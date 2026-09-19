Arrestan al biker que amenazó con balear a influencers durante el Grito en Ciudad Juárez

José Dolores O. V. fue detenido por agentes ministeriales en Ciudad Juárez tras presuntamente resistirse a una revisión. (Cortesía)

Guardar

Un hombre que se volvió viral durante los festejos del Grito de Independencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de amenazar a dos jóvenes influencers que realizaban una transmisión en vivo, fue detenido por agentes ministeriales luego de que presuntamente se resistiera a una revisión y tratara de agredir a los policías.

Se trata de José Dolores O. V., de 50 años, integrante de un club de motociclistas, quien fue arrestado la tarde del viernes 18 de septiembre en el cruce del bulevar Independencia y Fernando Montes de Oca, en la colonia El Papalote.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Gabriela Cota Santos, vocera de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación le marcaron el alto al hombre para realizar una revisión. El sospechoso viajaba a bordo de un automóvil Peugeot Partner Cargo color blanco.

Según el reporte de la autoridad, durante la intervención el hombre comenzó a insultar a los agentes y posteriormente presuntamente intentó agredirlos, por lo que los policías tuvieron que someterlo por la fuerza.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, señalado por los delitos de resistencia y desobediencia de particulares.

PUBLICIDAD

Una infografía explica la detención de José Dolores O. V. en Ciudad Juárez por resistencia a la autoridad, según datos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se hizo viral durante los festejos del 15 de septiembre

El nombre de José Dolores O. V. comenzó a circular en redes sociales dos días antes de su arresto, luego de que un video grabado durante los festejos patrios en Ciudad Juárez mostrara el momento en que confrontó a dos jóvenes que realizaban contenido para redes sociales.

El incidente ocurrió el 15 de septiembre en el parque Chamizal, durante las celebraciones por el Grito de Independencia.

De acuerdo con los reportes sobre el episodio, el hombre se molestó después de que presuntamente le cayó espuma que era lanzada por asistentes a los festejos. La situación escaló hasta que el motociclista encaró a los jóvenes y lanzó amenazas contra ellos.

PUBLICIDAD

Las imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales y provocaron reacciones entre usuarios debido a la actitud del hombre durante la celebración.

Una de las personas a las que confrontó fue el creador de contenido juarense Dfer Estrada. En el video difundido en redes sociales se observa al motociclista acercarse al influencer y reclamarle por lo ocurrido. El hombre llevó en repetidas ocasiones las manos hacia el interior de su chaleco, aunque en las imágenes no se aprecia claramente un arma.

El hombre se viralizó en redes sociales después de confrontar y amenazar a jóvenes influencers durante los festejos del Grito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amenaza ocurrió en medio de una celebración pública en la que miles de personas participaban en actividades relacionadas con las Fiestas Patrias.

Detención ocurrió por otro hecho

Aunque la detención se produjo después de que el hombre se hiciera viral por las amenazas contra los influencers, la Fiscalía no informó que el arresto estuviera relacionado directamente con ese episodio.

PUBLICIDAD

La corporación señaló que el motivo de la intervención fue la conducta que presuntamente asumió durante la revisión realizada el viernes.

Los agentes lo ubicaron cuando circulaba por el bulevar Independencia y decidieron detenerlo para una inspección. Tras el intercambio verbal, el hombre habría intentado agredir a los ministeriales, situación que derivó en su arresto.

Ahora será el Ministerio Público el encargado de determinar su situación jurídica conforme avance la investigación por resistencia y desobediencia.

El caso se produce mientras en distintas entidades del país se registraron incidentes de violencia durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre.

Fiestas Patrias dejan muertos y heridos en Guanajuato

Uno de los estados donde se reportaron hechos violentos durante las Fiestas Patrias fue Guanajuato, donde, de acuerdo con un recuento de la Fiscalía estatal difundido por medios locales, seis ataques armados registrados entre el mediodía del 15 de septiembre y la madrugada del día siguiente dejaron cinco personas muertas y cinco lesionadas.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron en Irapuato, Salamanca, Pénjamo y Valle de Santiago.

En Irapuato fueron reportados homicidios en el fraccionamiento UrbiVillas del Rey y posteriormente en la colonia UCOPI, donde murió un hombre identificado como Elías “N”.

En Salamanca se registraron dos agresiones. Una de ellas ocurrió en la colonia Benito Juárez y dejó un hombre muerto; posteriormente, alrededor de las 23:00 horas, un ataque en la colonia Nativitas dejó cuatro personas lesionadas.

Los hechos violentos registrados durante los festejos ocurrieron en Irapuato, Salamanca, Pénjamo y Valle de Santiago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madrugada del 16 de septiembre también se reportaron hechos violentos en Pénjamo y Valle de Santiago. En el primero fue localizado sin vida un hombre identificado como José “N”, mientras que en Valle de Santiago murió Manuel “N” y una mujer resultó lesionada.

PUBLICIDAD

La Fiscalía estatal precisó que se trata de información preliminar, por lo que los datos pueden modificarse conforme avancen las investigaciones, los dictámenes periciales y las determinaciones ministeriales.

El recuento contrasta con el reporte del gobierno estatal, que informó que más de 521 mil personas participaron en las celebraciones del 15 y 16 de septiembre en los 46 municipios y calificó el operativo oficial como de “saldo blanco”. La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que participaron alrededor de 2 mil 500 elementos estatales, en coordinación con autoridades federales y municipales.

En Ciudad Juárez, mientras tanto, el caso del motociclista que protagonizó una amenaza viral durante el Grito pasó de las redes sociales a las instalaciones de la Fiscalía, donde el detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

PUBLICIDAD