¿Shampoo para lavar ropa? Estos son los casos en los que puede funcionar sin dañar las prendas

Lavar ropa con shampoo de cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El shampoo para el cabello puede parecer una solución inesperada cuando se termina el detergente para ropa. Esta práctica ha ganado popularidad en redes sociales, donde algunas personas lo utilizan para limpiar determinadas prendas en situaciones de emergencia.

La posibilidad de emplearlo se relaciona con las sustancias presentes en su fórmula, que son capaces de desprender grasa, suciedad y residuos. Por esta razón, puede ayudar a retirar suciedad ligera, sudor o grasa corporal de algunos textiles.

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Sin embargo, utilizarlo como sustituto habitual del jabón tiene limitaciones, ya que no está formulado para las necesidades específicas del lavado de ropa y, al utilizarse en una lavadora automática, puede generar un exceso de espuma que afecte tanto el resultado del ciclo como el funcionamiento del electrodoméstico.

¿Por qué el shampoo puede limpiar algunas prendas?

Los compuestos que contiene el shampoo están diseñados para eliminar suciedad y grasa del cabello y el cuero cabelludo. Esa característica también puede actuar sobre determinados residuos presentes en las telas.

Por ello, puede considerarse una alternativa puntual para prendas con manchas ligeras, especialmente aquellas que requieren un tratamiento menos agresivo.

Entre los textiles donde suele contemplarse su uso están:

Seda.

Cachemira.

Lana.

Ropa de bebé.

Tejidos finos o delicados.

Aun así, esto no significa que tenga la misma capacidad que un producto diseñado específicamente su limpieza, su acción es más limitada frente a rastros más difíciles u olores persistentes.

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Una infografía de Infobae detalla las aplicaciones excepcionales y los riesgos de utilizar shampoo para lavar prendas delicadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afectaciones en la lavadora

El principal inconveniente de utilizar este producto en una lavadora automática es la cantidad de espuma que puede producir. A diferencia de los detergentes para ropa, especialmente los destinados a equipos de alta eficiencia (HE), este articulo no está diseñado para funcionar durante los ciclos de un electrodoméstico.

El exceso de burbujas puede ocasionar diferentes problemas:

Residuos en las prendas: demasiada espuma puede dificultar el enjuague y dejar restos jabonosos en las telas, además de generar una sensación pegajosa o irritación en personas con piel sensible. Problemas en el equipo: la espuma puede llegar a zonas internas que no están preparadas para manejar grandes cantidades de burbujas, lo que podría ocasionar errores o fallas mecánicas. Mayor consumo de agua y energía: algunos ciclos pueden prolongarse al requerir enjuagues adicionales para eliminar la espuma.

¿Cómo usar shampoo para ropa sin aumentar los riesgos?

Si no hay jabón disponible y se necesita lavar una prenda delicada existen algunas precauciones que pueden disminuir los inconvenientes:

Utilizar una cantidad pequeña: no debe emplearse la misma proporción que se usaría de detergente.

Elegir fórmulas sencillas: es preferible evitar productos con aceites, siliconas o tratamientos hidratantes intensivos, ya que pueden dejar residuos grasos sobre las fibras.

No combinarlo con otros productos: no debe mezclarse con cloro, lejía ni detergentes, debido a que pueden producirse reacciones no deseadas.

Evitar llenar el compartimento: colocar una cantidad abundante incrementa el riesgo de generar espuma excesiva.

Aunque el shampoo puede resolver un lavado puntual, no sustituye al detergente especializado. Además de tener una capacidad limitada para tratar manchas, olores y suciedad profunda, su utilización frecuente puede representar un riesgo para la lavadora. Por ello, para el cuidado cotidiano de las prendas y del electrodoméstico, lo adecuado es utilizar productos formulados específicamente para ropa.

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