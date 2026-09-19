México

Tras encuentro con Sheinbaum en Guanajuato, Comisión Nacional de Búsqueda ya atiende a familiares de desaparecidos

Durante su gira por Celaya, la mandataria atendió a familiares de personas desaparecidas para agilizar las búsquedas en la entidad

Una mujer vestida con un saco negro bordado levanta la mano derecha frente a un micrófono sobre un fondo blanco.
Claudia Sheinbaum levanta la mano derecha durante un mensaje ante los medios de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ya atiende los casos de familiares de personas desaparecidas y representantes de colectivos de Guanajuato que se acercaron a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Celaya, para pedir apoyo en la localización de sus seres queridos.

La dependencia informó que su titular, Martha Lidia Pérez Gumecindo, estableció comunicación directa con las familias después del encuentro con la mandataria, ocurrido la tarde del 18 de septiembre. El objetivo es conocer cada expediente, recabar información y sumar elementos para las labores de localización.

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La CNB también acordó enviar personal a Guanajuato en los próximos días. Las y los funcionarios darán seguimiento a los casos planteados y sostendrán reuniones con autoridades locales para reforzar las acciones de búsqueda.

El acercamiento ocurrió un día después de que familiares de personas desaparecidas esperaron a Sheinbaum a las afueras del Ecoforum de Celaya. Las familias llevaron fichas de búsqueda y carteles con los datos de sus seres queridos.

Durante la movilización, algunas personas lanzaron consignas para exigir avances en las investigaciones y condiciones de seguridad durante las búsquedas en campo. La presidenta se detuvo para escuchar a una familiar, quien pidió que las autoridades atendieran el caso y revisaran las evidencias que ya había entregado.

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Familias llevaron sus casos ante Sheinbaum en Celaya

La protesta se realizó en el marco de la visita presidencial a Guanajuato. Sheinbaum acudió a Celaya como parte de la gira relacionada con su Segundo Informe de Gobierno, el cual dará en cada entidad de la República.

La presencia de colectivos de búsqueda colocó en primer plano los pendientes de las autoridades en materia de desapariciones. Las familias exigieron que las carpetas de investigación avanzaran y que hubiera resultados en la localización de las personas reportadas como desaparecidas.

El acercamiento ocurrió un día después de que familiares de personas desaparecidas esperaron a Sheinbaum a las afueras del Ecoforum de Celaya.
El acercamiento ocurrió un día después de que familiares de personas desaparecidas esperaron a Sheinbaum a las afueras del Ecoforum de Celaya.

En Guanajuato hay 5,536 personas desaparecidas y no localizadas. Las madres buscadoras y colectivos han señalado que requieren acompañamiento institucional para realizar recorridos, acceder a información y mantener comunicación con las fiscalías y corporaciones de seguridad.

La CNB indicó que su personal mantendrá contacto con las familias para revisar las particularidades de cada caso. La dependencia buscaba identificar datos que ayudaran a definir acciones de búsqueda y localización en coordinación con autoridades estatales y municipales.

CNB anunció reuniones con autoridades de Guanajuato

La comisionada Martha Lidia Pérez Gumecindo y el personal de la CNB recopilaron información de las familias que acudieron al encuentro con Sheinbaum. El acuerdo contempló una visita a la entidad para continuar con el análisis de los expedientes.

Sheinbaum atiende a familiar de persona desaparecida en Guanajuato, la presidenta fue recibida con protestas. (Capturas de pantalla)
Sheinbaum atiende a familiar de persona desaparecida en Guanajuato, la presidenta fue recibida con protestas. (Capturas de pantalla)

La Secretaría de Gobernación y la CNB señalaron que mantendrían atención cercana con las familias y los colectivos. También reconocieron la participación de las personas buscadoras dentro de los procesos para localizar a quienes siguen ausentes.

Las autoridades federales sostuvieron que la búsqueda de personas desaparecidas requería coordinación entre los tres órdenes de gobierno. El planteamiento incluyó la colaboración de instancias federales, estatales y municipales para fortalecer las tareas de localización.

La visita de personal de la CNB a Guanajuato quedó pendiente de realizarse en los días posteriores al encuentro. Las reuniones con autoridades locales buscarían dar seguimiento a las solicitudes hechas por las familias durante la protesta en Celaya.

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