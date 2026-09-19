México

¿Shampoo para lavar ropa? Estos son los casos en los que puede funcionar sin dañar las prendas

Los compuestos que contiene este producto shampoo están diseñados para eliminar suciedad y grasa del cabello y el cuero cabelludo

Manos lavando una prenda de lana beige en un lavabo blanco con espuma, junto a un frasco de jabón y una ventana.
Lavar ropa con shampoo de cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El shampoo para el cabello puede parecer una solución inesperada cuando se termina el detergente para ropa. Esta práctica ha ganado popularidad en redes sociales, donde algunas personas lo utilizan para limpiar determinadas prendas en situaciones de emergencia.

La posibilidad de emplearlo se relaciona con las sustancias presentes en su fórmula, que son capaces de desprender grasa, suciedad y residuos. Por esta razón, puede ayudar a retirar suciedad ligera, sudor o grasa corporal de algunos textiles.

PUBLICIDAD

Sin embargo, utilizarlo como sustituto habitual del jabón tiene limitaciones, ya que no está formulado para las necesidades específicas del lavado de ropa y, al utilizarse en una lavadora automática, puede generar un exceso de espuma que afecte tanto el resultado del ciclo como el funcionamiento del electrodoméstico.

¿Por qué el shampoo puede limpiar algunas prendas?

Los compuestos que contiene el shampoo están diseñados para eliminar suciedad y grasa del cabello y el cuero cabelludo. Esa característica también puede actuar sobre determinados residuos presentes en las telas.

Por ello, puede considerarse una alternativa puntual para prendas con manchas ligeras, especialmente aquellas que requieren un tratamiento menos agresivo.

Entre los textiles donde suele contemplarse su uso están:

  • Seda.
  • Cachemira.
  • Lana.
  • Ropa de bebé.
  • Tejidos finos o delicados.

Aun así, esto no significa que tenga la misma capacidad que un producto diseñado específicamente su limpieza, su acción es más limitada frente a rastros más difíciles u olores persistentes.

PUBLICIDAD

Infografía con seis recuadros ilustrados sobre el uso de shampoo en ropa, una lavadora con espuma y símbolos de advertencia.
Una infografía de Infobae detalla las aplicaciones excepcionales y los riesgos de utilizar shampoo para lavar prendas delicadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afectaciones en la lavadora

El principal inconveniente de utilizar este producto en una lavadora automática es la cantidad de espuma que puede producir. A diferencia de los detergentes para ropa, especialmente los destinados a equipos de alta eficiencia (HE), este articulo no está diseñado para funcionar durante los ciclos de un electrodoméstico.

El exceso de burbujas puede ocasionar diferentes problemas:

  1. Residuos en las prendas: demasiada espuma puede dificultar el enjuague y dejar restos jabonosos en las telas, además de generar una sensación pegajosa o irritación en personas con piel sensible.
  2. Problemas en el equipo: la espuma puede llegar a zonas internas que no están preparadas para manejar grandes cantidades de burbujas, lo que podría ocasionar errores o fallas mecánicas.
  3. Mayor consumo de agua y energía: algunos ciclos pueden prolongarse al requerir enjuagues adicionales para eliminar la espuma.

¿Cómo usar shampoo para ropa sin aumentar los riesgos?

Si no hay jabón disponible y se necesita lavar una prenda delicada existen algunas precauciones que pueden disminuir los inconvenientes:

  • Utilizar una cantidad pequeña: no debe emplearse la misma proporción que se usaría de detergente.
  • Elegir fórmulas sencillas: es preferible evitar productos con aceites, siliconas o tratamientos hidratantes intensivos, ya que pueden dejar residuos grasos sobre las fibras.
  • No combinarlo con otros productos: no debe mezclarse con cloro, lejía ni detergentes, debido a que pueden producirse reacciones no deseadas.
  • Evitar llenar el compartimento: colocar una cantidad abundante incrementa el riesgo de generar espuma excesiva.

