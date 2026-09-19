México

Batman Day: dónde ver la película del superhéroe de DC basada en la cultura mexicana

La cinta transforma elementos clásicos de Batman para contar una historia ambientada en el México prehispánico

DC Y HBO confirmaron una versión de Batman inspirada en los Aztecas y México Foto: Instagram/@dcuanimated
DC Y HBO confirmaron una versión de Batman inspirada en los Aztecas y México Foto: Instagram/@dcuanimated
Guardar

Este 19 de septiembre se celebra el Batman Day 2026, una fecha dedicada al Caballero de la Noche que reúne a sus seguidores alrededor del mundo. En México, una de las producciones que mejor encaja con la celebración es “Batman Azteca: Choque de Imperios”, película animada que tomó al icónico personaje de DC Comics y lo trasladó al corazón del Imperio mexica.

La cinta representa una de las reinterpretaciones más particulares del superhéroe, pues abandona la tradicional Ciudad Gótica para llevar la historia hasta Tenochtitlán, donde Batman deja de ser Bruce Wayne para convertirse en Yohualli Coatl, un joven guerrero que utiliza sus conocimientos y recursos para enfrentar a los conquistadores españoles.

PUBLICIDAD

El actor confía en que la película ayude a combatir estereotipos internacionales sobre México y muestre que el país es más que violencia y desesperanza.(Especial)
El actor confía en que la película ayude a combatir estereotipos internacionales sobre México y muestre que el país es más que violencia y desesperanza.(Especial)

¿Dónde ver Batman Azteca en México?

Para quienes quieran aprovechar el Batman Day para conocer esta versión del personaje, “Batman Azteca: Choque de Imperios” está disponible actualmente en HBO Max en México. También existen opciones digitales para rentarla o comprarla a través de servicios como Amazon Video y Apple TV Store.

El actor defendió la importancia de la representación indígena y mestiza en producciones internacionales, destacando la relevancia cultural del proyecto. (Especial)
El actor defendió la importancia de la representación indígena y mestiza en producciones internacionales, destacando la relevancia cultural del proyecto. (Especial)

La película tiene una duración aproximada de una hora y media y cuenta con clasificación B en México. La producción fue realizada entre México y Estados Unidos, aunque el proyecto fue desarrollado completamente en México por Warner Bros. Animation, Ánima y Chatrone.

¿De qué trata Batman Azteca?

La historia presenta a Yohualli Coatl, un joven perteneciente al mundo mexica cuya vida cambia después de que su padre, Toltecatzin, es asesinado por conquistadores españoles.

PUBLICIDAD

Después de la tragedia, Yohualli viaja hasta Tenochtitlán para advertir al emperador Moctezuma y al sumo sacerdote Yoka sobre la amenaza que se aproxima.

Imágenes de 'Batman Azteca: Choque de imperios'. (Warner Bros Pictures)
Imágenes de 'Batman Azteca: Choque de imperios'. (Warner Bros Pictures)

El protagonista encuentra refugio en el templo de Tzinacan, el dios murciélago, donde comienza a prepararse junto con su mentor Acatzin. A partir de ese momento desarrolla armas, herramientas y una identidad inspirada en el murciélago para combatir a los invasores y proteger el territorio.

Batman llega a la cultura mesoamericana

La principal particularidad de la película está en la manera en que adapta los elementos tradicionales del universo de Batman al contexto prehispánico.

En lugar del traje tecnológico de Bruce Wayne y los escenarios urbanos de Gotham, la película presenta templos, guerreros, símbolos y referencias relacionadas con la cultura mesoamericana. El propio concepto de Batman es reinterpretado mediante la figura de Tzinacan, el dios murciélago.

La producción contó además con la asesoría de Alejandro Díaz Barriga, especialista en estudios mesoamericanos e historia étnica de México y la región andina, con el objetivo de trabajar la representación indígena de la película.

¿Quiénes prestan sus voces?

El intérprete aclaró que la cinta es ficción y un homenaje tanto a Batman como a la historia de México, rechazando que se trate de un discurso de odio hacia España. (Ilustración: Jesús Avilés)
El intérprete aclaró que la cinta es ficción y un homenaje tanto a Batman como a la historia de México, rechazando que se trate de un discurso de odio hacia España. (Ilustración: Jesús Avilés)

El reparto de voces incluye a Horacio García Rojas como Yohualli Coatl/Batman, mientras que Álvaro Morte interpreta a Hernán Cortés y Omar Chaparro participa como Yoka.

