Pati Chapoy trabajaba en Televisa cuando el terremoto del 85 destruyó la CDMX: “Vi cómo todo el piso se ondulaba”

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Este 19 de septiembre de 2026 resurgieron los testimonios que Pati Chapoy y Pedro Sola compartieron en Ventaneando hace un años sobre sus recuerdos del terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985.

La conversación se dio previo a la transmisión del especial 1985 Memorias de un sismo por Azteca Siete, y reveló que tanto Chapoy como Sola trabajaban en distintos lados cuyas instalaciones colapsaron ese día.

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El sismo de magnitud 8.1 dejó miles de muertos y edificios colapsados en la capital mexicana. Cuatro décadas después, el país transformó por completo su modelo de respuesta ante desastres, un proceso que arrancó justamente en los meses posteriores a esa tragedia, según Infobae.

Lo que contó Pati Chapoy sobre su experiencia en Televisa

Chapoy relató que trabajaba en Televisa al momento del sismo y vivía al sur de la Ciudad de México. Salió de inmediato hacia la colonia Juárez para buscar a sus padres.

Durante la emisión de Ventaneando, Pati Chapoy y sus compañeros leyeron comunicado sobre el apoyo al bienestar animal (Captura de pantalla: Instagram/ventaneandouno)

“Me tocó ver el destrozo de los edificios, de la casa, la desesperación de la gente saliendo de donde podía y como podía”, narró la conductora.

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Al llegar a su centro de trabajo, la escena se repitió. Chapoy comenzó a describir el estado del edificio y Pedro Sola completó la frase: “No había nada”.

La conductora confirmó que se trataba de las instalaciones de Televisa Chapultepec, completamente destruidas.

Ante la falta de infraestructura para operar, el equipo recibió instrucciones de trasladarse a las instalaciones de San Ángel. “Necesitábamos obviamente ayudar a la población, porque no había internet, no había celulares, no había ni siquiera los teléfonos de línea”, explicó Chapoy sobre la urgencia del traslado.

Desde ahí, el equipo se dedicó a una labor específica. “Nos pusimos a trabajar en el foro dos de Televisa, dando la información de la gente que se lograba comunicar pidiendo información de su familia”, contó la conductora, quien calificó la experiencia como “realmente tremenda”.

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MÉXICO, D.F., 18SEPTIEMBRE2011.- El 19 de septiembre de 1985, un minuto y medio bastó para que los capitalinos descubrieran las condiciones en que se encontraban las construcciones del Distrito Federal, entidad que resultó más afectada por el terremoto. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Chapoy también describió la réplica registrada la noche del día siguiente, alrededor de las siete. Se encontraba en la calle, afuera de su casa, cuando presenció un fenómeno que la marcó.

“Vi cómo el piso de la calle, de los jardines que estaban a un lado, se ondulaba como si fuera las olas del mar”, relató. La definió como “la cosa más impactante que se puedan imaginar”.

Lo que contó Pedro Sola sobre el colapso de su centro de trabajo

Sola narró que el sismo lo sorprendió en su casa, recién levantado, mientras su hija dormía en su cuarto. La niña abrió la puerta y le pidió bajar del edificio de inmediato.

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“Vamos a bajarnos, viejito”, le dijo, según recordó el conductor. Él respondió que esperara, que en cualquier momento pasaría el movimiento.

MÉXICO, D.F., 17SEPTIEMBRE2015.- El sábado se cumplen 30 años de aquel jueves 19 de Septiembre de 1985 en el que a las 7:19 horas se registró en la Ciudad de México un temblor de 8.1 grados de intensidad en la escala de Richter que dejó varios miles de muertos y heridos. También miles de estructuras quedaron parcial o totalmente dañadas y destruidas por el fenómeno que tuvo una duración de dos minutos y cuyo epicentro se registró en el océano Pacífico cerca de la desmbocadura del Río Balsas en la costa de Michoacán. FOTO: ARCHIVO / PEDRO VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

En su domicilio no ocurrió nada grave. “No pasó nada más que mi edificio, se rompió un vidrio, nada más, en mi departamento”, contó Sola. Aclaró de inmediato que la situación fue distinta en su trabajo.

Sola laboraba entonces en instalaciones ubicadas en Avenida Cuauhtémoc 80. “No quedó nada”, afirmó sobre el edificio donde laboraba.

La conversación derivó después hacia el terremoto del 19 de septiembre de 2017, ocurrido exactamente 32 años después. Sola calificó ese segundo sismo como “una cosa terrible”. Chapoy recordó que se encontraba en el tercer piso de las instalaciones de Televisión Azteca a las tres de la tarde, hora exacta del movimiento.

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Puente mencionó los daños registrados en las colonias Condesa, del Valle y Roma durante ese sismo, donde “se cayó la colonia”, según describió. Sola coincidió en que “muchísimos edificios” resultaron afectados en esas zonas.

La visita del conductor a la Fundación Yaakunah no frenó las exigencias de despido. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

México se convirtió en referente de protección civil tras ambos sismos

El terremoto de 1985 encontró a la Ciudad de México sin un sistema nacional especializado para coordinar la prevención y el auxilio. La respuesta inmediata dependió de vecinos, brigadistas voluntarios y personal médico organizado sobre la marcha.

Como consecuencia directa, el Sistema Nacional de Protección Civil se creó el 6 de mayo de 1986, apenas ocho meses después de la tragedia. Dos años más tarde, el 20 de septiembre de 1988, se fundó el CENAPRED para investigar riesgos sísmicos y capacitar a la población.

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Las normas de construcción también cambiaron tras 1985, con modificaciones en 1987 y revisiones posteriores en 2004 y 2022 que elevaron las exigencias estructurales. Aun así, el cumplimiento de esas reglas en edificios viejos continuó como un punto débil hacia 2017.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano surgió también como herencia de 1985, aunque su utilidad resultó limitada en el sismo de 2017 debido a la cercanía del epicentro, ubicado entre Puebla y Morelos. En 2019, un macrosimulacro en la capital registró más de 7.1 millones de participantes y 22,559 inmuebles inscritos, según datos citados por Infobae.