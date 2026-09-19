México

Alerta por Tormenta y Frente Frío hoy 19 de septiembre: Estados que registrarán lluvias intensas y granizo este fin de semana

Las temperaturas máximas de 40 a 45 °C se esperan en el noreste de Baja California, Baja California Sur y el noroeste, oeste y sur de Sonora

Mapa de México dibujado en diversos colores debajo de nubes de tormenta grises que emiten rayos amarillos y gotas de lluvia.
Un mapa de México dividido en regiones de colores se ubica bajo una gran nube de tormenta con lluvia y relámpagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pronóstico meteorológico para este sábado 19 de septiembre contempla lluvias de diversa intensidad en gran parte de México, con precipitaciones muy fuertes y puntuales intensas en varias entidades. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, encharcamientos e inundaciones.

En el monzón mexicano, se favorecerán las lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de precipitaciones fuertes en Baja California Sur y chubascos en Sonora.

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A estas condiciones se suman canales de baja presión en el interior del país, que junto con otros sistemas atmosféricos propiciarán precipitaciones fuertes a muy fuertes en distintas regiones. Las autoridades también mantiene bajo vigilancia los efectos del monzón mexicano y de una baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico oriental.

¿Dónde habrá lluvias intensas este 19 de septiembre?

Entre las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones se encuentra Chiapas, donde se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el centro y sur.

También se prevén tormentas con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

  • Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
  • Jalisco, Tabasco y Oaxaca.
  • Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Veracruz se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

Mientras tanto, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos tendrán intervalos de chubascos.

Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Tamaulipas podrían registrar lluvias aisladas.

Infografía con ilustraciones de tormenta, desierto agrietado, mapa de Chiapas e íconos meteorológicos con textos sobre el clima en México.
Una infografía de Infobae detalla el pronóstico meteorológico en México con lluvias intensas en Chiapas y altas temperaturas en el norte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chubascos podrían provocar inundaciones y caída de granizo

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, en algunas zonas existe riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como estos siguientes riesgos:

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  • Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
  • Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.
  • En distintas costas se presentará oleaje de hasta 2.5 metros de altura.

En la costa occidental de la península de Baja California se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros, mientras que habrá mar de fondo de 1 a 2 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Estados donde se registrarán más lluvias

Aunque las lluvias serán protagonistas en buena parte del territorio, también continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, el litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

Las temperaturas máximas de 40 a 45 °C se esperan en el noreste de Baja California, Baja California Sur y el noroeste, oeste y sur de Sonora.

Asimismo, entidades como Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían alcanzar entre 35 y 40 °C.

En contraste, las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C.

En el Valle de México, la mañana será fresca, con ambiente frío en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde aumentará la nubosidad y existe probabilidad de lluvias y chubascos en Ciudad de México y Estado de México, acompañados de descargas eléctricas. En la capital se prevé una temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 25 a 27 °C.

Lluvias en México FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Lluvias en México FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Lluvias en México para este 19 de septiembre:

Más fuertes

  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Tabasco
  • Oaxaca
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Fuertes

  • Baja California Sur
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla
  • Veracruz

Chubascos y menos intensas

  • Sonora
  • Coahuila
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Morelos

Aisladas

  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Tamaulipas

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