Presunto feminicida de Claudia Tacoronte vivía a cinco calles de donde la asesinó en Cuautla

Un altar de velas y flores permanece en el exterior de la Casa de la Cultura de Cuautla junto a una cinta de resguardo policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Francisco Javier “N”, identificado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte, vivía a unas cinco calles de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos, donde ocurrió el ataque que terminó con la vida de la joven.

De acuerdo con testimonios recabados por el medio El Universal, vecinos de la colonia Emiliano Zapata reconocieron plenamente al hombre después de que la Fiscalía difundió su ficha de búsqueda. En el barrio, aseguran, es conocido con los apodos de “El Trompas” o “El Paco”.

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Los habitantes de la zona lo identifican como un hombre con presunta adicción al cristal y al que relacionan con robos y asaltos, principalmente contra mujeres. Uno de los elementos que llamó la atención de los vecinos fue la ropa que llevaba el sospechoso.

Vecinos lo reconocen por la ropa

La mañana del mismo día del crimen, un hombre fue captado en video cuando presuntamente robó unos tenis en una tienda. En las imágenes difundidas posteriormente aparece con una bermuda y una playera con el logotipo de una marca deportiva.

Testigos señalan que esa vestimenta coincide con la del hombre captado posteriormente en videos de la zona de la Casa de la Cultura.

Testigos aseguran que el presunto agresor vivía a unas cinco calles de la Casa de la Cultura. (Fiscalía de Morelos)

“Yo digo que sí es porque tiene el short de ese mismo tono y la playera trae el mismo logotipo”, relató Alma, una de las mujeres que acudieron a auxiliar a Claudia después del ataque, en declaraciones citadas por El Universal.

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La mujer aseguró que el sospechoso pertenece a la familia Meléndez, uno de los grupos familiares con mayor arraigo en la colonia Emiliano Zapata. Según vecinos, sus antepasados fueron ejidatarios y vendieron buena parte de los terrenos ubicados junto a la calzada Santa Inés.

Los habitantes también cuestionaron las condiciones de seguridad alrededor de la Casa de la Cultura. Señalaron que durante años hubo un policía encargado de vigilar el inmueble, pero su presencia habría desaparecido hace aproximadamente cinco años, durante la administración municipal de Rodrigo Arredondo, quien gobernó Cuautla entre 2022 y 2024.

Para los vecinos, la falta de vigilancia resulta especialmente relevante porque el homicidio ocurrió durante un evento de medicina tradicional al que acudirían personas procedentes de otros estados.

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Testigos reconstruyen el ataque contra Claudia

Según los testimonios, Claudia salió al patio de la Casa de la Cultura para fumar y hablar por teléfono. El presunto agresor habría llegado desde un callejón oscuro y, después de observar el acceso al inmueble, aparentemente continuó su camino.

Vecinos de la colonia Emiliano Zapata aseguran haber reconocido a Francisco Javier “N” tras la difusión de su ficha de búsqueda. (X/@yohaliresendiz)

Sin embargo, los videos de la zona muestran, según los testigos, que el hombre se detuvo, regresó hacia el zaguán y entró.

El ataque habría ocurrido aproximadamente a las 20:49 horas. Alma llegó al lugar tres minutos después y encontró a Claudia gravemente herida. La mujer relató que intentó auxiliarla mientras otra persona rezaba y le tomaba el pulso.

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“Le dije: ‘hija, tranquila’”, narró.

De acuerdo con los testimonios, el agresor habría utilizado un cuchillo y provocado una herida de gran magnitud en el abdomen. Alma describió la escena como particularmente traumática y explicó que Claudia tenía dificultades para respirar y prácticamente no podía hablar.

La mujer también relató que intentó tranquilizarla para evitar que respirara aceleradamente mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia.

Claudia Tacoronte fue asesinada en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos. Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

El reporte de los testigos señala que el mensaje al 911 pudo enviarse alrededor de las 20:54 horas. La ambulancia habría llegado aproximadamente 20 minutos después.

Los vecinos cuestionaron el tiempo de respuesta debido a que, según su relato, la Cruz Roja se encuentra a unas cuatro cuadras de la Casa de la Cultura. Alma consideró que una atención más rápida pudo haber cambiado el desenlace.

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Tras el crimen, trabajadores del Ayuntamiento instalaron luminarias en la zona, de acuerdo con los habitantes. Sin embargo, los vecinos consideran que también es necesario recuperar la vigilancia policial permanente en los alrededores del inmueble.

Alma, quien estuvo entre las personas que acompañaron a Claudia durante sus últimos minutos, pidió que su testimonio llegara hasta los padres de la estudiante española.

“Nunca dejamos sola a su hija”, afirmó.

Explicó que alrededor de 10 personas participaron de distintas maneras: algunas llamaron a los servicios de emergencia, otras permanecieron en la entrada ante el temor de que el agresor regresara y varias acompañaron a Claudia mientras esperaban ayuda.

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La Fiscalía General del Estado mantiene la búsqueda de Francisco Javier “N”, señalado como presunto feminicida de Claudia Tacoronte.