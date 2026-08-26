Abdominales de pie: cómo fortalecer el core sin acostarte

Músculos clave del core y los beneficios de su fortalecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos años, instituciones como Mayo Clinic, Harvard Medical School y el sistema de salud británico NHS han confirmado que fortalecer el core sin acostarse en el suelo es posible, eficaz y recomendable para muchas personas.

Los ejercicios abdominales de pie permiten trabajar la musculatura central del cuerpo usando movimientos funcionales que imitan acciones cotidianas, y pueden practicarse en casa, en cualquier momento, sin necesidad de colchoneta.

Esta modalidad se recomienda especialmente a quienes buscan mejorar el equilibrio, reducir molestias lumbares o tienen dificultades para tumbarse, siempre bajo supervisión y con técnica correcta.

Qué define el core y su importancia

El core incluye mucho más que los músculos abdominales visibles. Como explica Harvard Medical School, se trata de un sistema que abarca la musculatura profunda y superficial del abdomen, la espalda baja, las caderas y hasta el suelo pélvico.

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Su función principal es estabilizar el tronco y proteger la columna durante movimientos y esfuerzos diarios. La debilidad en esta zona puede causar desequilibrios, mala postura y aumentar el riesgo de lesiones.

Harvard resalta que la fuerza del core es esencial para mantener la alineación del cuerpo, evitar caídas y facilitar tareas tan simples como caminar, agacharse o levantar objetos.

Además, con la edad, estos músculos tienden a debilitarse si no se entrenan de forma específica, lo que puede comprometer la autonomía y la calidad de vida.

El core es un sistema que abarca la musculatura profunda y superficial del abdomen, la espalda baja, las caderas y hasta el suelo pélvico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios de pie recomendados

A diferencia de la rutina tradicional centrada en crunches y planchas sobre colchoneta, Mayo Clinic y Cleveland Clinic reconocen que los ejercicios de pie también activan eficazmente los músculos del core.

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La clave está en seleccionar movimientos que exijan mantener el tronco estable mientras las piernas y los brazos se mueven.

Entre las opciones avaladas se encuentran:

Marchas exageradas con elevación de rodilla : De pie, eleva la rodilla a la altura de la cadera en un movimiento marcado, alternando cada pierna para activar el core y mejorar el equilibrio.

Flexiones laterales con brazos elevados : Mantén los brazos extendidos por encima de la cabeza y flexiona el tronco hacia un lado, sintiendo el trabajo en los oblicuos y la musculatura lateral.

Giros controlados del tronco: Con los pies a la anchura de las caderas y los brazos extendidos al frente, rota el tronco de manera suave hacia la derecha y la izquierda, manteniendo el abdomen contraído para estabilizar la postura.

Cleveland Clinic destaca que estos ejercicios trabajan tanto los abdominales superficiales como los profundos, activando a la vez oblicuos y musculatura lumbar.

La recomendación habitual es elegir de tres a cinco ejercicios y realizar de 10 a 15 repeticiones por lado, en una a tres series, siempre priorizando la calidad del movimiento sobre la cantidad.

La función del core en el equilibrio y la movilidad

El NHS británico subraya que el core es fundamental para el equilibrio y la prevención de caídas.

Sus guías proponen ejercicios de pie —como caminar de talón a punta, mantener la postura sobre una pierna o realizar pasos laterales controlados— que involucran activamente la musculatura central.

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Aunque no siempre se etiquetan como “abdominales”, estos movimientos requieren que el tronco permanezca firme ante desafíos del entorno, replicando situaciones reales de la vida diaria.

El NHS recomienda incorporar este tipo de ejercicios dos o más veces por semana, adaptando la dificultad y el apoyo según las capacidades individuales.

Para personas mayores o con problemas de movilidad, sugiere practicar junto a una pared o una silla estable y aumentar el reto progresivamente.

Guía de Infobae con seis ejercicios de pie para fortalecer el core en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios prácticos y recomendaciones

MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, aconseja fortalecer el core para mejorar la estabilidad, la postura y reducir el riesgo de lesiones de espalda.

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Sus materiales remarcan que la actividad física regular, que incluya ejercicios abdominales de pie, puede adaptarse a cualquier etapa de la vida y condición física.

Entre los beneficios más destacados, MedlinePlus señala la mayor accesibilidad de estos ejercicios para quienes no pueden tumbarse fácilmente, ya sea por dolor lumbar, edad avanzada o espacio limitado.

Además, recomienda comenzar con versiones sencillas y aumentar gradualmente la dificultad, siempre escuchando al cuerpo y evitando esfuerzos excesivos.

Seguridad, adaptaciones y consideraciones clínicas

Para personas con dolor lumbar, osteoporosis o movilidad reducida, Mayo Clinic y el NHS aconsejan adaptar los ejercicios y consultar al equipo de salud antes de iniciar una nueva rutina.

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En estos casos, puede ser preferible comenzar con movimientos isométricos y de anti-rotación, como el press Pallof realizado con bandas elásticas, que permiten fortalecer el core sin flexionar ni rotar excesivamente la columna.

Los adultos mayores, según Harvard y el NHS, se benefician especialmente del entrenamiento de core de pie, ya que mejora el equilibrio y la capacidad funcional.

Se recomienda practicar siempre cerca de una superficie estable y avanzar en dificultad solo cuando exista buena tolerancia.

MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, aconseja fortalecer el core para mejorar la estabilidad, la postura y reducir el riesgo de lesiones de espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia y limitaciones: lo que aún falta por investigar

Aunque la práctica clínica y la experiencia institucional avalan los abdominales de pie, la mayoría de estudios comparativos se han centrado en ejercicios en colchoneta.

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Las instituciones médicas reconocen la eficacia funcional de los ejercicios erguido, pero resaltan la importancia de la variedad y la combinación de diferentes enfoques para un entrenamiento completo del core.

Por ahora, se aconseja integrar ejercicios de pie en programas de fuerza y movilidad, adaptando la selección según necesidades individuales, y mantenerse atento a nuevas investigaciones que comparen directamente los beneficios de ambos tipos de ejercicios.

Recomendaciones de entidades médicas

El consenso de Mayo Clinic, Harvard Medical School, Cleveland Clinic y el NHS es claro: los abdominales de pie son una alternativa eficaz, segura y funcional para fortalecer el core en la vida diaria.

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Su práctica facilita la integración del ejercicio en rutinas cotidianas, mejora el equilibrio y la postura, y reduce barreras para quienes no pueden o no desean tumbarse.

La prioridad debe ser siempre la progresión gradual, la técnica correcta y la adaptación a cada persona, con consulta médica cuando sea necesario.