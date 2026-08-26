México

Abdominales de pie: cómo fortalecer el core sin acostarte

Los ejercicios de pie recomendados por expertos permiten fortalecer tu core, mejorar el equilibrio y cuidar tu espalda en cualquier lugar

Infografía sobre el core que muestra ilustraciones de la anatomía muscular abdominal y lumbar, junto con personas realizando ejercicios físicos.
Músculos clave del core y los beneficios de su fortalecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En los últimos años, instituciones como Mayo Clinic, Harvard Medical School y el sistema de salud británico NHS han confirmado que fortalecer el core sin acostarse en el suelo es posible, eficaz y recomendable para muchas personas.

Los ejercicios abdominales de pie permiten trabajar la musculatura central del cuerpo usando movimientos funcionales que imitan acciones cotidianas, y pueden practicarse en casa, en cualquier momento, sin necesidad de colchoneta.

Esta modalidad se recomienda especialmente a quienes buscan mejorar el equilibrio, reducir molestias lumbares o tienen dificultades para tumbarse, siempre bajo supervisión y con técnica correcta.

Qué define el core y su importancia

El core incluye mucho más que los músculos abdominales visibles. Como explica Harvard Medical School, se trata de un sistema que abarca la musculatura profunda y superficial del abdomen, la espalda baja, las caderas y hasta el suelo pélvico.

PUBLICIDAD

Su función principal es estabilizar el tronco y proteger la columna durante movimientos y esfuerzos diarios. La debilidad en esta zona puede causar desequilibrios, mala postura y aumentar el riesgo de lesiones.

Harvard resalta que la fuerza del core es esencial para mantener la alineación del cuerpo, evitar caídas y facilitar tareas tan simples como caminar, agacharse o levantar objetos.

Además, con la edad, estos músculos tienden a debilitarse si no se entrenan de forma específica, lo que puede comprometer la autonomía y la calidad de vida.

Un hombre realiza una plancha y una mujer sostiene una pesa rusa sobre esterillas en un gimnasio con zonas iluminadas de rojo en el torso.
El core es un sistema que abarca la musculatura profunda y superficial del abdomen, la espalda baja, las caderas y hasta el suelo pélvico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios de pie recomendados

A diferencia de la rutina tradicional centrada en crunches y planchas sobre colchoneta, Mayo Clinic y Cleveland Clinic reconocen que los ejercicios de pie también activan eficazmente los músculos del core.

PUBLICIDAD

La clave está en seleccionar movimientos que exijan mantener el tronco estable mientras las piernas y los brazos se mueven.

Entre las opciones avaladas se encuentran:

  • Marchas exageradas con elevación de rodilla: De pie, eleva la rodilla a la altura de la cadera en un movimiento marcado, alternando cada pierna para activar el core y mejorar el equilibrio.
  • Flexiones laterales con brazos elevados: Mantén los brazos extendidos por encima de la cabeza y flexiona el tronco hacia un lado, sintiendo el trabajo en los oblicuos y la musculatura lateral.
  • Giros controlados del tronco: Con los pies a la anchura de las caderas y los brazos extendidos al frente, rota el tronco de manera suave hacia la derecha y la izquierda, manteniendo el abdomen contraído para estabilizar la postura.

Cleveland Clinic destaca que estos ejercicios trabajan tanto los abdominales superficiales como los profundos, activando a la vez oblicuos y musculatura lumbar.

La recomendación habitual es elegir de tres a cinco ejercicios y realizar de 10 a 15 repeticiones por lado, en una a tres series, siempre priorizando la calidad del movimiento sobre la cantidad.

La función del core en el equilibrio y la movilidad

El NHS británico subraya que el core es fundamental para el equilibrio y la prevención de caídas.

Sus guías proponen ejercicios de pie —como caminar de talón a punta, mantener la postura sobre una pierna o realizar pasos laterales controlados— que involucran activamente la musculatura central.

Aunque no siempre se etiquetan como “abdominales”, estos movimientos requieren que el tronco permanezca firme ante desafíos del entorno, replicando situaciones reales de la vida diaria.

El NHS recomienda incorporar este tipo de ejercicios dos o más veces por semana, adaptando la dificultad y el apoyo según las capacidades individuales.

Para personas mayores o con problemas de movilidad, sugiere practicar junto a una pared o una silla estable y aumentar el reto progresivamente.

Infografía de Infobae con ilustraciones de personas realizando seis tipos de ejercicios físicos de pie y textos explicativos de cada uno.
Guía de Infobae con seis ejercicios de pie para fortalecer el core en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios prácticos y recomendaciones

MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, aconseja fortalecer el core para mejorar la estabilidad, la postura y reducir el riesgo de lesiones de espalda.

Sus materiales remarcan que la actividad física regular, que incluya ejercicios abdominales de pie, puede adaptarse a cualquier etapa de la vida y condición física.

Entre los beneficios más destacados, MedlinePlus señala la mayor accesibilidad de estos ejercicios para quienes no pueden tumbarse fácilmente, ya sea por dolor lumbar, edad avanzada o espacio limitado.

Además, recomienda comenzar con versiones sencillas y aumentar gradualmente la dificultad, siempre escuchando al cuerpo y evitando esfuerzos excesivos.

