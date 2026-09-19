Enfrentamiento entre militares y grupo armado deja dos soldados heridos en Tlaquiltenango, Morelos

Varias patrullas de la Policía Morelos y personal de seguridad permanecen estacionadas durante la noche en un camino rural. En las imágenes se observa a elementos uniformados en la zona y la presencia de una unidad médica de la Cruz Roja.

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Un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército y un grupo de civiles armados dejó dos militares heridos, uno de ellos de gravedad, además de un presunto agresor lesionado y dos personas detenidas en la comunidad de Palo Grande, municipio de Tlaquiltenango, Morelos.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este sábado, cuando los efectivos castrenses realizaban patrullajes de vigilancia en la zona sur de Morelos. De acuerdo con reportes sobre el operativo, el intercambio de disparos se registró sobre la calle Gorriones.

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Vecinos de la comunidad reportaron haber escuchado más de 50 ráfagas de arma de fuego durante la confrontación, lo que generó el despliegue de unidades de seguridad y servicios de emergencia en el perímetro.

Dos militares resultan heridos durante el intercambio de disparos

Tras la balacera, paramédicos acudieron al lugar para atender a los elementos del Ejército y a un civil que resultaron lesionados. Los tres fueron trasladados bajo custodia de seguridad a un hospital para recibir atención médica.

Uno de los militares fue reportado en estado grave, mientras que el otro también resultó herido durante el intercambio de disparos. Una versión publicada este sábado señala que los efectivos repelieron la agresión después de ser atacados mientras realizaban labores de vigilancia.

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Vehículos del Ejército Mexicano y de la Policía Morelos permanecen estacionados en una calle durante la noche. Las imágenes muestran patrullas oficiales con luces encendidas resguardando la zona tras reportarse un enfrentamiento en el lugar.

Después de la confrontación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegaron un operativo en los alrededores de Palo Grande y lograron detener a dos presuntos agresores, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

La información disponible hasta el momento no identifica públicamente al grupo criminal al que pertenecerían los civiles armados.

Horas después del enfrentamiento, información extraoficial reportó el fallecimiento del militar que había resultado gravemente herido durante el intercambio de disparos. El elemento, perteneciente al 108 Batallón de Infantería, habría perdido la vida mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las lesiones. El reporte fue difundido por medios locales.

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Palo Grande, escenario del operativo militar

El enfrentamiento se produjo en una zona del municipio de Tlaquiltenango donde la presencia de fuerzas federales forma parte de labores de vigilancia y seguridad.

La comunidad de Palo Grande se encuentra entre las localidades del municipio y cuenta con presencia institucional de fuerzas federales en distintas actividades. Información oficial estatal registra a Palo Grande como una de las comunidades de Tlaquiltenango.

El despliegue posterior al enfrentamiento permitió asegurar el perímetro y poner a disposición de las autoridades ministeriales a los detenidos, quienes deberán ser investigados para establecer si participaron directamente en la agresión contra los militares.

Dos militares resultaron heridos durante un enfrentamiento con civiles armados en la comunidad de Palo Grande, Tlaquiltenango. (X @DiariodeMorelos)

El enfrentamiento ocurre en medio de operativos contra estructuras criminales

El episodio en Morelos ocurre mientras las fuerzas federales mantienen una estrategia enfocada en afectar la infraestructura, logística y capacidad financiera de organizaciones dedicadas al tráfico y producción de drogas sintéticas.

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Hoy por la mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la localización, desmantelamiento e inutilización de cuatro laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas en Michoacán y Guerrero.

Las acciones se realizaron en inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, y en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, mediante trabajos coordinados de inteligencia e investigación de la SSPC, Defensa, Guardia Nacional y autoridades estatales.

En esos puntos fueron aseguradas y destruidas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, además de 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas, 57 tinas de gran capacidad y seis contenedores de mil litros, entre otro equipo empleado para la producción de drogas sintéticas.

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Durante ese operativo, las autoridades también reportaron haber sido atacadas con disparos de arma de fuego mientras realizaban las labores de desmantelamiento.

Más de 50 ráfagas fueron reportadas por vecinos durante el intercambio de disparos en Tlaquiltenango, Morelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 2 mil 700 laboratorios han sido inhabilitados

La ofensiva contra este tipo de infraestructura se extiende a distintas entidades del país. En agosto, García Harfuch informó que durante la actual administración se habían inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración relacionadas con la elaboración de metanfetamina y otras drogas sintéticas.

El funcionario también reportó el aseguramiento de aproximadamente 3.8 millones de litros y más de 932 mil kilogramos de sustancias y precursores químicos.

En Morelos, el enfrentamiento de este sábado dejó como saldo preliminar dos militares heridos, uno de ellos grave, un presunto agresor lesionado y dos detenidos, mientras continúan las investigaciones ministeriales para determinar cómo ocurrió la agresión y establecer la posible responsabilidad de los sujetos capturados.

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