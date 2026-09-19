Yahir y Víctor García reviven la nostalgia de La Academia con reencuentro en La Casa de los Famosos México

El reencuentro se dio a 24 años de que ambos artistas coincidieran en el reality show que los lanzó a la fama en 2002 (Captura de pantalla/ViX)

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Víctor García ingresó como invitado especial a La Casa de los Famosos México la noche del viernes 18 de septiembre para amenizar la fiesta de los habitantes y protagonizar un esperado reencuentro con Yahir, su compañero de la primera generación de La Academia.

El cantante interpretó su éxito “Otra vez” y puso a bailar a los participantes durante la gala transmitida por Canal 5 y ViX.

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El reencuentro se dio a 24 años de que ambos artistas coincidieran en el reality show que los lanzó a la fama en 2002. Desde entonces mantienen una amistad que se ha mantenido vigente en distintos proyectos musicales.

Víctor García promociona su próxima gira (Instagram)

La presentación dentro de la casa

La gala del viernes tuvo como eje central el duelo por la salvación, seguido de la fiesta nocturna en la que Víctor García fue el invitado musical. Según la producción de Endemol y ViX, el cantante entró “a cantar y prender la noche” para los habitantes.

García interpretó “Otra vez” y logró que los participantes se sumaran al baile, de acuerdo con el material audiovisual difundido por la producción del reality. La transmisión se dividió en tres bloques: pregala a las 21:30, gala a las 22:00 y postgala a las 23:30 horas.

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El ingreso del cantante se produjo justo después de que se definiera el duelo por la salvación de la semana, dinámica que ganó Mariana Ochoa tras superar a Ese Pérez y Brianda Deyanara en una serie de lanzamientos de dado. Yahir, por su parte, consiguió avanzar a la siguiente semana sin formar parte de la placa de nominados, junto a Gema Garoa y Brianda Deyanara.

García interpretó “Otra vez” y logró que los participantes se sumaran al baile, de acuerdo con el material audiovisual difundido por la producción del reality. La transmisión se dividió en tres bloques: pregala a las 21:30, gala a las 22:00 y postgala a las 23:30 horas.(Captura de pantalla/ViX)

El momento del dueto: la invitación y la charla entre ambos

El punto central de la noche llegó cuando Víctor García tomó el micrófono y anunció ante los habitantes: “Quiero invitar a un gran amigo a que me acompañe a cantar una canción”. La propuesta desató ovaciones entre los presentes.

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El presentador de la fiesta respondió de inmediato: “Pues si acepta, pues que se suba”. García entonces llamó a Yahir al escenario con una frase cargada de humor: “Papá, te comprometí”. El cantante sonorense aceptó y subió entre risas.

Antes de comenzar a cantar, García le dijo a su amigo: “Te quiero, te quiero. Felicidades a todos”, a lo que Yahir respondió con un simple “Vamos”. García le indicó dónde estaba su micrófono y Yahir, entre bromas, advirtió: “No me acuerdo de la letra, pero...”. García lo tranquilizó: “No te preocupes. Yo estoy contigo”.

El presentador de la fiesta respondió de inmediato: “Pues si acepta, pues que se suba” (Captura de pantalla/ViX)

Víctor García invitó a Yahir a subir al escenario durante la fiesta de La Casa de los Famosos México y ambos interpretaron una canción juntos, en un momento que revivió la dinámica de complicidad musical que mantienen desde su paso por la primera generación de La Academia en 2002.

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Al terminar de cantar, se dio un intercambio de agradecimientos entre ambos. García le dijo a Yahir: “Oye, discúlpame, pero perdóname, no podía faltar”. Enseguida agregó una referencia a la convivencia dentro de la casa: “Ya sé que tuvieron problemas. Los estaba viendo. Los estaba viendo. Qué maravilloso”.

Yahir respondió con una descripción directa de su experiencia dentro del reality: “Un manicomio, güey. Puro loco, cabrón”. García le preguntó entonces: “Cómo aguantas, hermano”, frase que repitió dos veces durante la charla. El intercambio cerró con palabras de reconocimiento de García: “No. Todo muy lindo. Muchas felicidades. Todo con el corazón”.

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Víctor García cerró su participación con “Ayer pedí”

Tras el momento compartido con Yahir, el presentador dio paso a la siguiente canción del show: “Venga, la que sigue, Víctor”. García tomó la guitarra y presentó el tema en solitario: “Esta es... para todas las despechadas”.

El cantante interpretó “Ayer pedí”, uno de los sencillos más reconocidos de su álbum Arráncame (2006), con versos como: “Ayer pedí que te murieras, que te cargara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara para que nadie te quisiera”.

