Unos elotes fueron los culpables de detonar la furia de Aleks Syntek en su show del Grito de Independencia

(Tiktok/Imagen Ilustrativa Infobae)

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Unos elotes y cervezas arrojados hacia sus seguidores habrían estado detrás del enojo que Aleks Syntek mostró durante su presentación por el Grito de Independencia.

El cantante defendió las reacciones que generaron críticas, abucheos y una discusión con asistentes.

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La versión del músico apareció en una historia de Instagram, publicada después de que circularan videos de su actuación en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México.

El músico enfrentó cuestionamientos en redes sociales tras dedicar varios minutos de su show del 15 de septiembre a hablar sobre la música que escucha el público, criticar al reguetón y responder a quienes le pedían canciones ajenas a su repertorio.

Aleks Syntek habló de elotes y cervezas arrojados contra sus seguidores

La historia difundida por el cantante incluyó una fotografía tomada durante una presentación. En la imagen, Syntek aparecía frente al micrófono, vestido con un saco negro decorado con estrellas doradas y con un teclado colgado sobre el cuerpo.

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Asistentes presencian la presentación en vivo del cantante Aleks Syntek durante las celebraciones de la Independencia de México en la alcaldía Benito Juárez. Las imágenes muestran al público reunido durante la noche frente al escenario al aire libre, donde se proyecta la imagen del artista en pantallas gigantes junto a elementos alegóricos.

El texto que acompañó la publicación buscó explicar su estado de ánimo. “En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás y los de adelante no se percataron”, escribió.

Syntek aseguró que la situación le provocó indignación porque había personas de distintas edades entre el público. El intérprete mencionó de manera expresa a adultos mayores y niños al defender su reacción.

“No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”, afirmó el músico. El mensaje no detalló cuántas personas habrían participado ni si alguien resultó lesionado.

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La publicación no estableció que el incidente con los alimentos y las bebidas hubiera ocurrido durante el concierto del Grito de Independencia.

El cantante también lanzó un reclamo hacia quienes criticaron su comportamiento. “Si no entienden español, buscaré algún lugar donde sí lo hablen”, escribió en el mismo mensaje.

(IG)

La frase fue difundida después de una jornada marcada por videos, comentarios y memes sobre su actuación. En las grabaciones, el artista aparecía interrumpiendo la música para responder al público y compartir sus posturas sobre la industria musical.

¿Qué pasó con Aleks Syntek en el show?

El público abucheó al cantante después de que detuviera el espectáculo en varias ocasiones para dar discursos. El medio señaló que Syntek habló sobre los gustos musicales, cuestionó a la industria y recordó su trayectoria.

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Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

La discusión se intensificó cuando un asistente le pidió una canción relacionada con Juan Gabriel. El cantante respondió que no interpretaría temas que no pertenecieran a su catálogo.

“Mientras más me digas eso, menos voy a cantar”, lanzó Syntek desde el escenario. La respuesta quedó registrada en videos que después se difundieron en redes sociales.

El músico manifestó su molestia porque, según dijo, era la primera vez que participaba en una celebración de ese tipo. También cuestionó que el público le hiciera una petición de una obra ajena.

“¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek? Es la primera vez que lo estoy haciendo en 15 de septiembre y tú ‘canta la de Juan Gabriel’”, expresó.

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Syntek aclaró que la canción solicitada no era de Juan Gabriel ni pertenecía a su repertorio. “Esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki. Pídanme mías”, sostuvo.

Un video grabado desde el público muestra al cantante mexicano Aleks Syntek en el escenario durante una presentación en vivo. Frente a los asistentes, el intérprete se dirige a la audiencia para mencionar a diversos artistas de la música mexicana y realizar comentarios comparativos sobre la trayectoria y declaraciones del cantante Bad Bunny dentro de la industria musical.

La crítica al reguetón llevó a Dani Flow al centro del discurso

La respuesta al asistente no fue el único momento que generó polémica. Durante el concierto, Syntek también cuestionó el reguetón y comparó la atención que reciben artistas de larga trayectoria con el éxito de temas recientes.

El cantante afirmó que había músicos con años de experiencia que no recibían el reconocimiento del público. Sus dichos incluyeron una referencia directa a Martillazo, canción de Dani Flow.

“Están oyendo a unos bueyes cantar ‘Martillazo en el ano’”, dijo Syntek. El músico sostuvo que ese tema había sido la canción más escuchada en México el año anterior.

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(Instagram/daniflowmx)

La crítica no quedó ahí. Syntek defendió géneros que vinculó con las tradiciones musicales del país, como el huapango, el bolero y el mariachi.

“México es huapango, México es bolero, México es mariachi”, expresó. Luego sostuvo que los festejos del 15 de septiembre debían recordar esa identidad.

El cantante también criticó que algunos artistas usaran expresiones o acentos que él asoció con Puerto Rico. Durante el discurso, imitó ese modo de hablar y aludió a Bad Bunny.

“Quince de septiembre recuerden que no somos reguetón”, manifestó. La declaración generó nuevas reacciones en redes sociales y volvió a colocar al músico en el centro de la conversación.

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Parte de los cuestionamientos se enfocó en que Syntek había asistido a un concierto, pero interrumpió su repertorio para hablar sobre otros artistas y sobre la música que consume el público. Algunos usuarios consideraron que sus discursos ocuparon más espacio que las canciones.

Entre los comentarios compartidos en TikTok, una usuaria escribió que tenía “más videos de todo lo que habló que de las canciones”. Otro internauta preguntó si el cantante había interpretado algún tema durante la presentación.

Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

El intérprete de “Martillazo en el ano” dijo que, desde su perspectiva, Syntek requería respaldo de su círculo cercano. “Con apoyo de la familia y de sus mismos fanáticos, puede volver a estar bien”, expresó.

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Pese a que Syntek usó una de sus canciones como ejemplo de lo que cuestionaba del reguetón, Dani Flow descartó entrar en una pelea pública. Incluso dejó abierta la posibilidad de trabajar con él.

“Con Alex Syntek sí, me gustaría”, respondió cuando le preguntaron si realizaría una colaboración. El reguetonero agregó que le interesaría “hacer algo padre” con el cantante.

La respuesta contrastó con el tono de las declaraciones que Syntek había hecho desde el escenario. Dani Flow eligió hablar de colaboración y apoyo, mientras el músico seguía bajo críticas por los discursos que pronunció durante su concierto.

La polémica se sumó a antecedentes recientes de Aleks Syntek

El episodio del Grito de Independencia no fue el primer momento reciente en que Syntek recibió cuestionamientos. A inicios de septiembre, durante una presentación en la Feria Nacional de Zacatecas, también se difundieron videos de sus comentarios contra el reguetón.

En la actuación de Benito Juárez, el reclamo por los elotes y las cervezas apareció después como un elemento de contexto para su enojo. La publicación del cantante buscó explicar el origen de su reacción, aunque no resolvió las dudas sobre el evento en que habría ocurrido el supuesto ataque.

Syntek defendió que su molestia no surgió solo por las peticiones del público ni por las críticas en redes sociales. Su versión apuntó a un incidente que, según narró, afectó a sus seguidores durante una presentación anterior.