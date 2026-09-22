México

Joy responde al desplante de Jesse y promete seguir en los escenarios: “Jesse & Joy va a continuar”

A través de un comunicado en redes sociales, la vocalista respondió a la incertidumbre sobre el futuro del dúo y garantizó la continuidad del proyecto

Un hombre con barba y sombrero beige observa a una mujer con cabello largo que canta en un micrófono. La mujer lleva una blusa de lentejuelas
Joy Huerta fijó su postura oficial en redes sociales tras la polémica generada por la pausa del dúo pop.
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La cantante Joy publicó un comunicado para confirmar la continuidad de Jesse & Joy tras las dudas sobre el futuro del grupo.

La artista confirmó que mantendrá las fechas pactadas de la agrupación para 2026 y 2027, incluyendo el concierto programado este 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

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En el documento difundido en sus redes sociales, la intérprete abordó la situación del dúo pop tras la noticia respecto a una ruptura definitiva entre los hermanos.

El posicionamiento ocurre luego de una racha de declaraciones encontradas sobre el descanso temporal solicitado por su hermano.

La vocalista admitió la presencia de incertidumbre al momento de asumir el rumbo del proyecto de manera pública.

“Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas”, escribió la cantante en su mensaje oficial.

La integrante del proyecto remarcó que mantendrá las presentaciones en vivo de la agrupación independientemente del escenario que enfrente en los próximos meses.

“Y si soy completamente honesta, me muero de miedo. Pero hay algo que sí sé: No puedo volver a callar mi voz”, añadió en el texto.

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El documento publicado por la intérprete en sus plataformas digitales confirma la continuidad de sus presentaciones en vivo.
El documento publicado por la intérprete en sus plataformas digitales confirma la continuidad de sus presentaciones. (IG: joy)

La cantante confirmó las presentaciones para 2026 y 2027

El posicionamiento de la artista establece que el proyecto mantendrá sus actividades en los recintos previstos dentro y fuera de México.

“Por eso he decidido continuar. Jesse & Joy va a continuar”, aseguró la intérprete.

La agenda de la agrupación contempla una función este 6 de diciembre de 2026 en el Auditorio Nacional de la capital mexicana.

Esta fecha se sumó a la programación tras agotar las entradas correspondientes al espectáculo de este 21 de octubre en el mismo escenario.

Joy remarcó que el repertorio creado en más de 21 años pertenece a los seguidores que han acompañado la historia del dúo.

Voy a salir a entregarles mi voz el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como en todas las fechas y compromisos que ya tenemos previstos para este año y el 2027”, precisó.

La cantante sostuvo que el proyecto mantendrá su esencia en cada una de las presentaciones programadas en los próximos meses.

En Montreal les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será”, afirmó la compositora al referirse a la dinámica sobre el escenario.

El comunicado concluye con un mensaje directo a su audiencia sobre la continuidad de sus shows.

“Tengo miedo, sí. Pero aquí estoy. Y mientras ustedes quieran seguir cantando conmigo, yo voy a seguir cantando con ustedes. Nos vemos en el escenario”, cerró la vocalista.

La cantante confirmó que mantendrá en pie el concierto programado este 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. (Foto Matt Licari/Invision/AP)
La cantante confirmó que mantendrá en pie el concierto programado este 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. (Foto Matt Licari/Invision/AP)

La ausencia de Jesse en conferencia de prensa tras el anuncio de pausa

La publicación del mensaje ocurre horas después de una rueda de prensa en la que Joy apareció sin la compañía de su hermano.

El músico Jesse Huerta no asistió al encuentro con los medios de comunicación convocado para anunciar la nueva fecha en la capital.

Durante dicha conferencia, la cantante rompió en llanto al encarar en soledad las preguntas de la prensa sobre la ausencia de su hermano.

La vocalista declaró ante los periodistas que se enteró de los planes de pausa de su hermano pocos minutos antes de que el anuncio se hiciera público en redes sociales.

“No está aquí la persona con la que construí todo esto”, expresó la cantante durante el evento con los medios. La artista explicó ante los reporteros que asumía la responsabilidad de salir a cantar para el público sin importar cuántas personas asistieran a las funciones.

El distanciamiento público comenzó a mediados de septiembre de 2026, cuando Jesse Huerta comunicó en sus plataformas digitales su intención de tomar un respiro personal.

El músico argumentó en ese momento la necesidad de cuidar su salud mental, su bienestar emocional y pasar tiempo con su familia.

Posteriormente, el instrumentista aclaró en una publicación individual que cumpliría con los conciertos agendados hasta el mes de diciembre.

El artista señaló en ese mensaje que participaría con su guitarra, piano y voz en los compromisos pactados en México, Canadá, Sudamérica y Europa.

Joy reaccionó ante los medios de comunicación en soledad tras la inasistencia de su hermano a la rueda de prensa.

El proyecto mantuvo dos décadas de trayectoria en la música mexicana

La historia profesional de los hermanos Huerta comenzó a construirse en 2001 con la composición del tema “Llegaste tú”.

Según los registros de la Sociedad de Autores y Compositores de México, esa pieza representó el primer trabajo conjunto de la dupla antes de su debut en la industria.

El 18 de abril de 2005, los músicos firmaron un contrato de exclusividad con el sello Warner Music México. La firma marcó el inicio de una discografía que incluye los álbumes Ésta es mi vida, Electricidad y ¿Con quién se queda el perro?.

A lo largo de su carrera, la agrupación consolidó éxitos en el pop latino como “Espacio sideral”, “¡Corre!”, “La de la mala suerte”, “Llorar”, “Dueles” y “Ecos de amor”.

Cantante con traje brillante y micrófono junto a guitarrista con sombrero y pantalones brillantes en el escenario. Confeti, bandera arcoíris y pantalla iluminada visibles
La agrupación conformada por los hermanos Jesse y Joy Huerta acumula más de 21 años de carrera en la música latina. (Archivo)

La trayectoria del dueto incluye reconocimientos en los premios Latin Grammy y giras internacionales en América Latina y Europa.

Mientras el proyecto principal enfrenta este periodo de redefinición, el músico ha impulsado de forma paralela la iniciativa Jesse and the Supernovas.

El guitarrista presentó esa faceta solista como una vía de exploración creativa independiente, sin que esto implicara la cancelación de los compromisos de la banda.

Por su parte, la cantante enfatizó en su mensaje reciente que la prioridad seguirá siendo honrar el trabajo realizado durante más de dos décadas. El catálogo de la agrupación suma más de 20 años de presencia constante en la música hispana.

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