La presentación continuó con el resto de la letra: “Estoy a punto de volverme loco, porque te amo como a nadie, porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel”, en un cierre musical que la producción documentó como parte del show completo de García dentro de la casa.

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“No me acuerdo de la letra, pero...”. García lo tranquilizó: “No te preocupes. Yo estoy contigo”. (Composición fotográfica Redes sociales)

Expectativa previa en redes sociales

Horas antes de su ingreso al programa, Víctor García compartió un mensaje en Instagram que decía “El reencuentro más esperado” y etiquetó a Yahir en la publicación. El gesto generó reacciones inmediatas entre los seguidores de ambos artistas.

La cuenta oficial de ViX, encargada de anunciar la participación del cantante, compartió además un fragmento de la canción “Maracas” en sus redes. Esa decisión llevó a parte de la audiencia a especular con la posibilidad de que Yahir y García interpretaran juntos algún tema durante la fiesta.

Previo a la gala, seguidores del programa dejaron mensajes en las publicaciones oficiales con comentarios como: “El multiverso de La Academia a La Casa de los Famosos”, “Dejen cantar a Yahir con él” y “Ya quiero ver la reacción de Yahir”.

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Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no confirmó si ambos artistas cantaron juntos durante la fiesta o si el momento se limitó a la presentación individual de García.

De La Academia al Auditorio Nacional: la carrera de Víctor García

Víctor García tendrá concierto en el Auditorio Nacional. Crédito: (Youtube/Víctor García Oficial)

Víctor Alejandro García Pérez, nacido en Ciudad Madero, Tamaulipas, obtuvo el segundo lugar en la final de La Academia del 1 de diciembre de 2002, celebrada en el Auditorio Nacional. Ese resultado le dio un contrato con Sony Music y 1.5 millones de pesos.

En 2003 lanzó su álbum debut homónimo, que alcanzó el primer lugar de popularidad en México y recibió disco de platino por más de 300 mil copias vendidas. El sencillo “Otra vez” se convirtió en tema de la telenovela Dos chicos de cuidado en la ciudad, en la que también actuó.

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Su carrera continuó con Loco por ti (2005), Arráncame (2006), disco que le valió una nominación al Grammy Latino a Mejor Álbum Grupero, y Cuando amar duele (2009), certificado platino. En 2008 se presentó por primera vez en solitario ante casi 10 mil personas.

Tras un período de menor actividad, García anunció en marzo de 2024 su regreso musical bajo el sello M4 Records, en alianza con Sony Music. Ese año lanzó el sencillo “Te odio” y en 2025 presentó el álbum Mi Regreso, con colaboraciones junto a Edén Muñoz, Alex Fernández, Matisse y Bobby Pulido.

El relanzamiento incluyó el EP Recuerdos de un ayer, con versiones de clásicos del regional mexicano y de los años setenta como “Te juro que te amo” y “Puente de piedra”. El 27 de agosto de 2026, García se presentó por primera vez en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Mi Regreso Tour”, tras agotar boletos.

La trayectoria de Yahir tras La Academia

El cantante Yahir posa con el torso visible frente al logo tridimensional de La Casa de los Famosos México, sobre un fondo abstracto y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yahir Othón Parra, originario de Hermosillo, Sonora, terminó en cuarto lugar en la misma final de La Academia de 2002, donde interpretó “When a Man Loves a Woman” y “Persiana americana”. La transmisión de esa gala alcanzó picos de 45 puntos de rating, la cifra más alta registrada hasta entonces por TV Azteca.

Pese a no ganar el reality, Warner Music apostó por él junto a otra finalista, Nadia. En 2003 lanzó su álbum debut homónimo, que se mantuvo en el primer lugar de las listas de popularidad durante varios meses y superó las 250 mil copias vendidas, con la canción “Alucinado” como corte principal.

Su discografía se amplió con Otra historia de amor (2004), que incluyó el éxito “La Locura”, y No te apartes de mí (2005), un tributo al cantante brasileño Roberto Carlos. En 2006 grabó Con el alma entre las manos en Río de Janeiro y Los Ángeles, con los sencillos “Maldito Amor” y “El Amor”.

En total, Yahir acumula al menos nueve producciones discográficas, entre ellas Elemental (2009) y +Allá (2016). En 2024 retomó actividad musical junto a la cantante María León, con quien grabó el videoclip de “Dame tu amor” y una versión de “Ya no somos ni seremos”, originalmente de Christian Nodal.

Yahir, de 47 años, fue confirmado como séptimo habitante de La Casa de los Famosos México 4 el 13 de julio de 2026, previo al arranque del reality el 26 de julio por Las Estrellas y ViX.