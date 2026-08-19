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Ejercicios para fortalecer tobillos y evitar esguinces

Descubre cómo una rutina sencilla puede reducir el riesgo de lesiones y mejorar tu movilidad

Infografía sobre fortalecimiento de tobillos, con dibujos anatómicos y tres iconos que muestran prevención, estabilidad y recuperación. Logo Infobae.
Tres razones principales para fortalecer los tobillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El fortalecimiento del tobillo y la prevención de esguinces están respaldados por la evidencia de instituciones como la American Academy of Orthopaedic Surgeons, la Mayo Clinic y el Servicio Nacional de Salud británico.

Estas organizaciones coinciden en que cualquier persona puede reducir el riesgo de sufrir esguinces si incorpora ejercicios estructurados de movilidad, fuerza y equilibrio en su rutina, preferentemente bajo la supervisión de un profesional de la salud.

Se recomienda iniciar estos programas tan pronto como sea posible tras una lesión, o de manera preventiva en deportistas y personas activas, ya que el riesgo de esguince aumenta en actividades con cambios bruscos de dirección o superficies irregulares.

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Estructura de ejercicios y progresión

La American Academy of Orthopaedic Surgeons describe programas de acondicionamiento para pie y tobillo que se aplican tanto en rehabilitación post-lesión como en la prevención.

Estos programas comienzan con ejercicios de rango de movimiento y estiramiento, seguidos de fortalecimiento específico para los músculos peroneos, el tríceps sural y los músculos intrínsecos del pie.

La organización recomienda realizar, por lo general, tres series de diez repeticiones, dos o tres veces por semana, combinando elevaciones de talón, movimientos con banda elástica y ejercicios de flexión y extensión del tobillo.

El objetivo es restaurar la fuerza y la estabilidad, evitando la rigidez articular y facilitando la progresión hacia tareas más complejas.

El enfoque progresivo se inicia cuando el dolor y la inflamación han remitido, permitiendo ejercicios isométricos y avanzando hacia ejercicios con resistencia.

La AAOS subraya que este proceso debe adaptarse a la tolerancia individual, evitando movimientos que generen dolor agudo o fatiga excesiva.

Además, aconseja complementar el fortalecimiento con ejercicios de equilibrio y propiocepción una vez que el paciente pueda apoyar el peso sobre el pie lesionado.

Primer plano de un tobillo vendado con hinchazón y hematomas. Se ve una compresa de hielo, una almohada y una bota ortopédica en segundo plano.
Cualquier persona puede reducir el riesgo de sufrir esguinces si incorpora ejercicios estructurados de movilidad, fuerza y equilibrio en su rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia del equilibrio y la movilidad

La Mayo Clinic enfatiza la importancia de incorporar ejercicios de balance en la rutina de rehabilitación y prevención del esguince.

Entre los ejercicios iniciales, destaca el simple acto de mantenerse de pie sobre una pierna, que puede realizarse en casa y representa un reto funcional para el tobillo.

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La progresión hacia ejercicios más exigentes, como el uso de superficies inestables o la realización de tareas dinámicas, está recomendada conforme mejora la estabilidad.

El Servicio Nacional de Salud británico, a través del Hospital Universitario de Cambridge, promueve ejercicios de movilidad como los círculos de tobillo y los bombeos, así como estiramientos de la pantorrilla en distintas posiciones.

Estas acciones, combinadas con elevaciones de talón y progresión a ejercicios en apoyo monopodal, han demostrado mejorar la flexibilidad y la fuerza, facilitando la transición a actividades deportivas o recreativas.

Rutina recomendada por instituciones: ejercicios y pautas para fortalecer el tobillo

Las guías elaboradas por la American Academy of Orthopaedic Surgeons, la Mayo Clinic y el Servicio Nacional de Salud británico proponen una secuencia de ejercicios organizados en fases, ajustables a la condición física y a la etapa de recuperación o prevención.

Para iniciar, se aconseja realizar ejercicios de rango de movimiento. Los círculos de tobillo y los bombeos —flexión y extensión suaves— ayudan a restaurar la movilidad y a prevenir la rigidez articular.

