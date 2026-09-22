Aleks Syntek lanza canción de reguetón después de jurar que nunca lo haría

El cantante mexicano Aleks Syntek presenta un adelanto audiovisual del sencillo Masepum, realizado en colaboración con el artista español Moncho Chavea y Ruko. Las imágenes muestran secuencias de baile en silueta con iluminación en tonos cálidos y fríos, además de encuadres de los intérpretes. El estreno del tema está programado para el 24 de septiembre.

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Aleks Syntek anuncia el lanzamiento de “Masepum”, su primera canción de reguetón, a unos pocos días de asegurar en un en vivo que nunca cantaría el género. El tema es en colaboración con el reguetonero español Moncho Chavea, y se estrena este 24 de septiembre en plataformas digitales.

El anuncio de la canción llega en medio de la polémica que el propio Syntek provocó en días pasados, cuando interrumpió su presentación en la alcaldía Benito Juárez durante los festejos del 15 de septiembre, para arremeter contra el público y la música urbana.

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Esta “guerra” contra el reguetón no es algo nuevo para Aleks Syntek, el músico lleva años declarando en contra del género urbano y ha asegurado en múltiples ocasiones que él se mantendría en su estilo y nunca haría algo parecido, aunque ahora colabora con el reguetonero español.

La polémica de Syntek fue para darle promoción a “Masepum”, aseguran fans

Aleks Syntek estrena “Masepum” este 24 de septiembre, en colaboración con el reguetonero español Moncho Chavea, después de calificar al género de dañino para México

Aleks Syntek había anunciado el lanzamiento de “Masepum” un día antes de su confrontación con el público en Benito Juárez. La secuencia de fechas generó sospechas entre usuarios de redes sociales, quienes plantean que la polémica pudo fabricarse para posicionar el estreno.

“Masepum” combina pop y reguetón, con Moncho Chavea como colaborador. El cantante ya compartió avances del video musical, con bailarines urbanos y una producción sonora característica del género que días antes calificó de dañino para la identidad cultural mexicana.

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Aleks Syntek pasó de pedir una colaboración a rechazar el género en menos de 24 horas

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el cantante expresó su deseo de colaborar con un reguetonero como forma de “firmar la pipa de la paz” con el género urbano. “Quisiera invitar a un reguetonero que haga un pop conmigo o yo me voy a su disco y hacemos algo más pop”, declaró.

Aleks Syntek se declaró "desequilibrado mental" y se comparó con figuras históricas durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla )

Horas después de esa entrevista, Aleks Syntek hizo una transmisión en vivo donde afirmó que nunca cantaría reguetón ni corridos, porque, según su argumento, esos géneros “están cambiando radicalmente la música en México”. La contradicción quedó documentada en el lapso de un mismo día.

Durante el concierto en Benito Juárez, el cantante había sostenido una postura similar frente al público asistente. “No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”, dijo sobre el escenario..

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El compositor también cuestionó las condiciones laborales de los músicos de formación tradicional frente al consumo masivo del género urbano. “Tengo 20 años aguantando que verdaderos músicos pasen carencias mientras ustedes consumen a puro sujeto sin talento, escuchando a tipos que cantan eso”, declaró en esa misma presentación.

Aleks Syntek reconoció que sus críticas nacieron de la frustración profesional

Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el cantante y productor mexicano de pop rock Aleks Syntek quien anunció este lunes la gira 'Total Syntek USA Tour 2024', que le llevará a partir del próximo 28 de octubre a cinco ciudades en los estados de California y Texas. Syntek, de 54 años, arrancará su gira en San Diego, para luego llegar a los escenarios de Anaheim (29 de octubre), Los Ángeles (30 de octubre), Dallas (1 de noviembre), para terminar en Houston (4 de noviembre). EFE/Live Nation

En declaraciones posteriores Aleks Syntek admitió que el auge del género urbano redujo las contrataciones para intérpretes de pop y rock, lo cual detonó, según sus palabras, ocho años de tensión constante. “No dejen sin trabajo a los músicos desesperados como yo, tuvieron tanto éxito que nos dejó sin trabajo y estamos enojados”, expresó.

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El propio cantante reconoció excesos en sus posturas pasadas. “Dije cosas que no debí decir, le dije cosas a gente que les guardo mucho respeto. En el juego de la música no hay enemigos, es para que conciliemos, no para que peleemos”, sostuvo.

Al final, Syntek terminó promocionando su primera canción reguetonera, lo que provocó nuevas críticas por incongruencia entre lo dicho en redes y lo lanzado semanas después. Sus seguidores, en cambio, consideran que el cambio podría beneficiar su carrera y alejarlo de las polémicas recientes.

La polémica de Aleks Syntek se extendió fuera de la música

(Imagen TV/IG)

La controversia se extendió a otros frentes personales del cantante. La periodista Paola Rojas exigió públicamente que Syntek deje de mencionarla en sus transmisiones, después de que el cantante retomara el episodio de 2018 vinculado con su expareja Luis Roberto Alves “Zague”. “Conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado”, declaró Rojas.

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Horas después, la propia periodista declaró que el cantante la buscó para ofrecerle una disculpa y reconoció su error, Paola Rojas le otorgó el perdón y pidió a la audiencia que le muestren respeto al señalarlo como un humano que reconoce que se equivocó, dando el tema por concluido.