Natanael Cano demuestra por qué es “El Rey de los corridos tumbados” en el Estadio GNP al lado de los talentos de Nueva H y Bajo Perfil

Natanael Cano confirmó su lugar como uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados (Selene Miranda/Infobae México)

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Natanael Cano llenó el Estadio GNP en el arranque de su gira Vol. 1 Tour Natanael Cano llenó el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México en la primera fecha de su gira Vol. 1 Tour, celebrada el viernes 18 de septiembre, y confirmó su lugar como uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados. El cantante sonorense, de 25 años, congregó a seguidores de distintas edades en un recinto que ya lo había recibido en 2024.

En los accesos y gradas del estadio se apreció a familias completas, adultos y jóvenes, en un ambiente marcado por sombreros y la estética de la música regional. (Selene Miranda/Infobae México)

Esta primera fecha reunió una convocatoria estimada en 65 mil personas, según la cifra proporcionada por Ocesa. En los accesos y gradas del estadio se apreció a familias completas, adultos y jóvenes, en un ambiente marcado por sombreros y la estética de la música regional y ubano característico del género que impulsó Natanael. Cano ofrecerá una segunda función este sábado 19 de septiembre, en el mismo recinto.

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Natanael Cano canta Frente a Frente (Selene Miranda/Infobae México)

El arranque y la espera del público

Un cantante sostiene un micrófono sobre un escenario iluminado por luces rojas durante un concierto en vivo. (Selene Miranda/Infobae México)

Antes de la salida de Cano, los teloneros marcaron un ritmo que mantuvo a la multitud eufórica. Jóvenes coreaban con impaciencia las canciones del artista principal mientras aguardaban su aparición en el escenario.

Los asistentes aguardaron una hora tras el cierre de los teloneros hasta que el cantante subió al escenario cerca de las diez de la noche, el intérprete irrumpió eufórico en la tarima mientras volaban fuegos artificiales, lo que provocó el estallido inmediato de la multitud.

Cano se presentó con un atuendo regional clásico: sombrero y chaqueta de mezclilla. Con esa vestimenta interpretó sus primeros temas ante un público que ya cantaba cada verso.

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Los teloneros del sello CT

Un cantante realiza una presentación musical sobre el escenario durante un concierto iluminado por luces de espectáculos. (Selene Miranda/Infobae México)

La noche del viernes comenzó con las presentaciones de Nueva H y Bajo Perfil, dos jóvenes promesas de la disquera CT (Corridos Tumbados), sello fundado por el propio Cano. Ambos abrieron el espectáculo para respaldar a las nuevas figuras del género.

Un cantante con gorra negra, gafas y un collar grande sostiene un micrófono durante una presentación sobre un escenario iluminado. (Selene Miranda/Infobae México)

Bajo Perfil, agrupación de regional mexicano liderada por Yair Magaña y Selso Magallón Jr., mezcla el estilo sierreño con baladas de desamor dentro del universo de los corridos tumbados. Su repertorio de apertura incluyó los siguientes temas:

1. Intro

2. Si me piden un paro

3. Bienvenidos a Guanatos

4. Presumo lo que tengo

5. En el radio un cochinero

6. MDLD

7. Diablo

8. Daño

9. De amor no se vive

10. Popurrí Alta Consigna: Sinceramente, Los ninis, Así nací, Todas mitades

11. Mi último deseo 12. Outro

Para la función del sábado 19 de septiembre, aún pendiente, se prevé que Nueva H repita su participación acompañado por Delilah, cantautora que muestra una faceta distinta con sus lanzamientos más recientes.

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Un cantante de cabello rubio sostiene un micrófono en alto mientras interpreta un tema musical sobre el escenario. (Selene Miranda/Infobae México)

El show: chaqueta fuera, champán y euforia colectiva

Un cantante con sombrero blanco y chaqueta oscura interpreta una canción durante una presentación en un escenario iluminado. (Selene Miranda/Infobae México)

La multitud estalló cuando Cano se quitó la chaqueta. El cantante continuó el resto del show sin camisa ni sombrero, un gesto que acompañó la intensidad de la velada hasta el final de la presentación.

El intérprete se entregó de lleno sobre el escenario y lanzó chorros de champán sobre las primeras filas, en un ambiente marcado por la celebración.

Acompañado por una numerosa banda de músicos en vivo y el sonido rasgado de guitarras de doce cuerdas, desplegó un espectáculo con múltiples pasarelas que le permitió acercarse al público.

En pleno ambiente festivo, Cano se dirigió a los asistentes con la frase: “Y bien jalado compa”, mientras fumaba y cantaba, Natanael, se dió tiempo de hacer una serie de lagartijas mostrando que a pesar de todo se mantiene en plena forma.

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Natanael Cano GNP (Selene Miranda/Infobae)

Invitados y el momento que generó falsas expectativas

El cantante Natanael Cano interpreta un tema musical durante una actuación en vivo frente a un escenario decorado con pantallas e iluminación. (Selene Miranda/Infobae México)

Cano invitó a la fiesta a Dan Sánchez, con quien interpretó los temas “Como es arriba es abajo” y “Adrenalina”, lo que desató el entusiasmo del público. Para recibirlo, el propio cantante dijo: “Bienvenidos al GNP, dirían. No griten porque estamos tocando. Porque como es arriba, es abajo, ¡bien jalado, compadre!”.

