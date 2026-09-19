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Flores amarillas el 21 de septiembre: qué significa recibirlas y por qué México celebra la tradición en otra fecha

Parejas, amigos y familiares recurren a este detalle cada año, impulsados en buena medida por las redes sociales

(Imagen Ilustrativa: Infobae México)
(Imagen Ilustrativa: Infobae México)
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Cada 21 de septiembre, las redes sociales comienzan a llenarse de fotografías de ramos amarillos, mensajes románticos y publicaciones dedicadas a amigos, familiares y parejas. La fecha se ha convertido en una tradición popular en distintos países de América Latina, aunque su origen y significado están relacionados principalmente con el cambio de estación en el hemisferio sur.

Las flores amarillas se han convertido en uno de los regalos más representativos de esta jornada. Su color suele asociarse con la felicidad, la energía, el optimismo, la creatividad y los nuevos comienzos, por lo que entregarlas puede funcionar como una manera de expresar afecto y buenos deseos.

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Sin embargo, existe una particularidad importante para quienes viven en México: septiembre no marca el comienzo de la primavera en este país. Debido a su ubicación en el hemisferio norte, esa estación inicia alrededor del 21 de marzo.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

Dos personas sostienen un ramo de flores amarillas envuelto en papel marrón y atado con un cordón de yute.
Un joven entrega un ramo de flores amarillas envuelto en papel a una mujer en un parque iluminado por la luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación más conocida de esta tradición está relacionada con el calendario de los países ubicados al sur del planeta. En Argentina, Chile y Uruguay, septiembre coincide con la llegada de la primavera, una temporada que culturalmente representa el renacimiento de la naturaleza y el inicio de una nueva etapa.

A partir de esa asociación, las flores amarillas comenzaron a utilizarse como un detalle para celebrar la llegada de la estación y transmitir sentimientos positivos.

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La cantante argentina tendrá una serie de conciertos en México en donde se espera un lleno total. (Ilustración: Jesús Avilés)

Con el paso del tiempo, la costumbre dejó de limitarse a los países donde septiembre representa el inicio de la primavera. Las redes sociales jugaron un papel importante en su expansión hacia otras regiones de Latinoamérica, incluido México.

Además, la tendencia quedó vinculada con contenidos relacionados con Floricienta, producción argentina que popularizó una canción y una imagen asociada con las flores amarillas. Por ello, cada septiembre es común encontrar videos, fotografías y publicaciones que retoman referencias de la serie.

¿Qué significa recibir flores amarillas?

La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre tiene sus raíces en la serie Floricienta.
La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre tiene sus raíces en la serie Floricienta. Foto: La Clementina

Aunque en redes sociales suele relacionarse este regalo con el amor de pareja, recibir un ramo amarillo no tiene un único significado.

Cuando proviene de una pareja, puede funcionar como una expresión de cariño, afecto o amor. Entre amigos, puede representar la importancia de la relación y el deseo de conservar ese vínculo.

También pueden utilizarse para celebrar un logro, felicitar a alguien por una nueva etapa o simplemente transmitir buenos deseos.

El significado, por tanto, depende en buena medida de la relación entre quien entrega las flores y quien las recibe. No existe una regla que establezca que un ramo amarillo deba representar exclusivamente una relación romántica.

¿Qué representa el color amarillo?

La tendencia tiene raíces en una historia romántica de los años 2000. (Ilustración: Jesús Aviles)
La tendencia tiene raíces en una historia romántica de los años 2000. (Ilustración: Jesús Aviles)

El amarillo suele relacionarse con la luz, la alegría y la vitalidad. También está asociado con conceptos como creatividad, entusiasmo, prosperidad y renovación.

Por esas características, las flores de este color pueden convertirse en un detalle apropiado para diferentes ocasiones y no únicamente para celebraciones entre parejas.

Un ramo amarillo puede utilizarse para acompañar a una persona que comienza un proyecto, celebra un logro o atraviesa una nueva etapa, pero también simplemente como una forma de demostrar cariño.

De ahí que la tendencia del 21 de septiembre haya adquirido distintos significados conforme se extendió por América Latina.

¿El 21 de septiembre o el 21 de marzo?

La diferencia depende del hemisferio en el que se encuentre cada país.

En naciones del hemisferio sur, como Argentina, Chile y Uruguay, la primavera comienza en septiembre y por ello el 21 de septiembre quedó asociado con esta tradición.

En cambio, México se encuentra en el hemisferio norte, por lo que el inicio de la primavera ocurre en marzo. Por esta razón, si se toma como referencia estrictamente el cambio de estación, la fecha correspondiente sería alrededor del 21 de marzo.

A pesar de ello, la popularidad de las redes sociales hizo que la costumbre del 21 de septiembre también se adoptara en México como una fecha para regalar flores amarillas.

Así, aunque el origen estacional de la tradición es distinto para cada hemisferio, el gesto terminó convirtiéndose en una forma popular de expresar cariño, amistad, felicidad y buenos deseos. Por eso, si alguien recibe flores amarillas este 21 de septiembre, su significado dependerá más del vínculo y de la intención de quien las entrega que de una regla única.

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