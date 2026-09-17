México

Cazzu cancela shows de Latinaje por severo problema de salud tras cumpleaños de Inti

La cante explicó las razones y sedes donde no podrá presentarse

La cantante argentina Cazzu graba un mensaje en video desde su cama vistiendo una pijama roja con corazones. En la grabación, explica a sus seguidores que atraviesa un problema de salud provocado por una influenza, lo que le impide cantar en vivo y presentarse en sus shows programados en Guatemala y Costa Rica.

Guardar

Cazzu informó que enfrentó un problema de salud tras el reciente cumpleaños de su hija Inti, por lo que canceló sus presentaciones programadas en Guatemala y Costa Rica como parte de su gira Latinaje.

La cantante explicó que no logró recuperarse a tiempo para ofrecer un concierto con las condiciones que exige su espectáculo.

PUBLICIDAD

El anuncio llegó días después de que la artista celebró los tres años de Inti con una fiesta temática inspirada en Mulán, realizada en Argentina. La intérprete no relacionó su padecimiento con el festejo ni dio detalles sobre cuánto tiempo permanecería en recuperación.

Cazzu apareció en un video dirigido a sus seguidores de ambos países. Ahí explicó que llevaba varios días bajo resguardo y que intentó recuperarse para mantener los compromisos que ya había anunciado.

Cazzu -México- 17 septiembre
(Instagram)

“Hola a todo el mundo. Me reporto desde el confinamiento en el que me encuentro”, dijo al inicio del mensaje, antes de dirigirse a quienes esperaban verla en Guatemala y Costa Rica.

PUBLICIDAD

Cazzu explicó que le pasó

La cantante argentina señaló que contrajo un virus que describió como una influenza fuerte. Aunque buscó distintos medios para sentirse mejor, dijo que su estado físico no le permitió subir al escenario.

“Hace unos días me agarré un virus, una influenza, una cosa ahí bastante potente”, comentó Cazzu. La artista tosió en distintos momentos de la grabación y reconoció que no consiguió recuperarse por completo.

La intérprete explicó que sus conciertos de Latinaje dependían de la ejecución en directo. Por esa razón, decidió suspenderlos antes que presentar un espectáculo que no correspondiera a lo que había prometido a su público.

República Folklore
República Folklore

“Latinaje es un show que está sostenido cien por ciento en vivo, con la voz en vivo, con los instrumentos en vivo”, explicó. La cantante sostuvo que necesitaba estar en condiciones para cumplir con ese formato.

Cazzu remarcó que la salud determinó su decisión. “Si no hay salud no lo podemos ejecutar”, expresó entre risas, mientras agradecía los mensajes y la comprensión de sus seguidores.

La cantante no precisó si recibió atención médica ni compartió un diagnóstico adicional al cuadro de influenza. Tampoco confirmó la fecha en la que retomaría sus actividades públicas o los ensayos de su gira.

¿Dónde canceló fechas Cazzu?

La artista comunicó que no podría cumplir con los shows que tenía previstos en Guatemala y Costa Rica. Aunque no detalló las fechas originales ni los recintos, aseguró que ambos compromisos serían reprogramados.

CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

“Con toda la tristeza que me genera, les quiero prometer que nos vamos a ver. Vamos a reprogramar estas fechas”, dijo la intérprete en el mensaje que difundió para sus seguidores.

La artista pidió comprensión a las personas que ya esperaban su presentación. También aseguró que buscaría recuperarse para regresar a los escenarios y concretar los encuentros pendientes.

“Nada, ya me recuperaré más fuerte y podremos vernos y cumplir con nuestro encuentro”, añadió Cazzu antes de despedirse. Hasta el momento, no comunicó cuándo se anunciarían las nuevas fechas.

La suspensión ocurrió durante una etapa de actividades relacionadas con Latinaje, un espectáculo que la cantante presentó con voz e instrumentos en vivo. La decisión dejó en pausa sus compromisos en Centroamérica mientras atendía su recuperación.

CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Inti cumplió tres años con una fiesta inspirada en Mulán

El problema de salud de Cazzu se conoció poco después del cumpleaños de Inti, su hija con Christian Nodal. La menor cumplió tres años este 14 de septiembre y fue celebrada durante el fin de semana previo con una fiesta en el patio de la casa de la cantante, en Argentina.

La celebración tuvo una temática inspirada en la película Mulán. Las imágenes circularon en historias de Instagram de invitadas cercanas, entre ellas La Joaqui y DJ Mami.

