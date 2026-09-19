Armando Archundia es presentado como nuevo Director de Arbitraje de la FENIFUT de Nicaragua

El mexicano ya se encuentra en Nicaragua para liderar a los árbitros centroamericanos.

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En un movimiento estratégico que busca transformar y elevar el nivel del balompié en Centroamérica, la Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) hizo oficial la contratación del exárbitro internacional mexicano Benito Armando Archundia Téllez como su nuevo Director de Arbitraje.

Con esta presentación, el organismo rector del fútbol nicaragüense apuesta por la experiencia, el recorrido académico y el prestigio internacional de una de las figuras más emblemáticas del arbitraje en la zona de CONCACAF para liderar la reestructuración integral de sus colegiados.

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El anuncio, realizado en conferencia de prensa ante los principales medios deportivos de la región, marca una nueva etapa en la carrera del exsilbante mexicano, quien llega a territorio centroamericano tras haber encabezado la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) hasta hace unos meses.

La incorporación de Archundia forma parte de un plan maestro instituido por la FENIFUT para profesionalizar sus ligas locales, modernizar la capacitación técnica del gremio referil y preparar a los jueces nicaragüenses de cara a los compromisos internacionales del próximo ciclo mundialista.

Nicaragua busca mejorar la calidad de su arbitraje.

Un proyecto integral para el desarrollo del arbitraje nicaragüense

Durante la ceremonia de presentación, los altos mandos de la FENIFUT destacaron que la llegada de Benito Armando Archundia responde a la urgente necesidad de dotar de herramientas modernas, metodologías de trabajo de alto rendimiento y tecnología de punta a los árbitros de la Liga Primera de Nicaragua y de las divisiones inferiores.

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El presidente del organismo nicaragüense enfatizó que el perfil de Archundia combina la práctica de élite en los escenarios más exigentes del planeta con una sólida formación pedagógica y administrativa. El plan de trabajo trazado por el mexicano para los próximos años abarca desde la detección de talentos jóvenes en los distintos departamentos del país centroamericano hasta la implantación estricta de protocolos de revisión en campo, el acondicionamiento físico de alto nivel y la unificación de criterios en las decisiones de apreciación.

Por su parte, el experimentado exárbitro mexicano agradeció la confianza depositada en su persona y reafirmó su compromiso de aportar todo el bagaje acumulado a lo largo de más de dos décadas de trayectoria en las canchas de todo el mundo:

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“Es un honor y un reto apasionante sumarme al proyecto de la FENIFUT. El fútbol en Nicaragua y en todo el ámbito centroamericano ha experimentado un crecimiento notable, y el arbitraje no puede quedarse atrás. Venimos a trabajar con disciplina, transparencia y una metodología moderna para que los árbitros nicaragüenses destaquen con luz propia tanto a nivel local como en las competencias continentales de la CONCACAF y la FIFA”, señaló Archundia durante sus primeras declaraciones oficiales.

El mundialista azteca buscará aportar con su experiencia al arbitraje nicaragüense. (TW FENIFUT)

El salto a Centroamérica tras su paso por la Comisión de Árbitros de la FMF

La designación de Armando Archundia en Nicaragua se produce en un punto de inflexión para su carrera como directivo deportivo. Tras haberse retirado de las canchas en 2010, Archundia se desempeñó como analista en diversos medios de comunicación, instructor de FIFA y, más recientemente, como presidente de la Comisión de Árbitros del fútbol mexicano a partir de junio de 2022, cargo en el que gestionó la implementación y consolidación del sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) en la Liga MX y la Liga MX Femenil.

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Su etapa al frente del estamento referil mexicano estuvo marcada por un esfuerzo constante de transparencia, la publicación periódica de los audios del VAR y la formación de nuevas camadas de jueces centrales y asistentes. Tras su ciclo en la FMF, la oferta de la FENIFUT se presentó como la oportunidad ideal para trasladar ese know-how a una federación en pleno proceso de expansión y desarrollo institucional.

El reto en suelo nicaragüense no será menor. Archundia asume la responsabilidad en un momento donde la Liga Primera busca incrementar su nivel de competitividad y visibilidad internacional.

