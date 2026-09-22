México

Liga MX al rojo vivo: las sorpresas del Apertura 2026 tras nueve jornadas

Toluca FC es líder pese a caer ante Santos, FC Juárez finalmente ganó tras ocho derrotas seguidas y Tigres UANL atraviesa crisis severa

Los Guerreros ganaron sorpresivamente en el Nemesio Díez. REUTERS/Eloisa Sanchez
Los Guerreros ganaron sorpresivamente en el Nemesio Díez. REUTERS/Eloisa Sanchez
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Llegamos a la mitad del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx y al cierre de la jornada 9, suceden brutales sorpresas que hace creer a las aficiones que la tabla de posiciones está al revés, por qué sucede esto: equipos modestos alzan la mano para enviar un claro mensaje a los más fuertes a raíz de una buena campaña regular.

Clubes como Gallos de Querétaro FC, Club León, Xolos de Tijuana y Club Puebla deciden hoy la Liguilla del Apertura 2026. Los cuatro marchan quinto, sexto, séptimo y octavo en ese orden, dejando fuera de la Fase Final de manera momentánea a equipos con mejor nómina.

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Club de Futbol Monterrey Rayados, Tuzos del Club Pachuca, Pumas de la UNAM y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), al término de la semana 9 se encuentran en zona de eliminación luego de varias campañas en las que, en estas alturas, brillaban como principales candidatos al título liguero.

La escuadra de Tigres UANL es la que toca fondo al día de hoy debido a encontrarse en el penúltimo lugar de la clasificación, decimosexto, con siete puntos, mismos que suma Club Santos Laguna, plantilla que dio la campanada al remontar de último minuto al líder Toluca FC.

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Tigres no mejora aun cuando trajo al Rey Midas, Víctor Manuel Vucetich, al banco técnico tras la renuncia del argentino Guido Pizarro a comenzar el Apertura 2026. En cinco juegos registra una victoria, tres empates y un revés, quizá la más dolorosa para la institución regiomontana.

Los Felinos cayeron en la frontera contra los Bravos del FC Juárez, combinado que venía de ocho derrotas de manera consecutiva y en esta fecha 9 dieron un golpe de realidad a los Tigres UANL, que necesitarán una segunda mitad ganadora para aspirar a las finales del Apertura 2026.

Además, no podemos olvidar que la Liga Mx dio la bienvenida a los Potros de Hierro del Atlante FC, conjunto que perdió la categoría en 2014 pero 12 años después está de vuelta en la Primera División, bajo la tutela del Piojo Miguel Herrera, ocupando la plaza de los Cañoneros de Mazatlán FC.

¿Quién es el equipo más regular del Apertura 2026 tras nueves fechas disputadas en la Liga Mx?

El 10 del Toluca FC celebra un triunfo. REUTERS/Eloisa Sanchez
El 10 del Toluca FC celebra un triunfo. REUTERS/Eloisa Sanchez

El cuadro con mayor continuidad en la parte más alta de la tabla clasificatoria son los Diablos Rojos del Toluca FC. El club del Turco Antonio Mohamed se consolida como el líder provisional con 19 puntos a pesar de haber tropezado el fin de semana en casa ante Santos Laguna,

A continuación, se detalla el panorama de rendimiento general, estadísticas clave y las principales sorpresas del certamen actual después de nueve jornadas celebradas en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx:

Rendimiento y Estadísticas Clave (Top 5 de la clasificación general)

Toluca FC: 19 puntos, 70.3% de rendimiento aproximado. Los Escarlatas se mantienen en la cima pese al duro descalabro de 2-3 en La Bombonera contra el Club Santos Laguna. Toluca FC cuenta con el sublíder de goleo, el portugués Paulinho pero un.equilibrio defensivo roto en la J9 por la expulsión de Everardo López.

Chivas: 18 unidades, 66.6% aproximado en su desempeño. El Club Guadalajara sigue en segundo lugar debido al empate 2-2 en el Clásico Nacional con el Club América tras ir en ventaja 0-2. Ofensiva dinámica; anotó cinco goles en un mismo partido, contra Xolos en la fecha cinco. Solidez regular, vulnerada al final por el ataque de las Águilas en el Azteca.

