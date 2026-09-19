México

Fan reclama a Shakira por quitar referencia a México durante su show en Madrid y desata discusión internacional

Un usuario cuestionó el ajuste que hizo la cantante colombiana en “Girl Like Me” durante la primera fecha de su residencia española

La cantante Shakira realiza una presentación musical en directo junto a un grupo de bailarinas sobre el escenario. Durante el espectáculo, la artista y sus acompañantes luciendo trajes de color violeta interpretan una coreografía sincronizada frente a la audiencia. Una gran pantalla ubicada al fondo del escenario proyecta imágenes en primer plano del show, mientras los asistentes graban el evento con sus dispositivos móviles.

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Un usuario mexicano cuestionó a Shakira tras el primer concierto de su residencia en Madrid, luego de que la cantante modificó una parte de Girl Like Me durante el espectáculo en España.

La publicación abrió una discusión entre seguidores de la colombiana, quienes debatieron si el cambio representó un desaire hacia México o una adaptación habitual de la letra según el país donde se presentaba.

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¿Qué cambió Shakira en la canción?

La controversia surgió después de la primera de 12 fechas que Shakira ofreció en la capital española como parte de su residencia de Las mujeres ya no lloran World Tour. Madrid fue la única parada europea de la gira y marcó el regreso de la artista a España después de ocho años.

Shakira
FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El reclamo se concentró en una estrofa de Girl Like Me, canción que Shakira interpretó durante el concierto. El usuario en X identificado como Carlos Sánchez Nieto consideró que la modificación no reconoció el vínculo que la cantante había tenido con el público mexicano durante sus presentaciones anteriores.

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shakira -México- 19 septiembre
(X)

El tuit que abrió la discusión por la letra de “Girl Like Me”

En su mensaje, el usuario sostuvo que Shakira debió mantener la referencia a las mexicanas y sumar a las españolas dentro de la canción. También recordó los conciertos que la intérprete ofreció en la Ciudad de México.

“Que falta de respeto de Shakira con México, hizo casi que una residencia de 13 conciertos en el Estadio GNP en la CDMX y en su primera noche de la residencia europea en Girl Like Me quita cuando nombraba a las mexicanas”, escribió Carlos Sánchez Nieto.

El mensaje agregó que, desde su punto de vista, la cantante tenía otra alternativa para adaptar la estrofa al público español. “Manita era solo agregar a las españolas y no quitar”, señaló el usuario.

Colombian singer Shakira performs during the opening concert of her Madrid residency, part of her ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ at 'Shakira Stadium' in Madrid, Spain, September 18, 2026. REUTERS/Susana Vera
Colombian singer Shakira performs during the opening concert of her Madrid residency, part of her ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ at 'Shakira Stadium' in Madrid, Spain, September 18, 2026. REUTERS/Susana Vera

La publicación se difundió durante las horas posteriores al espectáculo de Shakira en Madrid y acumuló respuestas de personas que no coincidieron con la crítica. Varios seguidores afirmaron que el ajuste formaba parte de una dinámica que la artista repetía en cada país.

Otros usuarios señalaron que el verso tenía una estructura específica y que el cambio de nacionalidad respondía a la rima y al ritmo de la canción. La discusión se mantuvo entre quienes respaldaron el reclamo y quienes consideraron que se trató de una reacción desproporcionada.

Usuarios señalaron que Shakira adaptó la canción al país donde cantó

Una de las respuestas explicó que la referencia a México no había desaparecido por una decisión contra el país, sino porque Shakira acostumbraba mencionar a la nacionalidad del lugar donde realizaba el concierto.

Siempre quitó a las mexicanas porque van antes que las colombianas, siempre pone ahí el país en el que está”, escribió una usuaria en respuesta al reclamo.

Fans of Colombian singer Shakira visit the entertainment complex Macondo Park built to host her Madrid residency and named after the fictional town in Gabriel Garcia Marquez's One Hundred Years of Solitude, before her opening concert in Madrid, Spain, September 18, 2026. REUTERS/Susana Vera
Fans of Colombian singer Shakira visit the entertainment complex Macondo Park built to host her Madrid residency and named after the fictional town in Gabriel Garcia Marquez's One Hundred Years of Solitude, before her opening concert in Madrid, Spain, September 18, 2026. REUTERS/Susana Vera

Otro comentario sostuvo que la modificación era la única parte de la canción que podía ajustarse de acuerdo con cada sede. La persona afirmó que la intérprete habría aplicado la misma fórmula durante sus shows en otros países de América Latina.

Es literalmente la única parte que tiene sentido reemplazar en la canción. Ella hizo lo mismo en Paraguay y El Salvador, va con el ritmo de la canción”, señaló otro usuario.

El mismo mensaje rechazó que el cambio implicara una falta de aprecio de Shakira hacia México. “Solo porque reemplazó mexicana con española no significa que piense menos de México”, agregó.

También hubo comentarios que cuestionaron el tono de la publicación original. Un usuario escribió: “Hay deja tu shiw tu payasada solo por. Ser relevante y tener unos like”.

Otra persona resumió su postura con una pregunta: “Y el problema es? En todos los países ha tenido que ajustar”.

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Entre las respuestas también apareció el argumento de que la cantante mantenía una secuencia dentro de la estrofa. Una seguidora indicó que México aparecía antes de Colombia y que la artista cambiaba el gentilicio previo a esa referencia.

Cuánto querés que dure nombrando a todo? Fíjate que ustedes quedan antes de las colombianas, siempre cambia antes de las colombianas”, escribió una usuaria.

La misma persona sostuvo que la decisión no se relacionaba con un distanciamiento de Shakira frente a sus seguidores mexicanos. “No es porque no los quiera o es mala agradecida”, añadió.

Shakira inauguró 12 conciertos en Madrid tras ocho años sin cantar en España

La discusión ocurrió durante el arranque de la residencia española de Shakira en el recinto Iberdrola Music, donde la cantante ofreció el primero de 12 conciertos programados en Madrid.

Fans react during the concert of Colombian singer Shakira at the opening concert of her Madrid residency, part of her ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ at 'Shakira Stadium' in Madrid, Spain, September 18, 2026. REUTERS/Susana Vera
Fans react during the concert of Colombian singer Shakira at the opening concert of her Madrid residency, part of her ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ at 'Shakira Stadium' in Madrid, Spain, September 18, 2026. REUTERS/Susana Vera

El espectáculo formó parte de Las mujeres ya no lloran World Tour, gira con la que la artista colombiana volvió a presentarse en España después de ocho años.

Durante la noche, la cantante interpretó varios de sus éxitos y realizó cambios de vestuario. Shakira apareció con un atuendo de cuello alto en tonos lilas y rojos. Más tarde usó un vestido corto lila con brillos para continuar el concierto junto a su cuerpo de bailarinas.

La residencia convirtió a Madrid en la única ciudad europea contemplada en esa etapa de la gira. El proyecto incluyó 12 actuaciones en la capital española, con fechas consecutivas para atender la demanda de sus seguidores.

La cantante había generado expectativa por su regreso a los escenarios españoles. El concierto reunió a personas que acudieron desde distintas ciudades para ver la primera presentación de la serie.

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