Cancelan concierto de Aleks Syntek en Tlalnepantla después de una semana de polémicas

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Aleks Syntek cancela y pospone el concierto que tenía programado para este viernes 25 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México, según confirma Gran Recinto y Lago Records en un comunicado difundido este martes.

La cancelación llega tras una semana marcada por críticas hacia el cantante por su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

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El comunicado atribuye la decisión a “causas ajenas al artista, al lugar y los organizadores”, sin detallar el motivo específico. El texto añade una cuenta de correo electrónico para que los asistentes envíen sus boletos digitales y tramiten el reembolso.

El comunicado de la cancelación del concierto en Tlalnepantla

Comunicado cancelación concierto Aleks Syntek (Instagram/@gran.recinto)

El comunicado, dirigido “a todos los asistentes, medios de comunicación y público en general”, señala: “Por causas ajenas al artista, al venue y los organizadores, el concierto de Aleks Syntek, programado para el próximo 25 de septiembre de 2026 en el Gran Recinto Satélite, ha sido pospuesto, la nueva fecha se comunicará a la brevedad”.

El texto agrega: “Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de todos, seguiremos trabajando para lograr el mejor de los shows, lamentamos los inconvenientes que esto pudiera ocasionar”. Para los reembolsos, los organizadores solicitan enviar los boletos digitales y la cuenta CLABE al correo contacto@tiketpass.com, disponible a partir del 26 de septiembre.

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La gira mantiene cuatro fechas sin cambios

Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

La cuenta oficial de Syntek confirmó la noche del lunes que las siguientes presentaciones continúan en pie:

26 de septiembre : Teatro Metropolitano, Querétaro

3 de octubre : Auditorio APEAM, Uruapan

9 de octubre : Foro del Lago, León

10 de octubre: Teatro Tangamanga, San Luis Potosí

Hasta el momento de esta publicación, ninguno de estos recintos se pronunció públicamente sobre el show del cantautor.

El concierto del Grito que desató la polémica

Lo que debía ser una presentación dedicada a sus éxitos dentro de los festejos del Grito de Independencia terminó en críticas masivas. Durante el show en la alcaldía Benito Juárez, Syntek dirigió largos mensajes a los asistentes, respondió con molestia a peticiones de canciones ajenas y retomó sus posturas sobre el reggaetón y la música urbana.

Asistentes presencian la presentación en vivo del cantante Aleks Syntek durante las celebraciones de la Independencia de México en la alcaldía Benito Juárez. Las imágenes muestran al público reunido durante la noche frente al escenario al aire libre, donde se proyecta la imagen del artista en pantallas gigantes junto a elementos alegóricos.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando el público le pidió temas de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, respondió el cantante desde el escenario. También mencionó a Bad Bunny y a Dani Flow, y pidió a los jóvenes “no vestirse como malandros”.

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Los videos difundidos posteriormente mostraron reacciones divididas entre el público: mientras algunos siguieron acompañando el espectáculo, otros lo abuchearon. El material circuló ampliamente en redes sociales y generó memes, entre ellos contenidos elaborados con inteligencia artificial que el propio artista pidió ignorar.

Aleks Syntek pide calma y asegura que todo formaba parte de un guion

Ante el aumento de la controversia, el cantante recurrió a Instagram para pedir a sus seguidores que no se preocupen. “Por fa no se preocupen el tiempo me dará la razón, solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta pero la calma llegará de nuevo”, escribió.

Aleks Syntek se declaró "desequilibrado mental" y se comparó con figuras históricas durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla )

Syntek sostiene que su comportamiento durante el concierto formaba parte de un guion y no se retractó de las opiniones expresadas sobre la industria musical. El músico, de 56 años, reconoce que los últimos cinco años de su carrera han sido distintos a las tres décadas previas, en las que se mantuvo alejado de enfrentamientos públicos.

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Aleks Syntek amenaza con alejarse de México

Tres días después del concierto, el 18 de septiembre, Aleks Syntek publicó una serie de historias en Instagram donde anunció que se alejará de México por un periodo indefinido. Vinculó la decisión con la necesidad de cuidar su salud mental y espiritual, sin precisar fecha de salida, destino ni duración.

El cantante no especificó si se trata de una mudanza, un viaje o una pausa temporal, aunque adelantó que espera regresar con “excelentes noticias”. Hasta ese momento no había señalado que cancelaría compromisos profesionales.

Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

Reportes indican que Syntek mantiene una presentación programada en Alemania el 22 de octubre, dentro de una gira por Europa, aunque no ha confirmado si ese país corresponde al destino al que se refería en sus mensajes. La cancelación de Tlalnepantla es, hasta ahora, el único cambio confirmado en su agenda de conciertos en México.

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