Seguridad, adaptaciones y consideraciones clínicas

Para personas con dolor lumbar, osteoporosis o movilidad reducida, Mayo Clinic y el NHS aconsejan adaptar los ejercicios y consultar al equipo de salud antes de iniciar una nueva rutina.

En estos casos, puede ser preferible comenzar con movimientos isométricos y de anti-rotación, como el press Pallof realizado con bandas elásticas, que permiten fortalecer el core sin flexionar ni rotar excesivamente la columna.

Los adultos mayores, según Harvard y el NHS, se benefician especialmente del entrenamiento de core de pie, ya que mejora el equilibrio y la capacidad funcional.

Se recomienda practicar siempre cerca de una superficie estable y avanzar en dificultad solo cuando exista buena tolerancia.

Mujer con ropa deportiva realiza un estiramiento lateral en un parque mientras un gráfico rojo destaca sus músculos abdominales.
MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, aconseja fortalecer el core para mejorar la estabilidad, la postura y reducir el riesgo de lesiones de espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia y limitaciones: lo que aún falta por investigar

Aunque la práctica clínica y la experiencia institucional avalan los abdominales de pie, la mayoría de estudios comparativos se han centrado en ejercicios en colchoneta.

Las instituciones médicas reconocen la eficacia funcional de los ejercicios erguido, pero resaltan la importancia de la variedad y la combinación de diferentes enfoques para un entrenamiento completo del core.

Por ahora, se aconseja integrar ejercicios de pie en programas de fuerza y movilidad, adaptando la selección según necesidades individuales, y mantenerse atento a nuevas investigaciones que comparen directamente los beneficios de ambos tipos de ejercicios.

Recomendaciones de entidades médicas

El consenso de Mayo Clinic, Harvard Medical School, Cleveland Clinic y el NHS es claro: los abdominales de pie son una alternativa eficaz, segura y funcional para fortalecer el core en la vida diaria.

Su práctica facilita la integración del ejercicio en rutinas cotidianas, mejora el equilibrio y la postura, y reduce barreras para quienes no pueden o no desean tumbarse.

La prioridad debe ser siempre la progresión gradual, la técnica correcta y la adaptación a cada persona, con consulta médica cuando sea necesario.

Temas Relacionados

AbdominalesCoreEjercicioEntrenamientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién es Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres

El delantero de 25 años llegaría desde Necaxa, en una operación para ampliar los recursos ofensivos del equipo de Víctor Manuel Vucetich

Quién es Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres

Quién es Enrique Inzunza, el senador sinaloense acusado por EEUU de filtrar información al Cártel de Sinaloa

La presencia del senador de Morena en el Senado de la República se ha vuelto “incomoda” para su bancada

Quién es Enrique Inzunza, el senador sinaloense acusado por EEUU de filtrar información al Cártel de Sinaloa

Aficionados de Cruz Azul despiden a Erik Lira ante posible salida al Mónaco: “Esta siempre será tu casa”

Los seguidores de la Máquina muestran su apoyo y fidelidad al mexicano quien cumpliría el sueño de jugar en el futbol de Europa esta temporada

Aficionados de Cruz Azul despiden a Erik Lira ante posible salida al Mónaco: “Esta siempre será tu casa”

Capturan a “El Duck”, síndico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por robo de vehículos

Ricardo Ramírez Pérez es identificado como integrante de una red que habría robado, alterado y comercializado automóviles en la Zona Metropolitana de Oaxaca

Capturan a “El Duck”, síndico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por robo de vehículos

Vinculan a proceso al conductor de un camión detenido con más de 18 kilos de cocaína en Chiapas

La resolución permite a la fiscalía y a la defensa reunir más elementos sobre el traslado detectado en Villa Comaltitlán, mientras el imputado permanece recluido en el CERSS 3 de Tapachula

Vinculan a proceso al conductor de un camión detenido con más de 18 kilos de cocaína en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Capturan a “El Duck”, síndico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por robo de vehículos

Vinculan a proceso al conductor de un camión detenido con más de 18 kilos de cocaína en Chiapas

40 años de prisión como mínimo: a qué se enfrentan el “R1” y el “R2” del CJNG tras ser acusados en EEUU

Acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

ENTRETENIMIENTO

Rubén Rada: La razón por la que el músico uruguayo se instauró en México en los años 90

Rubén Rada: La razón por la que el músico uruguayo se instauró en México en los años 90

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Sergio Mayer exige expulsar a Ese Pérez y Luis Chaparro de La Casa de los Famosos México, como ocurrió con Niurka en Big Brother

Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, confiesa cómo han enfrentado sus hijos los años que ha vivido en prisión: “Han crecido y aprendido a comunicarse con su papá”

Cuarto Tulum estaría en riesgo por hacer complot para la nominación de La Casa de los Famosos 2026

DEPORTES

Quién es Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres

Quién es Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres

Aficionados de Cruz Azul despiden a Erik Lira ante posible salida al Mónaco: “Esta siempre será tu casa”

NFL en México: boletos para Vikings vs 49ers en el Estadio Banorte ya tendrían fecha de venta

Canelo Álvarez vive tierno momento durante su preparación rumbo a la pelea ante Christian Mbilli

América pierde a Raúl Zúñiga por lesión, confirman que fue operado