Miguel Borja marcó gol en el clásico capitalino ante Cruz Azul y ahora festejó en el clásico mexicano contra Chivas de Guadalajara - crédito Club América
Miguel Borja marcó gol en el clásico capitalino ante Cruz Azul y ahora festejó en el clásico mexicano contra Chivas de Guadalajara - crédito Club América

Club América: 17 puntos, 62.9% su balance de efectividad. Tercera posición general por rescatar el orgullo en el Clásico de Clásicos frente a Chivas con doblete de Miguel Borja. El colombiano marcha como su referente en ataque al concretar tres goles en dos partidos, ambos en el Azteca ante Cruz Azul (1) y Chivas (2).

Cruz Azul: 15 unidades para el campeón de la Liga Mx, con 55.5% de funcionamiento cercano. La Máquina es cuarto de la tabla y recién cayó 1-0 ante el Club de Futbol Monterrey Rayados, dejando con total claridad el golpe anímico por perder la Campeones Cup el 16 de septiembre en casa del inter Miami CF. Cruz Azul registra bajas de contundencia en este torneo pese a fungir como monarca.

Tres futbolistas con uniformes azules y negros se abrazan, un cuarto futbolista con uniforme amarillo y azul se ve borroso, un balón de fútbol, asientos rojos de estadio
Gallos Blancos venció 3-2 a Tigres en el estadio La Corregidora (Liga BBVA MX)

Querétaro: 14 puntos y 51.8% de resultados afines para estar, contra toda expectativa, en el quinto sitio de la tabla general; Gallos igualó con el Club León y previamente venció al Atlas FC (1-3) y Xolos de Tijuana (0-1) en calidad de visitante, sin olvidar sus triunfos frente a Tigres UANL (3-2) y Club Pachuca (1-2). La ofensiva queretana se lidera por Mateo Coronel e Iker Benito mientras el bloque defensivo es comandado por el portero Guillermo Allison.

¿Habrá partidos durante la Fecha FIFA?

Liga MX modifica horarios de partidos de la fecha 10 y 11 (X/ @LigaBBVAMX)
Liga MX muestra foto desde la cancha del estadio de Tigres. (X/ @LigaBBVAMX)

Antes de concluir el mes de septiembre, se vivirá la primera Fecha FIFA tras la Copa Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. La Liga Mx no frenará su calendario oficial, por tanto será este fin de semana cuando se lleve a cabo la jornada 10 del Torneo Apertura 2026.

Enseguida compartimos la programación de los juegos para el arranque de la segunda mitad del campeonato mexicano de Primera División:

Viernes 25 de septiembre

  • Atlante FC vs Monterrey — 19:00 horas
  • Tijuana vs Atlas FC — 21:00 horas

Sábado 26 de septiembre

  • Cruz Azul vs Toluca FC — 16:50 horas
  • Chivas vs Querétaro FC — 17:07 horas
  • Club Santos vs Club Pachuca — 21:05 horas
  • Tigres UANL vs Puebla — 21:10 horas (sufrió reprogramación; en primera instancia se jugaría a las 19:00 horas).

Domingo 27 de septiembre

  • Pumas UNAM vs Atlético San Luis — 12:00 horas
  • Club León vs FC Juárez — 19:00 horas
  • Club Necaxa vs Club América — 21:00 horas

Tabla de posiciones

Atlante FC volvió a la Liga Mx tras 12 años de ausencia REUTERS/Raquel Cunha
Atlante FC volvió a la Liga Mx tras 12 años de ausencia REUTERS/Raquel Cunha
  1. Toluca FC: 19 puntos
  2. Chivas: 18 puntos
  3. Club América: 17 puntos
  4. Cruz Azul: 15 puntos
  5. Querétaro FC: 14 puntos
  6. Club León: 14 puntos
  7. Tijuana 14 puntos
  8. Club Puebla: 14 puntos
  9. Atlas FC: 14 puntos
  10. Rayados: 13 puntos
  11. Pachuca: 12 puntos
  12. Pumas UNAM: 12 puntos
  13. San Luis: 9 puntos
  14. Atlante FC: 8 puntos
  15. Club Necaxa: 8 puntos
  16. Tigres UANL: 7 puntos
  17. Club Santos 7 puntos
  18. Juárez FC: 3 puntos

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