Se recomienda efectuar tres series de diez repeticiones, dos o tres veces por semana, siempre dentro del límite del dolor tolerable.

A continuación, se incorporan estiramientos de la pantorrilla, que pueden hacerse de pie apoyando las manos en una pared y llevando el talón hacia atrás, manteniendo la posición durante 20 segundos y repitiendo entre tres y cinco veces por pierna.

Estos estiramientos mejoran la flexibilidad y preparan el tobillo para el trabajo de fuerza.

Hombre joven de pelo castaño con sudadera y pantalón deportivo azul y blanco sentado en una esterilla azul sobre una alfombra gris en una sala.
Los círculos de tobillo y los bombeos —flexión y extensión suaves— ayudan a restaurar la movilidad y a prevenir la rigidez articular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso consiste en ejercicios de fortalecimiento específico. Las elevaciones de talón en apoyo bipodal o monopodal fortalecen el tríceps sural. Se realizan de diez a quince repeticiones por serie, progresando de ambos pies a uno solo conforme la estabilidad lo permita.

Para trabajar los músculos peroneos y la musculatura intrínseca del pie, se recomienda el uso de bandas elásticas sujetas al pie para realizar movimientos controlados de inversión, eversión, dorsiflexión y plantiflexión.

La rutina se complementa con ejercicios de equilibrio y propiocepción.

Un ejemplo sencillo es mantenerse de pie sobre una pierna durante treinta segundos, alternando ambos lados y aumentando el tiempo progresivamente.

Cuando se domine el equilibrio en suelo firme, se puede avanzar a superficies inestables como una colchoneta o un cojín.

El objetivo es estimular la musculatura estabilizadora y mejorar la respuesta neuromuscular ante perturbaciones.

Las instituciones subrayan la importancia de adaptar la intensidad y la dificultad de los ejercicios según la evolución individual.

En las primeras fases, se prioriza la calidad del movimiento y la ausencia de dolor significativo. Conforme mejora la fuerza y la estabilidad, se introducen variantes más exigentes.

La supervisión de un profesional resulta fundamental para ajustar la rutina, prevenir errores técnicos y reducir el riesgo de recaídas.

Por último, se aconseja mantener estos ejercicios como parte de la rutina semanal, aunque la recuperación inicial haya concluido, para conservar los beneficios y minimizar el riesgo de nuevos esguinces.

Elegir calzado con buen soporte y evitar superficies irregulares son pautas complementarias ampliamente respaldadas por las entidades médicas consultadas.

Infografía con ilustraciones de un pie, personas realizando ejercicios de tobillo y pantorrilla, una doctora, un gráfico y un calendario con un cheque.
Rutina de ejercicios para fortalecer tobillos y prevenir lesiones según guías médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bracing y medidas complementarias

La American Orthopaedic Foot & Ankle Society recomienda el uso de ortesis de tobillo y vendajes funcionales (bracing y taping) especialmente en deportistas con antecedentes de esguinces moderados o graves.

Estas medidas, junto con el fortalecimiento y el entrenamiento neuromuscular, han mostrado eficacia para reducir el riesgo de recaídas, sobre todo en deportes de alto impacto.

La AOFAS sugiere además la educación sistemática de jóvenes atletas, entrenadores y familias para asegurar el cumplimiento de los programas y el uso correcto de los soportes.

Recomendaciones finales para el mantenimiento y prevención a largo plazo

Instituciones como la AAOS insisten en que la prevención de esguinces no concluye tras la rehabilitación inicial.

Mantener ejercicios de fortalecimiento y equilibrio como parte de la rutina habitual, elegir un calzado adecuado y ejercer precaución en superficies irregulares son claves para preservar la salud del tobillo.

Además, la educación y la supervisión profesional resultan fundamentales para adaptar los programas a cada persona y garantizar la seguridad en el proceso.

Fortalecer los tobillos y prevenir esguinces es una tarea que requiere la integración de movilidad, fuerza y equilibrio, la aplicación de ortesis cuando está indicado y la educación continua, todo ello respaldado por la evidencia de instituciones médicas y científicas de referencia internacional.

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