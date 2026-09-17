CJNG enfrenta nuevo golpe: capturan a “El Señor de la T”, coordinador regional en el Bajío de Michoacán

Foto: SSPC

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Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por autoridades federales en el estado de Michoacán.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que su captura se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

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Las autoridades identifican a “El Señor de la T” como coordinador regional del CJNG y generador de violencia relacionado con los delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Harfuch detalló que, de acuerdo con las investigaciones, el sujeto mantenía presencia y operación criminal en el Bajío de Michoacán, en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Ruruándiro.

En la operación donde fue detenido participaron elementos de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Foto: X/@Harfuch

El CJNG ha sido golpeado en los últimos meses luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, su exlíder y fundador.

El 22 de febrero, el líder delincuencial murió en un enfrentamiento con elementos de la Defensa, en el que también falleció Rubén Guerrero Valadez, alias “R1″, hijo de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco.

*Información en desarrollo...