La profesionalización de los colegiados locales no solo beneficiará la justicia deportiva dentro del torneo doméstico, sino que abrirá la puerta para que árbitros nicaragüenses sean considerados de manera recurrente en torneos como la Copa de Campeones de la CONCACAF, la Liga de Naciones y las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

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El mundialista azteca buscará aportar con su experiencia al arbitraje nicaragüense. (TW FENIFUT)

¿Cuál será el trabajo de Archundia?

Entre los primeros objetivos marcados dentro de la agenda de Archundia en la FENIFUT destaca la creación de un centro de alto rendimiento para el arbitraje local, donde los silbantes recibirán preparación teórica, análisis de video, entrenamiento físico especializado y apoyo psicológico.

Asimismo, se implementará un sistema de evaluación continua que determinará las promociones y descensos de las ternas arbitrales basándose estrictamente en el rendimiento dentro del terreno de juego. Archundia adelantó que trabajará en estrecha coordinación con la CONCACAF para traer seminarios internacionales a Managua y garantizar que las capacitaciones estén alineadas a los últimos lineamientos emitidos por la IFAB (International Football Association Board).

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Con este nombramiento, Nicaragua se suma a la tendencia de contratar figuras de amplio recorrido internacional para potenciar sus estructuras deportivas, apostando a que el liderazgo de Armando Archundia marque un antes y un después en la historia del arbitraje centroamericano.

Listado de logros y trayectoria de Armando Archundia en el arbitraje

Benito Armando Archundia Téllez es considerado una leyenda del arbitraje continental y uno de los silbantes más laureados en la historia del fútbol mexicano. A lo largo de su carrera acumuló hitos que lo posicionan entre los colegiados más destacados a nivel internacional:

Registros en Copas del Mundo de la FIFA

Record histórico en Alemania 2006: Se convirtió en el primer árbitro en la historia de la Copa Mundial de la FIFA en dirigir 5 partidos en una sola edición (Brasil vs Croacia, Francia vs Corea del Sur, Chequia vs Italia, Suiza vs Ucrania en Octavos de Final y la semifinal Alemania vs Italia).

Participación en dos Mundiales consecutivos: Dirigió en las Copas del Mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 , acumulando un total de 8 partidos dirigidos , compartiendo en su momento la marca histórica mundial con el uruguayo Jorge Larrionda.

Partido por el Tercer Lugar (Sudáfrica 2010): Fue el árbitro central asignado para pitar el encuentro por la medalla de bronce entre las selecciones de Uruguay y Alemania en Port Elizabeth.

Finales internacionales y de clubes

Final del Mundial de Clubes de la FIFA (2005): Dirigió la gran final del Campeonato Mundial de Clubes disputada en Yokohama, Japón, entre el São Paulo de Brasil y el Liverpool de Inglaterra.

Final del Mundial de Clubes de la FIFA (2009): Volvió a pitar el duelo por el título mundial de clubes en Abu Dabi entre el FC Barcelona de España y Estudiantes de la Plata de Argentina.

Finales de Copa Libertadores: Fue designado para pitar la final de ida de la Copa Libertadores 2008 entre Liga de Quito y Fluminense, siendo uno de los pocos silbantes mexicanos invitados a dicho certamen.

Finales de la Copa Oro de la CONCACAF: Dirigió múltiples finales del torneo de selecciones más importante de la región, incluyendo las ediciones de 2003 y 2007.

Récords en el Fútbol Mexicano y reconocimientos

Récord de Finales en la Liga MX: Mantiene el récord absoluto de más partidos finales dirigidos en la primera división del fútbol mexicano, con un total de 14 finales arbitradas.

Récord de partidos dirigidos: Superó la barrera de los 600 partidos profesionales arbitrados en el balompié mexicano.

Gafete Internacional FIFA: Mantuvo el gafete internacional de la FIFA durante 17 años consecutivos (de 1993 a 2010).

Grado académico y nombramientos directivos: Licenciado en Derecho y en Administración de Empresas; exPresidente de la Comisión de Árbitros de la FMF (2022-2024) e Instructor Internacional certificado por la FIFA.