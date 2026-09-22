Tras vencer al cáncer, Rubén Omar Romano aún tiene un sueño pendiente por cumplir en la Liga MX

Romano celebró con una campana hospitalaria el fin de 35 días de atención y tratamientos médico, asegurando que volverá a los banquillos para conquistar la Liga MX. (Foto de archivo)

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Rubén Omar Romano vive un nuevo capítulo en su historia personal y profesional. A inicios de septiembre de 2026, el estratega argentino celebró el cierre de su tratamiento contra el cáncer de próstata, un proceso que lo mantuvo 35 días bajo atención médica y que culminó con el simbólico toque de campana en un hospital de la Ciudad de México.

Ese episodio, difundido en redes sociales por su esposa Paola Velasco, marcó el inicio de una etapa distinta: la de un hombre que, tras superar la adversidad, vuelve a mirar hacia el futuro con ambición.

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Romano acumula 48 años de trayectoria profesional en el futbol y disputó seis finales de Liga MX sin conseguir el campeonato. REUTERS/Tomás Bravo

Hoy, con la recuperación consolidada y el respaldo de su familia, Romano no se conforma con haber vencido a la enfermedad. Su mirada está puesta en el futbol mexicano, donde asegura que no piensa retirarse hasta lograr el campeonato que se le ha negado durante décadas.

La batalla contra el cáncer quedó atrás, pero su sueño pendiente sigue intacto: levantar un título de Liga MX como director técnico.

Un sobreviviente dentro y fuera del futbol

Rubén Omar ha enfrentado pruebas mayores que han trascendido lo deportivo. En 2005, mientras dirigía a Cruz Azul, fue secuestrado durante 65 días.

Años después, al recordar ese episodio en entrevista con Mediotiempo, explicó que la privación de la libertad fue más dura que la enfermedad: “Por ahí no podías ver nunca más a tu familia. Esto es una enfermedad donde tienes que hacerte cargo y saber que puedes salir adelante luchando y cuidándote; lo otro es mucho más fuerte, sin lugar a dudas”.

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El ex entrenador de Cruz Azul concluyó su tratamiento oncológico de 35 días contra el cáncer de próstata tras detectar a tiempo esta enfermedad.

A esa experiencia se sumaron problemas de salud previos. En 2021 se sometió a una operación a corazón abierto, además de enfrentar complicaciones en la espalda y un cáncer en la pierna.

El diagnóstico de cáncer de próstata a finales de 2024 fue otro golpe, detectado tras estudios médicos de control. Romano inició un proceso que incluyó cirugía y radioterapia, hasta que en este septiembre celebró el cierre de su tratamiento con la campana hospitalaria.

De esta manera, cada golpe lo ha fortalecido. Rubén Omar se ha convertido en un símbolo de resiliencia dentro del futbol mexicano, demostrando que la pasión puede sobrevivir incluso a las pruebas más duras.

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El sueño intacto y la obsesión por un titulo en Liga MX

Romano acumula 48 años de carrera profesional y seis finales perdidas como técnico en la Liga MX. Ha dirigido a 11 equipos, entre ellos América, Atlas, Santos Laguna, Pachuca y Cruz Azul, y como jugador también disputó dos finales sin lograr el título.

Romano fue contundente al respecto: “Yo no me quiero retirar de dirigir hasta salir campeón”. Esa declaración resume su obsesión deportiva. Aseguró que se encuentra en plenas facultades físicas para asumir proyectos de alta exigencia, incluso si se trata de clubes con dificultades.

El estratega ha estado al frente de 11 equipos en el futbol mexicano, entre los que destacan América, Atlas, Santos Laguna, Pachuca y Cruz Azul. REUTERS/Daniel Aguilar

En este sentido, el argentino mantiene intacta la ilusión de regresar a los banquillos. Su objetivo es claro: lograr el campeonato que se le ha negado durante décadas.

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El respaldo de Cruz Azul y la comunidad futbolística

La recuperación de Romano trascendió lo personal y se convirtió en un mensaje colectivo. Días después de tocar la campana, Cruz Azul publicó un mensaje celebrando su recuperación y vinculándola con la campaña de prevención “Hazte el Check, Sigue el Juego”.

La Máquina recordó su paso como jugador y entrenador, y lo colocó como un auténtico ejemplo de lucha contra las adversidades.

Además, Rubén Omar fue rostro de iniciativas de la Liga MX para concientizar sobre la salud masculina, utilizando su experiencia personal para promover chequeos médicos. La reacción fue inmediata: exjugadores como Matías Vuoso y Jair Pereira, además de colegas y periodistas, expresaron su admiración.

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Cruz Azul dedicó un mensaje especial a Romano por haber vencido al cáncer de próstata, a lo cual el exestratega respondió con gran agradecimiento. (Instagram/ rromano18)

Así, Rubén Omar Romano ha sobrevivido a un secuestro, a una operación a corazón abierto y a dos batallas contra el cáncer. Cada episodio lo ha marcado, pero ninguno ha apagado su pasión por el balonpié.

Hoy, con 67 años, se declara listo para volver a dirigir y cumplir el sueño que lo persigue desde su debut: ser campeón en la Liga MX.

Su historia es la de un hombre que ha enfrentado la adversidad con entereza y que, pese a todo, mantiene viva la ilusión. El regreso de Romano a los banquillos sería no sólo un desafío deportivo, sino también un símbolo de resiliencia para el futbol mexicano.

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