La decoración incluyó una casita oriental con el nombre de Inti en la fachada, figuras del dragón Mushu, faroles de papel y globos en varios colores. Los asistentes usaron hanfus, prendas tradicionales chinas, de acuerdo con los registros compartidos desde el festejo.

En los videos también apareció la madre de Cazzu. Entre los invitados fue identificado Ignacio Colombara, bailarín con quien la cantante había sido vinculada sentimentalmente, aunque ninguno confirmó una relación.

Un vistazo de la decoración. (Redes sociales)
Un vistazo de la decoración. (Redes sociales)

Christian Nodal no apareció en las imágenes que se difundieron de la fiesta. La ausencia del cantante ocurrió en medio de la disputa legal que ambos sostenían por los permisos de viaje de Inti y por la exposición de la menor en redes sociales.

En septiembre de 2024, Nodal sí apareció en registros del primer cumpleaños de la niña. Para el segundo festejo, realizado en 2025, tampoco fue visto en fotos o videos difundidos por Cazzu.

Temas Relacionados

CazzuConciertosInfluenzamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rey Carlos III envía felicitación a Sheinbaum por 216 aniversario de la Independencia de México

El comunicado se difunde este miércoles mediante la Embajada Británica en México e incluye saludos al pueblo

Rey Carlos III envía felicitación a Sheinbaum por 216 aniversario de la Independencia de México

Asesinato de estudiante de la UAEM en Morelos causa indignación entre mexicanos residentes en Granada

Claudia Tacoronte llegó a territorio mexicano con la expectativa de cursar estudios y acercarse a la realidad del país, pero terminó siendo afectada por problemas que forman parte de la vida cotidiana de numerosos mexicanos

Asesinato de estudiante de la UAEM en Morelos causa indignación entre mexicanos residentes en Granada

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 17 de septiembre

La moneda europea ha registrado una caída respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 17 de septiembre

CJNG enfrenta nuevo golpe: capturan a “El Señor de la T”, coordinador regional en el Bajío de Michoacán

Las autoridades relacionan a Manuel Alejandro “N” con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición, entre otros

CJNG enfrenta nuevo golpe: capturan a “El Señor de la T”, coordinador regional en el Bajío de Michoacán

Betis vs Getafe, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 6 de LaLiga con Álvaro Fidalgo

El conjunto verdiblanco busca mantener su buen momento en el campeonato, mientras el cuadro madrileño necesita sumar para alejarse de la parte baja de la clasificación

Betis vs Getafe, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 6 de LaLiga con Álvaro Fidalgo
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG enfrenta nuevo golpe: capturan a “El Señor de la T”, coordinador regional en el Bajío de Michoacán

CJNG enfrenta nuevo golpe: capturan a “El Señor de la T”, coordinador regional en el Bajío de Michoacán

Cae por segunda vez a “El Ciego”, integrante de Los Rusos en Mexicali: es acusado de homicidio, narcotráfico y amenazas a policías

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: abandonan ataúd con un cadáver en plena avenida de Uruapan, investigan amenazas a trabajador de funeraria

Abandonan ataúd con un cadáver en plena avenida de Uruapan; investigan amenazas a trabajador de funeraria

Así fue el ataque a balazos a Carlos Galindo, coordinador de asesores de la alcaldesa de Tecámac

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar estalla contra Jannet Sauceda tras acusaciones de manipulación: “¿Por qué no le dices a todos cuando te agarraron en la línea?”

Emiliano Aguilar estalla contra Jannet Sauceda tras acusaciones de manipulación: “¿Por qué no le dices a todos cuando te agarraron en la línea?”

Adrián Marcelo confirma tregua con Gala Montes y explica por qué ya no la atacará

La Granja VIP: estos son los cinco nominados que están en riesgo de salir esta semana

Ellos son los nominados de la octava semana de La Casa de los Famosos México 2026

Estos son los precios para División Minúscula en el Palacio de los Deportes de CDMX

DEPORTES

Guadalajara Open: quedaron definidos los cruces de cuartos de final del torneo WTA 500

Guadalajara Open: quedaron definidos los cruces de cuartos de final del torneo WTA 500

Javier Alarcón se lanza contra Cruz Azul tras perder contra el Inter de Miami: “Fue un equipo chico”

Betis vs Getafe, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 6 de LaLiga con Álvaro Fidalgo

Messi frota la lámpara ante Cruz Azul tras un cara a cara con Joel Huiqui

Inter Miami vence a Cruz Azul y conquista la Campeones Cup: Messi llega a 100 goles