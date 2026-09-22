Javier Aguirre habría rechazado dirigir a la Selección de Ecuador antes de llegar al Valencia

El exseleccionador mexicano habría descartado la propuesta de los sudamericanos tras la salida de Beccacece porque preferiría el trabajo cotidiano en clubes a los procesos extensos con representativos nacionales. REUTERS/Eloisa Sanchez

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Javier Aguirre vuelve a ser protagonista en el futbol internacional. Tras concluir su tercera etapa con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, se difundió que el técnico habría recibido múltiples ofertas de selecciones y clubes.

Entre ellas destacaría la de Ecuador, que buscaba un entrenador con experiencia mundialista para iniciar un nuevo ciclo tras la partida de Sebastián Beccacece.

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Javier Aguirre concluyó su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana tras disputar la Copa Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Sin embargo, el “Vasco” habría decidido rechazar esa propuesta y apostar por un reto inmediato en Europa: rescatar al Valencia de la crisis más profunda de su historia reciente. Su decisión reflejaría su preferencia por proyectos de máxima presión en LaLiga.

El interés ecuatoriano tras la Copa del Mundo

El dato del acercamiento de Ecuador, anticipado por el diario Marca, sorprendió porque durante el Mundial 2026 hubo graves roces con México, pero aún así la federación lo consideraría un candidato ideal.

La Federación Ecuatoriana de Futbol buscaría un técnico con experiencia mundialista para iniciar un nuevo proceso, y el Vasco cumplía con ese perfil.

A pesar de lo atractivo de la propuesta, Aguirre rechazaría iniciar otro ciclo de selección inmediatamente después de dirigir al Tri. El propio entrenador reconoció que disfruta más del trabajo diario que ofrecen los clubes, donde puede moldear al equipo semana a semana.

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La Federación Ecuatoriana de Futbol buscaría contratar a Javier Aguirre ante la urgencia por la partida de Sebastián Beccacece, pese a los roces en dieciseisavos de final. REUTERS/Eloisa Sanchez

Además de Ecuador, se reveló que también fue buscado por Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y clubes de la Liga MX, pero todas esas opciones fueron descartadas.

Con esto, el Vasco reafirmó su perfil de entrenador pragmático, que prefiere retos inmediatos en clubes antes que proyectos largos en selecciones, incluso cuando las ofertas provienen de federaciones con fuertes ambiciones renovadas.

Valencia y la misión imposible del Vasco

El Valencia atraviesa una crisis deportiva e institucional que lo convirtió en un reto atractivo para Aguirre.

El equipo apenas suma cuatro puntos en siete jornadas, ocupando el penúltimo lugar de LaLiga, mientras que el Mestalla, el Femenino y el Femenino B acumulaban sólo una victoria en 17 partidos oficiales.

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El mexicano firmaría un contrato inicial hasta junio de 2027, con opción a extenderlo un año más si logra cumplir los objetivos. Por otro lado, su debut quedaría programado para el 11 de octubre contra el Racing de Santander, un rival directo por la permanencia.

El Valencia enfrenta un panorama complicado en LaLiga tras sumar sólo cuatro puntos en siete jornadas disputadas. REUTERS/Pablo Morano

El técnico apostaría por un bloque compacto y sólido, con énfasis en la defensa y el balón parado, un estilo que ya le ha permitido rescatar a equipos como Osasuna, Zaragoza, Leganés y Mallorca.

En este sentido, el reto es mayúsculo: reconstruir un club que ha perdido peso internacional y confianza institucional, devolviendo estabilidad a toda la institución y recuperando la identidad competitiva que alguna vez lo llevó a ser protagonista en Europa.

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El Tri inicia con tropiezos rumbo a 2030

La decisión del Vasco tendrá repercusiones inmediatas en el arranque del proceso de Rafa Márquez con la Selección Mexicana.

La salida de Pol Lorente del cuerpo técnico del Tri fue confirmada en el anuncio oficial de la FMF, realizado este 19 de septiembre de 2026.

Salida de Pol Lorente : preparador físico del Tri, se integrará al staff del “Vasco” en Valencia.

Primera baja del ciclo 2030 : Márquez pierde a un miembro clave apenas semanas después de presentar su cuerpo técnico.

Reemplazo urgente: la FMF debe encontrar sustituto antes de los amistosos contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Así, mientras Aguirre fortalece su estructura en Valencia, Márquez inicia su ciclo con tropiezos y necesidad de reorganización, lo que aumenta la exigencia sobre su liderazgo.

El preparador físico Pol Lorente concluyó su vínculo con la Selección Mexicana este 19 de septiembre de 2026 para incorporarse en España. (Miseleccionmx)

La historia de Javier Aguirre tras el Mundial 2026 muestra su capacidad para elegir proyectos de máxima exigencia. Habría rechazado dirigir a Ecuador y otras selecciones para apostar por el Valencia, un club en crisis que necesita una cara experimentada. Al mismo tiempo, su decisión impacta en México, debilitando el arranque del proceso del “Káiser”.

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