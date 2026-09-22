México y EEUU concluyen operación “Águila Alta” contra drones del narco en la frontera: 5 aeronaves fueron inhabilitadas

Las autoridades mexicanas reportaron la inhabilitación de cinco drones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó este 22 de septiembre los resultados de la Operación Binacional “Águila Alta”, desarrollada en la frontera de Tijuana y San Diego contra el uso de drones por parte del crimen organizado. Según el informe, el Ejército Mexicano inhabilitó 5 drones empleados para el tráfico de drogas y de personas, mientras que del lado estadounidense la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detectó una aeronave.

El operativo se extendió del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2026, en el marco de los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación (BIG) entre ambos países. Como saldo final del lado mexicano, las autoridades también detuvieron a una persona y aseguraron un arma de fuego, cargadores y cartuchos, puestos a disposición de las autoridades competentes.

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Un dron detectado en Estados Unidos ingresó y fue neutralizado en Tijuana

Dentro de las acciones informadas, la Defensa recordó el golpe del pasado 14 de septiembre, cuando personal del Ejército Mexicano detectó e inhibió un dron de características comerciales en la Colonia Nido de las Águilas, en el municipio de Tijuana. Según reportes previos, la aeronave era empleada por un grupo delictivo para vigilar rutas de tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos.

La detección se logró mediante el intercambio de información con la CBP, que identificó primero el dron del lado estadounidense antes de que ingresara a territorio mexicano. El Ejército lo neutralizó una vez dentro de la jurisdicción nacional, en el único caso en que ambas autoridades coincidieron en el seguimiento de una misma aeronave.

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Como parte de esa misma acción, personal militar realizó patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres que permitieron localizar y detener al presunto operador del dron. Durante el arresto se aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron, elementos que después se sumaron al reporte final de aseguramientos.

Detenido en Tijuana con un dron y un arma de fuego. (Defensa)

El detenido fue presentado por corporaciones de seguridad estatales y federales en Baja California.

El 15 de septiembre, el comandante de la 2/a. Zona Militar, con sede en Tijuana, encabezó en sus instalaciones una reunión binacional de trabajo con representantes de la CBP. El encuentro tuvo como propósito realizar una evaluación intermedia del operativo, que en ese momento llevaba dos semanas en curso.

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La Defensa no detalló fechas ni ubicaciones específicas de los otros cuatro drones inhabilitados durante el operativo, ni las circunstancias en que fueron detectados o neutralizados.

El comandante de la 2/a. Zona Militar encabezó la reunión final el 21 de septiembre

Al concluir el operativo, el comandante de la 2/a. Zona Militar, el General de Brigada de Estado Mayor Daniel Gallegos Acevedo, encabezó una reunión binacional con autoridades estadounidenses para evaluar los resultados globales de “Águila Alta”. El encuentro se realizó el mismo día en que terminó el despliegue conjunto en ambos lados de la frontera.

Durante esa reunión, ambas partes concluyeron que la operación permitió disuadir las actividades de los grupos delincuenciales que operan en la frontera común. Los participantes también destacaron el fortalecimiento de los protocolos de comunicación entre las instituciones de seguridad de los dos países.

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La Defensa señaló que estos resultados fueron producto de una coordinación estrecha y del intercambio permanente de información entre las autoridades de ambos países. El Gabinete de Seguridad de México difundió los resultados finales a través de sus redes sociales, donde subrayó que la coordinación bilateral se llevó a cabo con respeto absoluto a la soberanía.

La operación tuvo un antecedente en Ciudad Juárez y se dividió en dos fases

Previamente la Defensa explicó que la operación “Águila Alta” tuvo un antecedente directo: un ejercicio similar realizado del 17 al 31 de marzo de 2026 en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

La Patrulla Fronteriza de EEUU y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un entrenamiento contra los cárteles en ambos lados de la frontera. Crédito: X - @ComisionadoCBP

El esquema se replicó después en la franja de Tijuana-San Diego bajo la lógica de operaciones concurrentes o “espejo”, en las que cada fuerza actúa dentro de su propio territorio.

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La primera fase se ejecutó del 31 de agosto al 2 de septiembre, con un ejercicio de coordinación sobre la problemática de drones entre las fuerzas de ambos países. Esta etapa culminó con reconocimientos terrestres simultáneos, cada fuerza dentro de su propio territorio, para delimitar el área de operación conjunta.

La segunda fase arrancó el 3 de septiembre y se extendió hasta el 21 de ese mes. Durante este periodo, ambos países desplegaron fuerzas en la franja fronteriza, apoyadas con equipos antidrones fijos y móviles instalados en puntos estratégicos de vigilancia terrestre.

Qué es el Grupo Bilateral de Implementación en el que se enmarcó “Águila Alta”

El Grupo Bilateral de Implementación (BIG) es el mecanismo de diálogo en seguridad entre México y Estados Unidos bajo el cual se desarrolló la Operación “Águila Alta”. Representantes de ambos gobiernos sostuvieron la primera reunión de este esquema el 12 de junio de 2026, como parte del Programa de Cooperación en Seguridad Fronteriza y Procuración de Justicia.

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El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el embajador de EEUU en México estuvieron presentes en la primera reunión del BIG. Crédito: @USAmbMex

Durante ese encuentro, las delegaciones destacaron avances previos entre ambos países: una reducción del 76% en los aseguramientos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos y una disminución del 22.1% en muertes por sobredosis vinculadas a opioides sintéticos. Ambas partes también reconocieron la relevancia de fortalecer las acciones contra el tráfico ilícito de armas y el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales.

Las delegaciones reiteraron que la cooperación bilateral en seguridad debe realizarse con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial de ambos países, bajo los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, y cooperación sin subordinación.

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