Durante la ejecución de “MDLD”, Bajo Perfil volvió al escenario como invitado dentro del repertorio principal, en un cruce entre el show de apertura y el del artista central de la noche. En otro momento, Cano lanzó una frase que generó falsas expectativas entre los asistentes: “Pongan todos los semáforos en verde, Gabito. Gracias a todas las plebes y a la plebe que nos acompañan esta noche”.

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Muchos fans interpretaron la mención como un anuncio de que Gabito Ballesteros subiría al escenario para cantar junto a Cano “Mi bello ángel”, pero esa aparición no se concretó.

El repertorio y los momentos de mayor euforia

Un cantante interpreta una canción con micrófono en mano durante un concierto bajo iluminación violeta. (Selene Miranda/Infobae México)

El show incluyó temas como “Ya te olvidé” y “Frente a frente”, canciones que convirtieron al Estadio GNP en una velada de canto masivo. El público acompañó cada estrofa, en un ambiente que combinó la energía de los corridos más recientes con la carga emocional de sus temas de amor.

La euforia colectiva alcanzó su punto más alto con la interpretación de “O me voy o te vas”, un clásico que fue coreado por miles de asistentes, de acuerdo con el registro de EFE. El estilo de Cano, apoyado en letras que apelan al amor y a la emotividad, transformó la noche en una experiencia tan intensa como sentimental.

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El repertorio completo de Natanael Cano en el Estadio GNP fue el siguiente:

Madonna Giza Pacas de billetes Selfies Como es arriba es abajo Adrenalina Más altas que bajadas O me voy o te vas Ya te olvidé Mi bello ángel Aprevenidos Pa’ la maña La factura La Cherokee Por amarte así Æternoon Mar azul Frente a frente MDLD CR7 Diamantes Madrid Disfruto lo malo El drip Pacas verdes Pienso en ella El diablo Ycqvm Amapola Amor tumbado (con Xavi) El F La codeína Primo Porte exuberante Tipo Gatsby AMG Lou Lou El boss Los presidentes Olivia la flaca Perlas negras

Un regreso al escenario que ya lo consagró

Un músico sostiene un sombrero frente a su rostro mientras sonríe en el escenario bajo una iluminación de tono violeta. (Selene Miranda/Infobae México)

El cantante ya se había presentado en ese recinto el 23 de agosto de 2024, en un show que él mismo calificó como “el concierto más importante de mi vida” y que reunió a 65 mil espectadores con invitados como Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Belinda.

La fecha del viernes 18 de septiembre de 2026 marca su regreso al mismo estadio, ahora como parte de una gira distinta.

Aquella presentación de 2024 se transmitió en vivo por la plataforma Disney+, algo que no se repitió esta vez, según confirmaron los organizadores del Vol. 1 Tour. Cinco días después de aquel show de 2024, Cano rompió un récord de asistencia en la Feria de San Luis Potosí, donde reunió a 310 mil personas, superando la marca que hasta entonces tenían Los Fabulosos Cadillacs con 300 mil asistentes en 2023.

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De Hermosillo a la consolidación del género

Un cantante con sombrero realiza una interpretación musical acompañado por bailarines y músicos bajo reflectores de color morado. (Selene Miranda/Infobae México)

Natanael Cano, cuyo nombre de nacimiento es Natanael Rubén Cano Monge, nació el 27 de marzo de 2001 en Hermosillo, Sonora. Comenzó su carrera en 2018 con la disquera independiente Five Music, donde lanzó su sencillo debut, “El de los lentes Gucci”.

En 2019 firmó con la disquera estadounidense Rancho Humilde y lanzó el álbum Corridos Tumbados, con colaboraciones de Junior H, Dan Sánchez y Nueva Era. Ese trabajo marcó su primera y única entrada a la lista Billboard Hot 200 de Estados Unidos.

Su proyección internacional se consolidó ese mismo año cuando el cantante puertorriqueño Bad Bunny reaccionó públicamente al tema “Soy el diablo”, lo que derivó en un remix conjunto y la exposición del artista sonorense a nuevos mercados.

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En 2023 lanzó Nata Montana, su álbum más exitoso, con sencillos como “Mi bello ángel”, “AMG”, “Más altas que bajadas” y “Pacas de billetes”. El disco recibió una nominación al Latin Grammy y once certificaciones de platino por parte de la RIAA (Recording Industry Association of America).

El 27 de agosto de 2026 estrenó Natanael Cano, Vol. 1, el álbum que da nombre a la gira que arrancó esta semana en el Estadio GNP Seguros. Según datos difundidos por la organización del tour, el artista supera los 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y acumula más de 33.100 millones de reproducciones globales.

El contexto del género y lo que sigue

La presentación se dio en medio de señalamientos del Gobierno de México sobre la posible tendencia de los corridos tumbados a la apología de la violencia. Pese a ese contexto, la convocatoria de la primera fecha en el Estadio GNP Seguros confirmó la vigencia del género y la capacidad de Cano para llenar uno de los recintos más grandes de la capital.

La gira Vol. 1 Tour continuará después de la segunda función en la capital. Cano se presentará el 25 de septiembre en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara y el 2 de octubre en el Estadio Walmart Park de Monterrey, en un recorrido que combina sus mayores éxitos con la presentación de nuevos talentos del sello CT.