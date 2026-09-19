México

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 19 de septiembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Guardar

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Actualmente cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

PUBLICIDAD

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

A consecuencia de la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Estado de servicio del Metrobús este Actualización::

Línea 1

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 2

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 3

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 4

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Centro Médico

Línea 5

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 6

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 7

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Recarga de la tarjeta de Movilidad para acceder al Metrobús. (Gobierno de la CDMX)
Recarga de la tarjeta de Movilidad para acceder al Metrobús. (Gobierno de la CDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

UAEM pide a Fiscalía de Morelos no dejar impunes feminicidios de Aylin, Kimberly, Karol y Michelle tras caso Claudia Tacoronte

La universidad pidió que se agoten todas las líneas de investigación y sancionar a los responsables

UAEM pide a Fiscalía de Morelos no dejar impunes feminicidios de Aylin, Kimberly, Karol y Michelle tras caso Claudia Tacoronte

Sin mexicanos, Los Ángeles no se entiende

A 80 años del Desfile de Independencia de México en East Los Ángeles, la presencia de millones de mexicanos confirma su aportación histórica, económica y cultural, mientras crece la necesidad de fortalecer su protección ante el endurecimiento de la política migratoria en EEUU

Sin mexicanos, Los Ángeles no se entiende

La 4T no puede regular a la velocidad con la que se expande la IA

Mientras México apuesta por infraestructura, supercómputo y capacitación en inteligencia artificial, la falta de una legislación general evidencia que la capacidad regulatoria del Estado avanza detrás del desarrollo tecnológico

La 4T no puede regular a la velocidad con la que se expande la IA

Álvaro Ortiz: del Masters al PGA TOUR, una historia de perseverancia

Su historia demuestra que el talento puede abrir puertas, pero son la paciencia, la disciplina y la perseverancia las que permiten alcanzar la cima

Álvaro Ortiz: del Masters al PGA TOUR, una historia de perseverancia

La riqueza también se mide en años de libertad

La longevidad obliga a replantear el retiro: más que acumular recursos, se trata de construir un patrimonio que brinde libertad para decidir cómo vivir los próximos años

La riqueza también se mide en años de libertad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre militares y grupo armado deja dos soldados heridos en Tlaquiltenango, Morelos

Enfrentamiento entre militares y grupo armado deja dos soldados heridos en Tlaquiltenango, Morelos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: los chats que revelan la traición del “Brilloso” al alcalde de Uruapan que lo alejó del crimen

“No le debo nada aunque sea mi padrino”: los reveladores chats de traición del “Brilloso” a Carlos Manzo quien lo sacó del crimen

Arrestan al biker que amenazó con balear a influencers durante el Grito en Ciudad Juárez

Hallan cadáver en obra negra de Guadalajara: el hombre llevaba al menos dos meses muerto en el sótano

ENTRETENIMIENTO

Batman Day 2026: cine completamente gratis para los fans en este lugar de CDMX

Batman Day 2026: cine completamente gratis para los fans en este lugar de CDMX

Pati Chapoy trabajaba en Televisa cuando el terremoto del 85 destruyó la CDMX: “Vi cómo todo el piso se ondulaba”

Natanael Cano conquista el Estadio GNP con Nueva H y Bajo Perfil: setlist y quién estará hoy sábado 19 de septiembre

Arranca la Feria de San Miguel de Allende 2026 con conciertos durante 12 días: estarán Napoleón, Edwin Luna y Los Cardenales de Nuevo León

Batman Day: dónde ver la película del superhéroe de DC basada en la cultura mexicana

DEPORTES

Monterrey vs Cruz Azul: Sigue EN VIVO el partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de Liga Mx

Monterrey vs Cruz Azul: Sigue EN VIVO el partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de Liga Mx

Wolves vs West Bromwich Albion: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México al equipo de Raúl Jiménez en Inglaterra

Levadiakos FC vs Olympiacos FC: a qué hora y dónde ver a la ‘Hormiga’ González en la Superliga de Grecia

Vasco Aguirre da el sí y se convierte en el nuevo director técnico del Valencia CF: reportan desde España

Armando Archundia es presentado como nuevo Director de Arbitraje de la FENIFUT de Nicaragua