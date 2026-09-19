Cowboys vs Commanders, EN VIVO: cuándo y dónde ver el juego de Semana 2 de la NFL en México

Dallas Cowboys y Washington Commanders se enfrentarán en la Semana 2 de la NFL, en un duelo divisional que tendrá como escenario el AT&T Stadium.
Ambos equipos llegan después de comenzar la temporada regular con una derrota, por lo que buscarán conseguir su primera victoria del campeonato.
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¿Cómo llegan Dallas Cowboys y Washington Commanders?
Los Cowboys ocupan actualmente la cuarta posición de su tabla después de la derrota sufrida en Nueva York. En aquel encuentro anotaron 20 puntos y recibieron 28.
Por su parte, los Commanders aparecen en el tercer puesto después de caer 24-22 ante Philadelphia. El conjunto de Washington consiguió 22 puntos en su primer partido de la temporada y permitió 24.
Con ambos equipos buscando su primer triunfo, el enfrentamiento en Arlington será una oportunidad para comenzar a corregir el rumbo desde las primeras semanas de la campaña.
¿Cuándo juegan Cowboys vs Commanders y a qué hora?
El partido entre Dallas Cowboys y Washington Commanders se disputará este domingo 20 de septiembre de 2026 en el AT&T Stadium.
El encuentro comenzará a las 14:25 horas, tiempo del centro de México, y corresponderá a la Semana 2 de la NFL.
Bajas de Dallas Cowboys vs Washington Commanders
Los dos equipos llegan al encuentro con varias ausencias reportadas para este compromiso.
Dallas Cowboys
Los Cowboys tienen ocho jugadores descartados:
- Matt Hennessy — Ataque
- Malik Hooker — Defensa
- Malik Davis — Ataque
- Princeton Fant — Ataque
- Marist Liufau — Defensa
- Tyler Smith — Ataque
- DeMarvion Overshown — Defensa
- Devin Moore — Defensa
Washington Commanders
Washington presenta 14 jugadores entre las bajas reportadas y elementos que aparecen en el parte previo al partido:
- Deatrich Wise Jr. — Defensa
- Dorance Armstrong — Defensa
- Odafe Oweh — Defensa
- Charles Omenihu — Defensa
- Laremy Tunsil — Ataque
- Javon Kinlaw — Defensa
- Jeremy McNichols — Ataque
- K’Lavon Chaisson — Defensa
- Frankie Luvu — Defensa
- Chigoziem Okonkwo — Ataque
- Jer’Zhan Newton — Defensa
- Jaylin Lane — Ataque
- Jordan Magee — Defensa
- Trey Amos — Defensa
¿Dónde ver Cowboys vs Commanders EN VIVO en México?
El partido entre Dallas Cowboys y Washington Commanders podrá seguirse en México a través de DAZN, Canal 5 y ViX Premium.
El kickoff está programado para las 14:25 horas, tiempo del centro de México, este domingo 20 de septiembre.
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