Levadiakos FC vs Olympiacos FC: a qué hora y dónde ver a la ‘Hormiga’ González en la Superliga de Grecia

Soccer Football - UEFA Europa League - Olympiacos v Jagiellonia Bialystok - Karaiskakis Stadium, Piraeus, Greece - September 16, 2026 Olympiacos' Armando Gonzalez reacts before the match REUTERS/Louiza Vradi

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La novena jornada de la Superliga de Grecia trae consigo un enfrentamiento de contrastes marcados pero repleto de ingredientes de altísima tensión futbolística. El emblemático Olympiacos FC llega de visita al Levadia Stadium para medirse ante el siempre rocoso Levadiakos FC.

Este compromiso no solo representa una prueba de fuego para los locales en su incesante persecución por la cima de la tabla general, sino que también pone bajo la lupa internacional el destacado momento que atraviesa el delantero mexicano Armando “Hormiga” González, quien se ha ganado a pulso un lugar protagónico dentro del esquema ofensivo del coloso heleno.

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Con el torneo entrando en una etapa vibrante donde los puntos perdidos en casa suelen cobrarse muy caros al final del calendario, el conjunto del mexicano asume este choque con la obligación moral y deportiva de dictar las condiciones desde el silbatazo inicial.

Del otro lado de la cancha, un Levadiakos necesitado de unidades llega con la firme intención de plantear un bloque defensivo indescifrable, dispuesto a dar la gran sorpresa del fin de semana en territorio hostil y arruinar la fiesta de los locales ante su ferviente afición.

Los visitantes quieren reafirmar su lugar en la liga local. (REUTERS/Louiza Vradi)

¿Cómo llega el Olympiacos a este compromiso?

El Olympiacos afronta esta cita en una posición de privilegio dentro de la tabla de posiciones, aunque sumido en la constante exigencia que implica vestir la camiseta del club más ganador de Grecia. El equipo albirrojo llega a esta jornada tras haber hilvanado una racha positiva de resultados tanto en el certamen doméstico como en sus compromisos de carácter continental, mostrando una solidez defensiva envidiable y un volumen de juego ofensivo que suele asfixiar a los rivales que visitan El Pireo.

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En sus últimos tres compromisos de liga, el equipo de El Pireo ha demostrado un balance táctico sobresaliente, destacando por el control del ritmo a través de la tenencia del balón en el medio campo y la velocidad de sus extremos para romper líneas. Sin embargo, el cuerpo técnico ha hecho énfasis durante los entrenamientos semanales en la necesidad de liquidar los partidos con mayor contundencia desde la primera mitad, evitando así cierres dramáticos que desgasten a la plantilla de cara a un apretado calendario de competencias.

El ambiente dentro del vestidor local es de absoluta concentración. Sabedores de que los competidores directos en la lucha por el título como el AEK de Atenas, el Panathinaikos y el PAOK no aflojan el paso, vencer al Levadiakos se cataloga internamente como un resultado imperativo. Para lograrlo, la escuadra albirroja apostará por su habitual presión alta sobre la salida rival y por la dinámica de sus volantes ofensivos para abastecer a su referente de área.

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Es importante que el equipo del mexicano logre la victoria si quiere tener mayores aspiraciones. (REUTERS/Louiza Vradi)

¿Cómo llega el Levadiakos a la cita?

Por su parte, el Levadiakos se presenta a este choque inmerso en una dura batalla por alejarse de la zona baja de la clasificación y consolidar su permanencia en el máximo circuito del balompié heleno. El conjunto verde y blanco ha tenido un arranque de temporada sinuoso, caracterizado por partidos de mucha lucha física pero golpeado por una clara falta de efectividad en el arco contrario que le ha impedido transformar empates apretados en victorias oxigenantes.

A pesar de navegar en la parte inferior de la tabla, el Levadiakos no es un rival que deba subestimarse. El planteamiento táctico de su cuerpo técnico suele caracterizarse por una línea defensiva de cinco hombres replegada en pocos metros, cerrando los pasillos internos y apostando de forma agresiva a las transiciones rápidas por las bandas o a la pelota parada para hacer daño. En sus visitas más recientes ante los clubes denominados “grandes” de la Superliga, la escuadra visitante ha demostrado una capacidad notable para alargar el 0-0 y desesperar a las ofensivas rivales.

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Para salir con puntos de casa, el Levadiakos requerirá de una actuación perfecta por parte de su guardameta y de una disciplina táctica inquebrantable durante los 90 minutos. Los dirigidos por el cuadro visitante son conscientes de que la presión de la grada jugará en su favor si logran mantener la portería en cero conforme avancen los minutos de juego.

Los locales están urgidos de puntos pues se encuentran en la parte baja de la tabla general. (IG Leviadakos FC)

La actuación y el impacto de Armando “Hormiga” González

Uno de los grandes atractivos de este compromiso para la afición latinoamericana, y en particular para la mexicana, es la consolidación definitiva del joven atacante azteca Armando “Hormiga” González dentro de la plantilla del Olympiacos. Tras su destacado paso y formación en las fuerzas básicas del fútbol mexicano, el ariete ha sabido adaptarse a pasos agigantados a la exigencia física, el rigor táctico y la presión mediática que exige el balompié europeo.

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González se ha convertido en una pieza sumamente valiosa para el cuerpo técnico gracias a su movilidad incansable fuera del área, su capacidad para asociarse de espaldas a la portería y, sobre todo, su olfato goleador dentro del área chica. La “Hormiga” no solo ha aportado anotaciones decisivas ingresando como revulsivo desde el banquillo en duelos de alta intensidad, sino que se ha ganado la titularidad en partidos clave demostrando una madurez competitiva notable.

La prensa local en Grecia ha elogiado repetidamente el despliegue físico del mexicano, destacando cómo su presión constante sobre la salida de los defensas rivales genera espacios y segundas oportunidades para sus compañeros de ataque.

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En la previa de este duelo ante Levadiakos, las proyecciones indican que González perfila para ser titular o sumar minutos trascendentales en la parte complementaria, buscando incrementar su cuota goleadora en el torneo local y ratificar por qué se le considera una de las realidades más prometedoras de la legión azteca en el viejo continente.

La Hormiga ya ha podido celebrar algunos goles. (REUTERS/Louiza Vradi)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido Olympiacos vs Levadiakos desde México?

Para toda la afición en territorio mexicano que desee seguir en vivo las acciones de este apasionante encuentro de la Superliga de Grecia y respaldar el desempeño de Armando “Hormiga” González, a continuación se detallan los datos completos de transmisión, fecha y horario:

Fecha del partido: Domingo, 20 de septiembre de 2026

Sede: Levadia Stadium

Horario para el Centro de México: 07:00 horas (tiempo del Centro de México / CDMX)

El duelo entre el Olympiacos y el Levadiakos se podrá seguir en territorio mexicano a través de diversas opciones de televisión de paga y plataformas de streaming que cuentan con los derechos del balompié griego en la región:

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Televisión de Paga: La señal estará disponible a través de las pantallas de Fox Sports México (en sus canales Fox Sports 1 o Fox Sports Premium, sujeto a la programación del día) y Claro Sports Premium .

Streaming Digital: Se podrá disfrutar totalmente en vivo y en alta definición mediante las plataformas Fox Sports App y Amazon Prime Video (a través del canal suscrito de Fox Sports).