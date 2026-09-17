¿Qué pasará con los conciertos de Jesse & Joy? El cantante aclara qué hará tras la pausa con su hermana

Jesse & Joy llenan el Auditorio Nacional con dos conciertos agotados por el Día del Amor y la Amistad, reafirmando su cita anual con los fans. (Instagram/@jesseboy)

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La pausa anunciada para Jesse & Joy no significa que los escenarios se apaguen de inmediato para el dúo. Días después de que se hiciera pública la decisión de tomar una pausa por motivos relacionados con su bienestar y su familia, Jesse Huerta volvió a las redes sociales para dirigirse directamente a las personas que han acompañado la historia musical de los hermanos.

El músico comenzó por dejar claro qué ocurrirá con los compromisos que ya forman parte de la agenda. “Todos los compromisos agendados con Jesse & Joy anunciados o no anunciados hasta el 5 de diciembre contarán conmigo, mi guitarra, mi piano y mi voz para compartir con ustedes y con mi hermana con todo mi corazón”, escribió. Así, Jesse despejó una de las dudas que surgieron inmediatamente después del anuncio de la pausa: las presentaciones contempladas hasta esa fecha seguirán contando con su participación.

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La precisión resulta relevante porque todavía existen compromisos pendientes en Canada, México, Sudamérica y Europa. El dúo tiene por delante escenarios en distintos puntos de estas regiones, de modo que la pausa no representa una desaparición inmediata de Jesse & Joy de los conciertos. Por ahora, el propio Jesse estableció el 5 de diciembre como el límite hasta el que cumplirá con los compromisos correspondientes, acompañado por su guitarra, su piano, su voz y, sobre todo, por su hermana.

“Gracias por tantos mensajes de amor y buenos deseos”: Jesse responde al cariño

Jesse Huerta - (Instagram)

Pero la parte más personal de su publicación apareció después. Jesse no se limitó a hablar de conciertos ni de fechas pendientes; también quiso responder a las numerosas muestras de cariño que recibió después de conocerse la noticia. “Gracias por tantos mensajes de amor y buenos deseos, los leo y los recibo con el mismo amor con el que me los envían”, escribió. En pocas palabras, reconoció que detrás de cada comentario, mensaje y muestra de apoyo había personas intentando acompañarlo en un momento importante de su vida.

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La frase adquiere especial fuerza porque Jesse no presentó su agradecimiento desde la distancia. Dijo que lee esos mensajes y que los recibe “con el mismo amor” con el que se los hacen llegar. Es una respuesta directa a quienes decidieron escribirle después del anuncio y que, de alguna manera, buscaron hacerle saber que su público permanece cerca, incluso cuando la historia del dúo atraviesa un cambio.

Después llevó la conversación todavía más adentro de su mundo personal. “La música siempre ha sido parte de quien soy, celebro con música, lloro con música, vivo mis duelos con música y sano con música, así que esta vez no será la excepción”, expresó. La declaración retrata la manera en que el músico entiende su relación con las canciones: no solamente como un trabajo o una actividad profesional, sino como una herramienta que lo ha acompañado en diferentes momentos de su vida.

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Jesse incluso explicó qué significa crear durante una etapa como la que atraviesa ahora. “Escribir canciones y hacer mi música siempre ha sido un respiro para mí, uno que hoy necesito más que nunca”, afirmó. La frase deja una imagen clara: mientras enfrenta una nueva etapa personal, la música aparece nuevamente como ese espacio donde puede respirar, procesar emociones y encontrar una forma de expresión. No anunció el final de su relación con la música; por el contrario, habló de ella como algo que sigue necesitando.

21 años de Jesse & Joy y una historia que todavía tiene escenarios por delante

Jesse & Joy anuncian nueva fecha en el Auditorio Nacional. (Jovani Pérez/ Infobae)

Jesse & Joy comenzaron su carrera hace 21 años y, desde entonces, construyeron una trayectoria que los convirtió en una de las duplas más reconocibles del pop mexicano. A lo largo de ese recorrido, los hermanos fueron creando un repertorio que pasó de las primeras canciones que los dieron a conocer a temas que terminaron convirtiéndose en parte importante de su identidad artística.

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“Espacio Sideral” fue una de las canciones que marcó sus primeros años y ayudó a presentar al público la propuesta del dúo. Con el paso del tiempo llegaron otros temas que ampliaron ese universo musical y consolidaron una conexión particularmente fuerte con quienes encontraron en sus canciones historias relacionadas con el amor, las pérdidas, los cambios y las emociones cotidianas.

Durante más de dos décadas, Jesse y Joy también llevaron su música fuera de México, construyendo una audiencia en diferentes países de habla hispana y llegando también a escenarios europeos. Esa trayectoria explica por qué el anuncio de una pausa provocó una reacción inmediata entre sus seguidores: no se trata únicamente de un proyecto reciente, sino de una historia musical que comenzó hace 21 años y que acompañó distintas etapas de varias generaciones.

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Y aunque el anuncio modificó el rumbo inmediato del dúo, todavía queda música por compartir. Canada, México, Sudamérica y Europa aparecen en el camino que queda por recorrer, con fechas pendientes que mantendrán a Jesse y Joy sobre los escenarios. Jesse ya dejó claro que cumplirá con esos compromisos hasta el 5 de diciembre, llevando consigo “mi guitarra, mi piano y mi voz” para compartir con su hermana “con todo mi corazón”.

Después de esa fecha comenzará una etapa distinta, pero el propio mensaje de Jesse deja algo importante sobre la mesa: la música seguirá siendo parte de su vida. “Escribir canciones y hacer mi música siempre ha sido un respiro para mí”, escribió.

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