Emiliano Aguilar estalla contra Jannet Sauceda tras acusaciones de manipulación: “¿Por qué no le dices a todos cuando te agarraron en la línea?”

El hijo mayor de Pepe Aguilar negó cualquier vínculo reciente con ella y la acusó de haber sido detenida por cruzar droga en la frontera. (Instagram)

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Emiliano Aguilar volvió a quedar en el centro de la polémica luego de responder, con un video cargado de insultos, a Jannet Sauceda, la mujer que lo acusó de maltrato psicológico y aseguró haberse tatuado su nombre durante una relación de un año.

El hijo mayor de Pepe Aguilar negó cualquier vínculo reciente con ella y la acusó de haber sido detenida por cruzar droga en la frontera. El cruce ocurre en medio de la controversia que el cantante ya sostenía por su ruptura con la actriz Gala Montes.

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Emiliano Aguilar responde a polémica con ex pareja/ Instagram

La respuesta de Emiliano Aguilar

El rapero grabó un video dirigido directamente a Sauceda en el que le exigió que dejara de subir contenido sobre él. Lo primero que hizo fue desmentir que el tatuaje mostrado en la foto de ella coincidiera con los suyos.

“Mi mano no tiene ni los mismos tatuajes que están en tu pinche foto culera, pa empezar”, afirmó Aguilar. Después aseguró que no mantenía contacto con ella desde hacía tiempo: “No he hablado contigo en años. Me vales madre”.

El cantante también le reprochó haberlo grabado mientras dormía para luego subir ese material a redes. Según su versión, ya había advertido a Sauceda que no se hiciera el tatuaje con su nombre.

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“Te tatuaste mi nombre. Yo te dije que eso estaba muy mal, que nunca lo hicieras”, sostuvo. Acto seguido, calificó la denuncia pública de la mujer como una maniobra oportunista ligada al momento de exposición mediática que atraviesa.

La parte más fuerte del descargo llegó cuando Aguilar señaló un episodio del pasado de Sauceda que, según él, ella prefiere ocultar. “¿Por qué no le dices a todos de cuando te agarraron ahí en la línea cruzando droga?”, preguntó, sin ofrecer más detalles sobre ese hecho ni pruebas que lo respalden.

La acusación de Jannet Sauceda

La joven aseguró haberle ofrecido casa, comida y respaldo económico y emocional. A cambio, según relató, recibió maltrato psicológico, ansiedad constante y noches sin dormir por estar pendiente de él. (TikTok)

Días antes de la respuesta de Aguilar, Sauceda había publicado un texto en TikTok en el que relató una presunta relación tóxica con el cantante. Según su testimonio, el vínculo comenzó un año atrás, cuando Aguilar atravesaba un momento difícil.

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La joven aseguró haberle ofrecido casa, comida y respaldo económico y emocional. A cambio, según relató, recibió maltrato psicológico, ansiedad constante y noches sin dormir por estar pendiente de él.

Como parte de su denuncia, Sauceda compartió una fotografía de su mano con las iniciales de Aguilar tatuadas. Junto a la imagen escribió un mensaje dirigido a Gala Montes.

El telón de fondo: la ruptura con Gala Montes

El escándalo con Sauceda se suma a la disputa pública que Aguilar mantiene con Gala Montes desde su salida de La Casa de los Famosos México 2026. El conflicto comenzó cuando el cantante confirmó en redes que había bloqueado a la actriz.

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“La tuve que bloquear de todos lados porque algo pasó, pero no, lo hice porque estoy cansado de que la gente diga que está así por mi culpa y no, ni estamos juntos, la neta”, explicó Aguilar en ese momento.

Montes respondió con su propia versión de los hechos. Según relató, ambos habían quedado de verse en Los Ángeles, pero una discusión terminó con el encuentro de forma abrupta. “Me bloqueó porque me dejó, anda de ardido”, afirmó la actriz.

