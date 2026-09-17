Marichelo abre la puerta para entrevistar a Jorge D’Alessio en su podcast tras divorciarse de él

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Marichelo Puente dejó abierta la posibilidad de invitar a Jorge D’Alessio a su podcast para entrevistarlo, como ocurrió con otras exparejas del medio que hablaron frente a las cámaras tras su separación.

La actriz sostuvo que mantenía una relación cordial con el padre de sus hijos y que no descartaba compartir un espacio con él.

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La declaración surgió durante una entrevista retomada por De primera mano, donde Marichelo habló de la etapa que atravesaba tras su divorcio.

Ante la pregunta directa sobre una charla con D’Alessio en su proyecto digital, respondió: “Seguramente en algún momento, porque no pasa nada, nos llevamos muy bien”.

La hermana de Anahí no confirmó que ya hubiera una fecha ni que la invitación estuviera definida. “No, va, veremos. Veremos si se da o no se da”, agregó frente a las cámaras.

El comentario llevó a los conductores del programa a comparar su caso con el de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes mantuvieron contacto público después de su separación y hablaron de los procesos que atravesaron como expareja.

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Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)

Marichelo Puente dijo que se enfocaba en ella, sus hijos y sus proyectos

Durante la conversación, Marichelo explicó que su prioridad no estaba en iniciar una nueva relación sentimental. La también conductora dijo que se concentraba en su bienestar, en sus tres hijos y en los proyectos que tenía en puerta.

“No, fíjate que no, no estoy enfocada en eso. La verdad es que no es mi prioridad en este momento”, respondió cuando le preguntaron si tenía pretendientes. Después precisó que se sentía cómoda con su presente: “Si el día de mañana llega alguien, qué bien. Si no, me amo muchísimo”.

Puente también habló de los cambios personales que emprendió después de la ruptura. Dijo que comenzó a mirarse de otra forma y que se permitió dar más espacio a sus intereses, ideas y metas personales.

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Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

“Hoy por hoy, yo te puedo decir que yo estoy feliz con lo que veo de mí”, declaró. La actriz señaló que siempre había sido una persona creativa, aunque antes no lo mostraba tanto de forma pública.

La posibilidad de tener a D’Alessio como invitado en su podcast surgió después de que explicó la forma en que ambos manejaron el divorcio. Para Marichelo, la relación posterior a una separación debía construirse con una prioridad: los hijos.

“Yo creo que lo primero que tiene uno que hacer es pensar en los hijos. Y si viene desde ahí, va a venir desde el amor”, afirmó. La intérprete sostuvo que cada pareja afrontaba un divorcio de manera distinta y que ella solo podía hablar de lo que le funcionó en su caso.

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Marichelo Puente y Jorge D’Alessio evitaron exponer su divorcio

La entrevista en De primera mano se dio una semana después de que Marichelo Puente habló de su divorcio. En aquella charla, explicó que decidió guardar silencio durante los primeros momentos de la separación.

Marichelo dijo que tomó esa determinación por ella, por sus hijos y por lo que ocurría dentro de su familia. También sostuvo que no tenía intención de convertir su ruptura con el cantante de Matute en una confrontación pública.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

“Esto no fue de un día para otro, por supuesto que no”, declaró entonces. La actriz reconoció que el proceso no ocurrió de la mejor manera desde su perspectiva, pero señaló que no quería quedarse detenida en lo que pudo haber sido diferente.

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La conductora explicó que recurrió a terapia y a un proceso personal para recuperarse emocionalmente. A partir de ello, optó por hablar sobre su bienestar sin revelar los detalles de lo que ocurrió durante su matrimonio.

“Yo llegué como dama y me voy como tal”, afirmó en entrevista con Sale el Sol. También señaló que cada persona involucrada conocía sus propios actos y que ella no necesitaba exponerlos frente al público.

En De primera mano, Addis Tuñón destacó que Marichelo había mostrado una actitud distinta a la que tuvo al inicio de la ruptura. La conductora mencionó que Puente habría logrado mantener convivencia con D’Alessio en actividades relacionadas con sus hijos e incluso consideró la opción de entrevistarlo.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a trabajar juntos tras divorciarse

La comparación con Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann surgió porque ambos mantuvieron una relación cercana después de anunciar su divorcio en 2020. La expareja también volvió a compartir un proyecto profesional con la película Hasta el fin del mundo.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecieron juntos y sonrientes durante un evento en Las Vegas, lo que desató especulaciones sobre una reconciliación amorosa. (IG: aislinnderbez)

La actriz requirió terapia antes de aceptar que Ochmann fuera el protagonista de la cinta que ella produjo.

Derbez contó que al principio pensó que trabajar otra vez con su exesposo sería incómodo. El rodaje se realizó en España durante 2024 y contó con la presencia de Kailani, la hija que tienen en común.

“Ya que estábamos haciendo la película, fue tan bonito, tan hermoso trabajar juntos, fluyó tan bien. No me equivoqué, fue la mejor decisión”, declaró Aislinn durante la premier de la producción en Ciudad de México.

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Ochmann sostuvo que los dos encontraron herramientas para conservar una convivencia sana tras el divorcio. La expareja habló de terapia, libros y procesos personales, aunque no confirmó una reconciliación sentimental durante la promoción de la película.