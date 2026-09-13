El mejor ejercicio para fortalecer el abdomen, según Harvard

La recomendación sobre el dead bug se aparta de ejercicios populares como la plancha, los crunches y las escaladoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La búsqueda de un torso tonificado y funcional suele llevar a la práctica reiterada de flexiones abdominales tradicionales o de planchas estáticas prolongadas. Sin embargo, los expertos en medicina deportiva de la Universidad de Harvard y las publicaciones especializadas en bienestar advierten que estos movimientos populares no siempre resultan adecuados para todo el mundo.

Las flexiones continuas de cuello y tronco pueden generar una presión excesiva sobre los discos intervertebrales de la columna lumbar, mientras que las planchas mal ejecutadas suelen recargar la zona baja de la espalda cuando sobreviene la fatiga muscular. Ante este dilema, la investigación médica señala al ejercicio de estabilización conocido popularmente como bicho muerto como la alternativa ideal para ganar fuerza en el abdomen sin importar la edad de la persona.

PUBLICIDAD

La fortaleza de esta recomendación radica en un principio de seguridad biomecánica. Si un movimiento requiere un estado físico previo exigente o conlleva un riesgo elevado de lesión articular en adultos mayores de cincuenta años, pierde de inmediato su utilidad como recomendación universal.

El movimiento del bicho muerto resuelve esta limitación porque se realiza totalmente tumbado boca arriba sobre el suelo, lo que elimina la carga gravitatoria sobre la columna y permite aislar el trabajo muscular de la zona media de manera controlada y sin impacto.

PUBLICIDAD

La clave anatómica del transverso abdominal

La principal ventaja diferenciadora de esta técnica reside en la activación coordinada de toda la musculatura del núcleo corporal. A diferencia de las flexiones convencionales que concentran el esfuerzo en la capa más superficial del abdomen, este ejercicio involucra de forma prioritaria al músculo transverso profundo. Esta estructura anatómica actúa como una suerte de corsé o faja biológica interna cuya función principal consiste en estabilizar la pelvis y la columna vertebral durante cualquier movimiento cotidiano.

Harvard señaló que el dead bug es el mejor ejercicio para fortalecer el abdomen a cualquier edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el transverso abdominal se fortalece de manera adecuada, el cuerpo gana una base de soporte que mejora el control postural, reduce los dolores lumbares crónicos y distribuye las cargas de forma eficiente. Adicionalmente, el movimiento requiere la participación secundaria de los glúteos y los flexores de la cadera, promoviendo una disociación saludable entre el movimiento de las extremidades y la estabilidad del tronco.

PUBLICIDAD

Guía de ejecución paso a paso

Para realizar el ejercicio con una técnica impecable se debe comenzar acostado boca arriba sobre una colchoneta o superficie firme. Desde esa posición inicial, se contrae la musculatura del abdomen asegurando que toda la zona lumbar permanezca apoyada y en contacto plano contra el suelo, sin dejar espacio para que se forme un arco en la cintura.

A continuación, se elevan los brazos extendidos hacia el techo de manera perpendicular al torso y se levantan las piernas doblando las rodillas en un ángulo exacto de 90° grados, imitando la postura invertida que le da nombre al movimiento.

PUBLICIDAD

La variante más elemental para principiantes consiste en mantener esa postura estática durante veinte o treinta segundos de forma sostenida, concentrando la atención en no perder la tensión abdominal y en mantener la respiración fluida.

La premisa técnica fundamental durante todo el proceso es evitar a toda costa que la espalda baja se despegue del piso, ya que dicha curvatura indica que el abdomen ha dejado de trabajar y que la tensión se ha trasladado indebidamente a las vértebras lumbares.

PUBLICIDAD

Variantes y progresiones según el nivel de condición física

Una de las grandes bondades de este movimiento es su capacidad de adaptación a diferentes niveles de capacidad motriz. Para quienes ya dominan la postura básica estática, la progresión tradicional introduce el movimiento alternado de las extremidades. Desde la posición suspendida, se desciende de manera lenta y controlada un brazo hacia atrás por encima de la cabeza mientras se extiende hacia adelante la pierna del lado contrario, rozando casi el suelo sin llegar a apoyarla.

Harvard y GQ remarcaron que el abdomen debe mantenerse activado y que la espalda baja no debe despegarse del suelo durante el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, se regresa a la posición central y se repite la secuencia con el brazo y la pierna opuestos. Este patrón cruzado desafía la coordinación neuromotora y obliga al abdomen a trabajar el doble para evitar que el torso se incline o pierda la estabilidad.

PUBLICIDAD

Para atletas o personas con mayor experiencia que buscan un estímulo superior, se pueden sostener mancuernas de peso ligero en las manos o colocar bandas elásticas de resistencia alrededor de los pies, incrementando la exigencia muscular sin comprometer la seguridad articular.

Un aliado estratégico para la longevidad y la calidad de vida

La importancia de desarrollar un núcleo corporal fuerte supera ampliamente los objetivos estéticos relacionados con la apariencia física. Contar con una zona media sólida resulta indispensable para conservar la autonomía motriz y envejecer de manera saludable.

PUBLICIDAD

Los músculos del abdomen y de la espalda baja intervienen de forma directa en acciones rutinarias de la vida diaria como levantarse de una silla, agacharse a recoger un objeto del suelo, cargar las bolsas de las compras o subir escaleras.

Asimismo, la musculatura estabilizadora es la encargada de generar la potencia y el equilibrio necesarios en los movimientos de rotación y transferencia de fuerza. Incorporar este ejercicio simple en la rutina semanal, ya sea como calentamiento previo o como parte de un circuito de acondicionamiento físico general, constituye una inversión fundamental para proteger la columna, preservar la movilidad y asegurar una postura erguida y funcional a lo largo de los años.

PUBLICIDAD