La actriz también reconoció que le fue infiel a su entonces novio con Aguilar, aunque dijo arrepentirse. Además, deslindó al cantante de su consumo de sustancias: “Él no me enseñó las drogas, yo las conocí por mí sola, no le echen la culpa a él”.

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En una llamada posterior con el periodista Javier Ceriani, Montes profundizó en el episodio del hotel en Los Ángeles. “Llegamos y me dijo: ‘Creo que no estamos, creo que tú y yo no deberíamos de estar juntos’. Y yo dije: ‘Okey, vete a la verga’”, narró.

Pese al distanciamiento, la actriz admitió sentimientos hacia él: “Emiliano, te amo con todo mi ser, pero tienes problemas y pones en riesgo a la gente”, dijo. Aguilar, por su parte, evitó confrontarla directamente y cerró el tema afirmando: “Ya no voy a decir nada ni a contestar nada, solo quiero que alguien me enseñe un video donde yo dijera algo malo de ella”.

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Por qué resurgió la polémica ahora

Gala Montes arremetió contra Emiliano Aguilar luego de que él negara que tuvieron una relación. (Capturas de pantalla)

La denuncia de Sauceda no ocurrió de manera aislada. Ella misma estableció el vínculo con el caso de Montes al escribir, junto a la foto de su tatuaje, un mensaje dirigido a la actriz: “Ntp (no te preocupes) Gala, a mí también me manipularon, y me tatué las iniciales de un vato de mierd”.

Ese señalamiento llevó a algunos medios a describir el episodio como una repetición de patrones dentro de las relaciones de Aguilar. El propio cantante hizo referencia a esa lectura en su descargo, al quejarse de que la situación lo devolvía al centro de la atención pública: “Ahorita ahora como que ya estoy ahí otra vez en el ojo del huracán”, dijo.

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La coincidencia se da además en un momento de exposición máxima para Montes. La actriz atraviesa una etapa marcada por su salida de La Casa de los Famosos México, la suspensión de su protagónico en Malinche, el musical y un conflicto con la conductora Joanna Vega-Biestro.

En medio de esa crisis, Montes también reconoció públicamente atravesar un episodio de depresión y negó haber sufrido un brote psicótico, algo que había circulado en redes tras su salida del reality. Ese contexto amplió el foco mediático sobre cualquier persona vinculada sentimentalmente a ella, incluido Aguilar.

(Captura de pantalla IG Emiliano Aguilar)

Una carrera marcada por polémicas constantes

Su historial incluye episodios que marcaron su relación con la familia. En 2017 fue detenido en la frontera de Estados Unidos por presunta participación en tráfico de personas y, tras pagar una fianza, ingresó a un centro de rehabilitación en Tijuana donde permaneció tres años. (Captura de pantalla: Instagram/emiliano_aguilar.t)

Emiliano Aguilar, nacido en 1992 en Tijuana, es hijo del matrimonio entre Pepe Aguilar y Carmen Treviño. A diferencia de sus hermanos Ángela, Leonardo y Aneliz, eligió alejarse del regional mexicano para dedicarse al rap y la música urbana, actualmente junto al grupo Los Empolvados.

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Su historial incluye episodios que marcaron su relación con la familia. En 2017 fue detenido en la frontera de Estados Unidos por presunta participación en tráfico de personas y, tras pagar una fianza, ingresó a un centro de rehabilitación en Tijuana donde permaneció tres años.

El distanciamiento con su padre se profundizó en 2025, cuando Aguilar denunció públicamente haber sido humillado durante los Latin Billboard Awards. En esa ocasión responsabilizó directamente a Pepe Aguilar por el trato recibido: “La persona que me hizo pasar ese desagradable momento en los Billboard fuiste tú, papá”, afirmó entonces.

El cantante también reveló que no mantiene comunicación con sus hermanos Leonardo y Ángela desde hace aproximadamente cuatro años, y que la ruptura con Aneliz lleva más de una década. A comienzos de 2026 denunció además haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes en Instagram.