Ruso Brailovsky le resta importancia al Clásico Nacional y prefiere otro título del América que vencer a Chivas

El examericanista protagonizó el debate previo al partido y explicó por qué para él levantar un campeonato tiene mayor relevancia.

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El Clásico Nacional entre América y Chivas comenzó a jugarse desde las declaraciones previas al encuentro. En medio de la expectativa por uno de los partidos más importantes del futbol mexicano, Daniel “Ruso” Brailovsky, histórico referente del conjunto azulcrema, protagonizó un debate al señalar que para él conquistar un campeonato tiene mayor valor que imponerse ante el Rebaño Sagrado.

La postura del exfutbolista apareció durante la emisión del programa Cuadro Titular de FOX, donde fue cuestionado por el “Pechu” Torres Nilo sobre qué preferiría como aficionado del América: ganar un Clásico Nacional o levantar un título.

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Ruso Brailovsky pone el título por encima del clásico

Soccer Football - Liga MX - Club America v Cruz Azul - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - April 11, 2026 Club America players pose for a team picture before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Brailovsky no dudó demasiado al responder y dejó clara su posición sobre las prioridades que debería tener el conjunto azulcrema durante una temporada.

“Un título. Primero el título, después el clásico. y si lo pierde (América) sería un fracaso. Siempre que pierdes un clásico es un fracaso”.

La declaración abrió el debate debido a que el Clásico Nacional representa uno de los partidos con mayor carga histórica y emocional para ambas instituciones. Sin embargo, el exjugador considera que el objetivo principal debe ser conseguir un campeonato.

Brailovsky incluso insistió en que una derrota frente a Chivas no dejaría de ser negativa para las Águilas, aunque el título tenga una importancia mayor dentro de sus prioridades.

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“Yo quiero que gane, pero si pierde, por supuesto que es un fracaso”, cerró el examericanista.

Las palabras del histórico jugador contrastaron con la postura expresada previamente por Henry Martín, quien señaló que el enfrentamiento contra Chivas representa el partido más importante que tiene América durante cada torneo.

América llega con presión al Clásico Nacional

Soccer Football - Liga MX - Club America v Cruz Azul - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - April 11, 2026 Club America's Patricio Salas celebrates with teammates after scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El equipo dirigido por Guillermo Almada afronta el encuentro con la necesidad de responder después de haber sufrido una derrota en el Clásico Joven ante Cruz Azul.

Las Águilas se encuentran entre los primeros puestos de la clasificación y tienen un partido pendiente, pero el resultado ante La Máquina dejó un mal sabor de boca previo al enfrentamiento contra su máximo rival.

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Por ello, el duelo frente a Chivas representa una oportunidad para que el conjunto azulcrema muestre una reacción inmediata ante uno de los compromisos más relevantes del calendario.

Chivas llega después de golear a Pumas

Chivas buscará extender su dominio reciente sobre América y sumar un nuevo triunfo en el partido más esperado del torneo. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

Del otro lado, el Rebaño Sagrado arriba al Clásico Nacional después de conseguir una contundente victoria sobre Pumas.

El equipo dirigido por Gabriel Milito se impuso 3-0 y llega con un resultado que le permitió fortalecer su posición antes de medirse con América.

La diferencia en la actualidad es mínima, pues ambos conjuntos se encuentran separados por apenas un punto en la clasificación, aunque los resultados más recientes han generado percepciones distintas alrededor de cada equipo.

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Así fueron los últimos clásicos en el Estadio Azteca

Los antecedentes recientes entre América y Chivas en el antiguo Estadio Azteca muestran una rivalidad con resultados variados.

El 17 de septiembre de 2022, América ganó 2-1 durante el Apertura. Posteriormente, el 21 de mayo de 2023, Chivas sorprendió al imponerse 3-1 en las semifinales del Clausura.

La rivalidad volvió a ofrecer capítulos intensos en 2024. El 13 de marzo, Chivas ganó 3-2 en la Concachampions, mientras que tres días después ambos equipos empataron 0-0 en el Clausura.

El último enfrentamiento registrado en el Azteca ocurrió el 18 de mayo de 2024, cuando América consiguió una victoria de 1-0 en las semifinales del Clausura.

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Ahora, con ambos equipos nuevamente frente a frente, el Clásico Nacional vuelve a estar acompañado por un debate que Brailovsky dejó sobre la mesa: para el histórico americanista, el campeonato debe estar por encima de cualquier victoria ante Chivas, aunque perder el clásico, desde su perspectiva, también significa fracasar.