Cazzu cancela shows de Latinaje por severo problema de salud tras cumpleaños de Inti

La cantante argentina Cazzu graba un mensaje en video desde su cama vistiendo una pijama roja con corazones. En la grabación, explica a sus seguidores que atraviesa un problema de salud provocado por una influenza, lo que le impide cantar en vivo y presentarse en sus shows programados en Guatemala y Costa Rica.

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Cazzu informó que enfrentó un problema de salud tras el reciente cumpleaños de su hija Inti, por lo que canceló sus presentaciones programadas en Guatemala y Costa Rica como parte de su gira Latinaje.

La cantante explicó que no logró recuperarse a tiempo para ofrecer un concierto con las condiciones que exige su espectáculo.

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El anuncio llegó días después de que la artista celebró los tres años de Inti con una fiesta temática inspirada en Mulán, realizada en Argentina. La intérprete no relacionó su padecimiento con el festejo ni dio detalles sobre cuánto tiempo permanecería en recuperación.

Cazzu apareció en un video dirigido a sus seguidores de ambos países. Ahí explicó que llevaba varios días bajo resguardo y que intentó recuperarse para mantener los compromisos que ya había anunciado.

(Instagram)

“Hola a todo el mundo. Me reporto desde el confinamiento en el que me encuentro”, dijo al inicio del mensaje, antes de dirigirse a quienes esperaban verla en Guatemala y Costa Rica.

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Cazzu explicó que le pasó

La cantante argentina señaló que contrajo un virus que describió como una influenza fuerte. Aunque buscó distintos medios para sentirse mejor, dijo que su estado físico no le permitió subir al escenario.

“Hace unos días me agarré un virus, una influenza, una cosa ahí bastante potente”, comentó Cazzu. La artista tosió en distintos momentos de la grabación y reconoció que no consiguió recuperarse por completo.

La intérprete explicó que sus conciertos de Latinaje dependían de la ejecución en directo. Por esa razón, decidió suspenderlos antes que presentar un espectáculo que no correspondiera a lo que había prometido a su público.

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“Latinaje es un show que está sostenido cien por ciento en vivo, con la voz en vivo, con los instrumentos en vivo”, explicó. La cantante sostuvo que necesitaba estar en condiciones para cumplir con ese formato.

Cazzu remarcó que la salud determinó su decisión. “Si no hay salud no lo podemos ejecutar”, expresó entre risas, mientras agradecía los mensajes y la comprensión de sus seguidores.

La cantante no precisó si recibió atención médica ni compartió un diagnóstico adicional al cuadro de influenza. Tampoco confirmó la fecha en la que retomaría sus actividades públicas o los ensayos de su gira.

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¿Dónde canceló fechas Cazzu?

La artista comunicó que no podría cumplir con los shows que tenía previstos en Guatemala y Costa Rica. Aunque no detalló las fechas originales ni los recintos, aseguró que ambos compromisos serían reprogramados.

CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

“Con toda la tristeza que me genera, les quiero prometer que nos vamos a ver. Vamos a reprogramar estas fechas”, dijo la intérprete en el mensaje que difundió para sus seguidores.

La artista pidió comprensión a las personas que ya esperaban su presentación. También aseguró que buscaría recuperarse para regresar a los escenarios y concretar los encuentros pendientes.

“Nada, ya me recuperaré más fuerte y podremos vernos y cumplir con nuestro encuentro”, añadió Cazzu antes de despedirse. Hasta el momento, no comunicó cuándo se anunciarían las nuevas fechas.

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La suspensión ocurrió durante una etapa de actividades relacionadas con Latinaje, un espectáculo que la cantante presentó con voz e instrumentos en vivo. La decisión dejó en pausa sus compromisos en Centroamérica mientras atendía su recuperación.

CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Inti cumplió tres años con una fiesta inspirada en Mulán

El problema de salud de Cazzu se conoció poco después del cumpleaños de Inti, su hija con Christian Nodal. La menor cumplió tres años este 14 de septiembre y fue celebrada durante el fin de semana previo con una fiesta en el patio de la casa de la cantante, en Argentina.

La celebración tuvo una temática inspirada en la película Mulán. Las imágenes circularon en historias de Instagram de invitadas cercanas, entre ellas La Joaqui y DJ Mami.

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La decoración incluyó una casita oriental con el nombre de Inti en la fachada, figuras del dragón Mushu, faroles de papel y globos en varios colores. Los asistentes usaron hanfus, prendas tradicionales chinas, de acuerdo con los registros compartidos desde el festejo.

En los videos también apareció la madre de Cazzu. Entre los invitados fue identificado Ignacio Colombara, bailarín con quien la cantante había sido vinculada sentimentalmente, aunque ninguno confirmó una relación.

Un vistazo de la decoración. (Redes sociales)

Christian Nodal no apareció en las imágenes que se difundieron de la fiesta. La ausencia del cantante ocurrió en medio de la disputa legal que ambos sostenían por los permisos de viaje de Inti y por la exposición de la menor en redes sociales.

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En septiembre de 2024, Nodal sí apareció en registros del primer cumpleaños de la niña. Para el segundo festejo, realizado en 2025, tampoco fue visto en fotos o videos difundidos por Cazzu.