La película fue dirigida por Juan Meza-León y forma parte de una producción realizada en México por Warner Bros. Animation, Ánima y Chatrone.

Una opción para celebrar el Batman Day

Además de “Batman Azteca”, el Batman Day 2026 contempla diferentes actividades para los seguidores del personaje. DC estableció este año el concepto “Rule the Night” y anunció celebraciones internacionales, mientras que en Ciudad de México también se programaron actividades y proyecciones especiales.

Así que si la idea es celebrar al Caballero de la Noche con una historia diferente, “Batman Azteca: Choque de Imperios” ofrece una versión del héroe de DC trasladada directamente al México mesoamericano y puede verse actualmente en streaming desde México a través de HBO Max.

Temas Relacionados

BatmanDCpelículassuperhéroeviralmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cae la narcoBarbie regia con armas y drogas junto a cómplices en Monterrey

La creadora de contenido, de 31 años, era investigada por su probable relación con diversos hechos ilícitos

Cae la narcoBarbie regia con armas y drogas junto a cómplices en Monterrey

Murió una de las jirafas más longevas del mundo, se encontraba en el Zoológico de Chapultepec

Se llamaba Fortuna y fue madre de 10 crías y abuela de muchos nietos

Murió una de las jirafas más longevas del mundo, se encontraba en el Zoológico de Chapultepec

Atacan a balazos la casa de Elvis Guerra, diseñadora muxe detrás del atuendo de Sheinbaum en el Grito de Independencia

Una agresión armada dañó la vivienda de la artesana juchiteca responsable del bordado usado por la presidenta Claudia durante ceremonia patria

Atacan a balazos la casa de Elvis Guerra, diseñadora muxe detrás del atuendo de Sheinbaum en el Grito de Independencia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Simsa contradice a la FGR y niega ser dueña del combustible asegurado en Guanajuato

La empresa afirma que solo almacena hidrocarburos de terceros y que la responsabilidad recae en sus clientes, no en la terminal, mientras la FGR mantiene abierta la investigación sobre el mayor decomiso de combustible de origen no comprobado en la historia reciente del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Simsa contradice a la FGR y niega ser dueña del combustible asegurado en Guanajuato

Denuncian amenazas de muerte contra periodista tras cuestionar falta de transparencia sobre el Cablebús de Puebla

Las amenazas fueron difundidas luego de que López cuestionó al gobernador morenista Alejandro Armenta Mier

Denuncian amenazas de muerte contra periodista tras cuestionar falta de transparencia sobre el Cablebús de Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae la narcoBarbie regia con armas y drogas junto a cómplices en Monterrey

Cae la narcoBarbie regia con armas y drogas junto a cómplices en Monterrey

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Simsa contradice a la FGR y niega ser dueña del combustible asegurado en Guanajuato

Entraron a su casa para acribillar a Zenón Juárez Hernández, líder regional del PRI en Morelos

Exsecretario de Marina de AMLO no declaró propiedades, pero registros públicos revelan casas y fincas millonarias

Desmantelan cuatro laboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero: aseguran más de 10 toneladas de químicos, informa Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Yahir y Víctor García reviven la nostalgia de La Academia con reencuentro en La Casa de los Famosos México

Yahir y Víctor García reviven la nostalgia de La Academia con reencuentro en La Casa de los Famosos México

Fan reclama a Shakira por quitar referencia a México durante su show en Madrid y desata discusión internacional

Unos elotes fueron los culpables de detonar la furia de Aleks Syntek en su show del Grito de Independencia

Ed Sheeran abre convocatoria para buscar teloneros en su regreso a México y desata un fenómeno digital

Natanael Cano demuestra por qué es “El Rey de los corridos tumbados” en el Estadio GNP al lado de los talentos de Nueva H y Bajo Perfil

DEPORTES

‘Chicharito’ Hernández engalana la MLB y lanza la primera bola en el Blue Jays vs Rangers

‘Chicharito’ Hernández engalana la MLB y lanza la primera bola en el Blue Jays vs Rangers

América vs Chivas: Kevin Álvarez queda descartado para encarar el Clásico Nacional

¿Henry Martín volverá a la Selección Mexicana? El capitán del América relata la respuesta que le dio Rafa Márquez

Ryan García se pelea con Terence Crawford en redes sociales: ¿buscará vengar la derrota del Canelo?

Atlético de Madrid vs Real Madrid, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el Derbi madrileño