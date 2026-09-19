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Vasco Aguirre da el sí y se convierte en el nuevo director técnico del Valencia CF: reportan desde España

El “Vasco” llegó a un principio de acuerdo con el conjunto español y prepara su regreso al futbol europeo, donde tendrá la misión de levantar a un Valencia que atraviesa un complicado inicio de temporada

El “Vasco” llegó a un principio de acuerdo con el conjunto español y prepara su regreso al futbol europeo, donde tendrá la misión de levantar a un Valencia que atraviesa un complicado inicio de temporada.
El “Vasco” llegó a un principio de acuerdo con el conjunto español y prepara su regreso al futbol europeo, donde tendrá la misión de levantar a un Valencia que atraviesa un complicado inicio de temporada.
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Javier “Vasco” Aguirre está muy cerca de comenzar una nueva etapa en el futbol europeo. El entrenador mexicano alcanzó un principio de acuerdo con el Valencia para convertirse en su nuevo director técnico, de acuerdo con la información difundida este sábado por Fabrizio Romano. La operación todavía requiere completar algunos trámites antes de que pueda concretarse de manera oficial.

El estratega, quien recientemente terminó su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, regresará a LaLiga para tomar las riendas de un conjunto que atraviesa un complicado momento deportivo. Según reportes de la prensa española, las partes trabajan en los últimos aspectos económicos y fiscales del contrato antes de proceder con la firma.

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La intención es que Aguirre se incorpore al Valencia durante el próximo parón internacional. Mientras se completa el proceso administrativo, el conjunto español continuará bajo la dirección interina de Óscar Sánchez, quien asumió temporalmente el primer equipo después de la salida de Carlos Corberán.

El “Vasco” está a un paso de volver a los banquillos de LaLiga con un contrato inicial hasta el final de la campaña, mientras se afinan los últimos detalles de la operación.
El “Vasco” está a un paso de volver a los banquillos de LaLiga con un contrato inicial hasta el final de la campaña, mientras se afinan los últimos detalles de la operación.

Un contrato inicial por nueve meses

Uno de los puntos que ya se conocen de la negociación es la duración inicial del vínculo. El acuerdo contempla que Aguirre se haga cargo del Valencia por lo que resta de la temporada, aproximadamente nueve meses.

La continuidad para el siguiente curso todavía tiene algunos detalles por definir. Reportes de la Cadena SER señalan que el técnico mexicano pretende incluir una posibilidad de extensión por un año en caso de conseguir que el conjunto valenciano alcance la clasificación a la UEFA Champions League, mientras que la directiva busca mantener margen de decisión al término de la campaña.

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Javier Aguirre, Mexican football manager and former coach of the Mexico national football team, participates in the annual event hosted by the Telmex-Telcel Foundation, which brings together global leaders from business, technology, science, and public policy, in Mexico City, Mexico, September 4, 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Javier Aguirre, Mexican football manager and former coach of the Mexico national football team, participates in the annual event hosted by the Telmex-Telcel Foundation, which brings together global leaders from business, technology, science, and public policy, in Mexico City, Mexico, September 4, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El cuerpo técnico también comienza a tomar forma. Entre los colaboradores que acompañarían al “Vasco” aparece Pol Lorente, preparador físico que deberá desvincularse de la Selección Mexicana para incorporarse al nuevo proyecto en España.

El reto de Aguirre con el Valencia

El mexicano llegará a un equipo que necesita cambiar rápidamente su dinámica. Valencia destituyó a Carlos Corberán después de un inicio complicado de temporada y también realizó cambios en su estructura deportiva. El club había sumado apenas un punto en sus primeros cinco partidos de LaLiga, situación que provocó la salida del entrenador y del entonces director ejecutivo Ron Gourlay.

Tras dirigir a México en el Mundial 2026 y ceder el mando a Rafael Márquez, Javier Aguirre analiza su futuro. (AFP)
Tras dirigir a México en el Mundial 2026 y ceder el mando a Rafael Márquez, Javier Aguirre analiza su futuro. (AFP)

Óscar Sánchez asumió entonces el mando de manera provisional y fue utilizado como solución temporal mientras Braulio Vázquez buscaba al nuevo entrenador. La victoria del Valencia ante el Deportivo Alavés permitió al club ganar tiempo para cerrar la contratación del estratega definitivo.

De acuerdo con los reportes más recientes, Sánchez todavía estará al frente del equipo en el encuentro contra la Real Sociedad, antes de que el parón internacional permita realizar la transición hacia Aguirre.

El séptimo club español del “Vasco”

La llegada al Valencia también ampliará el recorrido de Aguirre por el futbol español. El mexicano ya dirigió a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol y Mallorca, además de su paso por el Leganés, por lo que el conjunto valenciano representaría su séptimo club en España.

Foto de archivo de Javier Aguirre antes de un partido de la Copa del Rey entre Barcelona y Leganés. Estadio Nou Camp, Barcelona, España. 30 de enero de 2020. REUTERS/Albert Gea
Foto de archivo de Javier Aguirre antes de un partido de la Copa del Rey entre Barcelona y Leganés. Estadio Nou Camp, Barcelona, España. 30 de enero de 2020. REUTERS/Albert Gea

Su regreso a LaLiga se produce apenas unas semanas después de terminar su trabajo con México en el Mundial 2026. Ahora, el “Vasco” tendrá un nuevo desafío en Europa y una tarea inmediata: hacerse cargo de un Valencia que busca recuperar terreno en la competición.

Por ahora, el acuerdo todavía no equivale al anuncio oficial. Quedan por completar los trámites contractuales y fiscales, pero las negociaciones avanzaron hasta establecer un principio de acuerdo entre ambas partes.

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