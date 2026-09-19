Cowboys vs Commanders, EN VIVO: cuándo y dónde ver el juego de Semana 2 de la NFL en México

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dallas Cowboys y Washington Commanders se enfrentarán en la Semana 2 de la NFL, en un duelo divisional que tendrá como escenario el AT&T Stadium.

Ambos equipos llegan después de comenzar la temporada regular con una derrota, por lo que buscarán conseguir su primera victoria del campeonato.

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¿Cómo llegan Dallas Cowboys y Washington Commanders?

(AP Foto/Yuki Iwamura)

Los Cowboys ocupan actualmente la cuarta posición de su tabla después de la derrota sufrida en Nueva York. En aquel encuentro anotaron 20 puntos y recibieron 28.

Por su parte, los Commanders aparecen en el tercer puesto después de caer 24-22 ante Philadelphia. El conjunto de Washington consiguió 22 puntos en su primer partido de la temporada y permitió 24.

Con ambos equipos buscando su primer triunfo, el enfrentamiento en Arlington será una oportunidad para comenzar a corregir el rumbo desde las primeras semanas de la campaña.

¿Cuándo juegan Cowboys vs Commanders y a qué hora?

(Bill Streicher-Imagn Images)

El partido entre Dallas Cowboys y Washington Commanders se disputará este domingo 20 de septiembre de 2026 en el AT&T Stadium.

El encuentro comenzará a las 14:25 horas, tiempo del centro de México, y corresponderá a la Semana 2 de la NFL.

Bajas de Dallas Cowboys vs Washington Commanders

Los dos equipos llegan al encuentro con varias ausencias reportadas para este compromiso.

Dallas Cowboys

Los Cowboys tienen ocho jugadores descartados:

Matt Hennessy — Ataque

Malik Hooker — Defensa

Malik Davis — Ataque

Princeton Fant — Ataque

Marist Liufau — Defensa

Tyler Smith — Ataque

DeMarvion Overshown — Defensa

Devin Moore — Defensa

Washington Commanders

Washington presenta 14 jugadores entre las bajas reportadas y elementos que aparecen en el parte previo al partido:

Deatrich Wise Jr. — Defensa

Dorance Armstrong — Defensa

Odafe Oweh — Defensa

Charles Omenihu — Defensa

Laremy Tunsil — Ataque

Javon Kinlaw — Defensa

Jeremy McNichols — Ataque

K’Lavon Chaisson — Defensa

Frankie Luvu — Defensa

Chigoziem Okonkwo — Ataque

Jer’Zhan Newton — Defensa

Jaylin Lane — Ataque

Jordan Magee — Defensa

Trey Amos — Defensa

¿Dónde ver Cowboys vs Commanders EN VIVO en México?

(Brad Penner-Imagn Images)

El partido entre Dallas Cowboys y Washington Commanders podrá seguirse en México a través de DAZN, Canal 5 y ViX Premium.

El kickoff está programado para las 14:25 horas, tiempo del centro de México, este domingo 20 de septiembre.