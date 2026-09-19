Hallan cadáver en obra negra de Guadalajara: el hombre llevaba al menos dos meses muerto en el sótano

Una cinta de acordonamiento y patrullas de la policía municipal resguardan el acceso a un edificio en construcción abandonado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cuerpo de un hombre con al menos dos meses de descomposición fue localizado la mañana del viernes al interior de una construcción en obra negra en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Los encargados del predio lo descubrieron durante una inspección de rutina al inmueble, cuya edificación estaba pausada por falta de recursos económicos, y alertaron a los servicios de emergencia.

El hallazgo se produjo en el cruce de la avenida Hidalgo y la calle Luis Pérez Verdía. La víctima presentaba signos aparentes de haber vivido en situación de calle y un estado avanzado de descomposición que dificultó su identificación inmediata.

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Inspección de rutina en obra pausada derivó en el hallazgo

Los encargados de la edificación acudieron al predio para verificar su estado. Al revisar la estructura, detectaron al hombre inmóvil sobre una de las vigas del área del sótano destinada al estacionamiento.

La construcción se encontraba detenida de forma temporal por insuficiencia de recursos. El tiempo transcurrido entre el ingreso de la víctima al inmueble y su descubrimiento no fue posible determinarlo de forma inmediata.

Dos bomberos con equipo de rescate en alturas avanzan sobre una viga metálica con arneses y cuerdas de seguridad en una planta industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada a las líneas de emergencia activó la respuesta de la Comisaría de la Policía Municipal de Guadalajara y de paramédicos de los Servicios Médicos Municipales. Ambas corporaciones se presentaron en el lugar para la valoración inicial del caso.

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Los rescatistas confirmaron el deceso del masculino tras la evaluación preliminar. El área fue acordonada de inmediato para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió carpeta de investigación

Personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, adscrito al área de Puesto de Socorros, tomó el control del procedimiento. Los agentes ministeriales abrieron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La ubicación del cuerpo sobre una viga elevada dentro del sótano representó un obstáculo para su extracción directa. Por esa razón, las autoridades solicitaron la intervención de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

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Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los elementos de Bomberos emplearon equipo especializado para el rescate y la extracción del cadáver desde la estructura. El procedimiento requirió maniobras técnicas específicas dada la altura y las condiciones del inmueble.

Una vez concluida la extracción, el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se hizo cargo de los restos. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro metropolitano para la práctica de la necropsia de ley.

La necropsia tiene como objetivo determinar las causas precisas de la muerte. El procedimiento también permitirá avanzar en la identificación formal de la víctima.

Hasta el momento del cierre de este reporte, las autoridades no habían confirmado si el deceso correspondía a un hecho delictivo o a causas naturales. La investigación permanece abierta bajo la conducción de la Fiscalía del Estado.

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Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jalisco registró una caída del 41% en homicidios durante el primer semestre de 2026

El hallazgo del cadáver se produce en un contexto en el que el estado de Jalisco atraviesa una reducción sostenida de la violencia homicida. De acuerdo con Infobae, los homicidios dolosos en la entidad cayeron 41% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, al pasar de 693 a 409 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El municipio de Guadalajara reflejó esa tendencia en sus propios registros. El Ayuntamiento tapatío informó que entre enero y abril de 2026 los homicidios dolosos en la ciudad bajaron 16%, de 58 a 49 casos, mientras que los delitos de alto impacto en su conjunto retrocedieron 18% frente al mismo periodo de 2025, según consignó Infobae.

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En el plano estatal, el mes de junio de 2026 fue el de menor incidencia homicida del año, con 51 casos. Roberto Alarcón Estrada, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco, precisó ante el medio que febrero fue el segundo mes con menor registro, con 57 homicidios dolosos.

La publicación también documentó que en diciembre de 2024 se contabilizaron 136 homicidios dolosos en Jalisco, cifra que descendió a 69 al cierre de agosto de 2026. Eso representó una caída del 49% entre el inicio y el final de ese periodo.

Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

El promedio diario de homicidios en el estado pasó de 4.27 en diciembre de 2024 a 2.22 en agosto de 2026, según el mismo reporte. En contraste, en 2021 el promedio rondaba los siete casos diarios, lo que sitúa la reducción acumulada en 55% respecto de ese año.

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Los datos señalaron que la tendencia a la baja se observa principalmente en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, donde reside la mayoría de la población jalisciense. Las autoridades estatales atribuyeron la disminución al patrullaje activo, labores de inteligencia y la colaboración entre los tres niveles de gobierno.

A pesar de la reducción, el hallazgo en la colonia Ladrón de Guevara recuerda que la violencia y la muerte en condiciones de vulnerabilidad siguen presentes en la capital jalisciense. La investigación de la Fiscalía del Estado determinará si el caso se suma o no a las estadísticas de homicidio doloso en el municipio.

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