Aunque el shampoo puede resolver un lavado puntual, no sustituye al detergente especializado. Además de tener una capacidad limitada para tratar manchas, olores y suciedad profunda, su utilización frecuente puede representar un riesgo para la lavadora. Por ello, para el cuidado cotidiano de las prendas y del electrodoméstico, lo adecuado es utilizar productos formulados específicamente para ropa.

Temas Relacionados

Shampooropalavado de ropamexico-noticiasmexico-servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Hallan cadáver con dos meses de descomposición en el sótano de una obra en Guadalajara

El almirante reporta solo deudas en su declaración patrimonial 2026, pese a que registros públicos documentan propiedades en Morelos, la Ciudad de México y Sonora adquiridas junto con su esposa durante sus años al frente de la Marina

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Hallan cadáver con dos meses de descomposición en el sótano de una obra en Guadalajara

Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 en el Metro CDMX: este fue el protocolo para los usuarios

Los trenes detuvieron su marcha mientras el personal del STC aplicó medidas de seguridad en estaciones, andenes y túneles tras la activación de la alerta sísmica

Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 en el Metro CDMX: este fue el protocolo para los usuarios

Sheinbaum participa en el Simulacro Nacional por 19-S desde Chihuahua: “La prevención es nuestra fuerza”

La presidenta agradeció a quienes participaron en el simulacro “con responsabilidad”

Sheinbaum participa en el Simulacro Nacional por 19-S desde Chihuahua: “La prevención es nuestra fuerza”

Segundo Simulacro Nacional 2026: cómo reportar fallas en la alerta sísmica y qué hacer durante el ejercicio

Por primera vez en fin de semana, el ejercicio plantea un temblor de magnitud 7.7 y suma operativos en Xochimilco y el Monumento a la Revolución con fuerzas federales

Segundo Simulacro Nacional 2026: cómo reportar fallas en la alerta sísmica y qué hacer durante el ejercicio

Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 del 19 de septiembre: celulares y altavoces activaron la alerta

El Segundo Simulacro Nacional 2026 puso a prueba los protocolos de emergencia en los hogares y recordó las diferencias entre los terremotos que marcaron a México en 1985 y 2017

Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 del 19 de septiembre: celulares y altavoces activaron la alerta
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Hallan cadáver con dos meses de descomposición en el sótano de una obra en Guadalajara

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Hallan cadáver con dos meses de descomposición en el sótano de una obra en Guadalajara

“No le debo nada aunque sea mi padrino”: los reveladores chats de traición del “Brilloso” a Carlos Manzo quien lo sacó del crimen

Arrestan al biker que amenazó con balear a influencers durante el Grito en Ciudad Juárez

Hallan cadáver en obra negra de Guadalajara: el hombre llevaba al menos dos meses muerto en el sótano

Cae la “narcoBarbie regia” con armas y drogas junto a cómplices en Monterrey

ENTRETENIMIENTO

Arranca la Feria de San Miguel de Allende 2026 con conciertos durante 12 días: estarán Napoleón, Edwin Luna y Los Cardenales de Nuevo León

Arranca la Feria de San Miguel de Allende 2026 con conciertos durante 12 días: estarán Napoleón, Edwin Luna y Los Cardenales de Nuevo León

Batman Day: dónde ver la película del superhéroe de DC basada en la cultura mexicana

Yahir y Víctor García reviven la nostalgia de La Academia con reencuentro en La Casa de los Famosos México

Fan reclama a Shakira por quitar referencia a México durante su show en Madrid y desata discusión internacional

Unos elotes fueron los culpables de detonar la furia de Aleks Syntek en su show del Grito de Independencia

DEPORTES

Armando Archundia es presentado como nuevo Director de Arbitraje de la FENIFUT de Nicaragua

Armando Archundia es presentado como nuevo Director de Arbitraje de la FENIFUT de Nicaragua

Ruso Brailovsky le resta importancia al Clásico Nacional y prefiere otro título del América que vencer a Chivas

José Rodríguez debuta con Toronto y los Blue Jays conforman un inédito tridente tricolor en las Grandes Ligas

‘Chicharito’ Hernández engalana la MLB y lanza la primera bola en el Blue Jays vs Rangers

América vs Chivas: Kevin Álvarez queda descartado para encarar el Clásico Nacional