteles” en su territorio. Según su pronóstico, cuando eso ocurra la región será “más segura” y un lugar “más hermoso donde se puede vivir y prosperar”.

Los señalamientos retomaron una postura que el mandatario expresó en marzo, durante la cumbre “Escudo de las Américas”, cuando también llamó a México el “epicentro de la violencia de los cárteles”.

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Las operaciones militares de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han dejado más de 30 muertos. BRENDAN SMIALOWSKI/Pool vía REUTERS

En aquella ocasión, Sheinbaum respondió que México mantiene cooperación en materia de seguridad e inteligencia con Washington, aunque rechazó una intervención militar de Estados Unidos en territorio nacional. “Orgullosamente seguimos diciendo que no”, declaró la presidenta.

Trump recordó ante líderes mundiales que, al inicio de su gestión, designó a los cárteles de droga como organizaciones terroristas y ordenó al Ejército de Estados Unidos “eliminarlos”.

“Los cárteles de droga son el ejército islámico del hemisferio occidental. Son enemigos de la civilización. Utilizan la extorsión, el asesinato como instrumentos de terror”, afirmó.

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El mandatario añadió que esas agrupaciones deben ser “asesinadas, exiliadas o detenidas como combatientes extranjeros, sin posibilidad de que vuelvan a tener la libertad”. También sostuvo que Estados Unidos ha realizado “decenas de ataques” contra embarcaciones presuntamente vinculadas con el narco y que estas acciones redujeron de forma considerable el ingreso marítimo de drogas.

La delegación de Cuba salió de la sala durante el mensaje

Delegación de Cuba abandonó la sala de la ONU ante los señalamientos de Donald Trump contra el gobierno de la isla. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump también dirigió críticas al gobierno cubano y afirmó que busca “un cambio fundamental” en la isla. Sostuvo que el “régimen comunista” enfrenta “la mayor presión que jamás haya sufrido”, lo llamó un “Estado fallido” y aseguró que “va a caer”.

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La delegación de Cuba se levantó y abandonó el salón mientras el presidente estadounidense pronunciaba esas declaraciones, según CNN en Español.

El mandatario confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza negociaciones directas con el gobierno cubano. No detalló el estado ni los términos de las conversaciones, y hasta ese momento no había una confirmación oficial de La Habana sobre el contenido de ese diálogo.