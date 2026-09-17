Edomex se prepara para la Expoferia de la Nuez 2026 con conciertos de Óscar Maydon, Los Ángeles de Charly y Camila Fernández

El cartel promocional de la Expo Feria de la Nuez 2026 en Soyaniquilpan de Juárez presenta a los artistas musicales participantes sobre un fondo de frutos secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Soyaniquilpan de Juárez se prepara para vivir seis noches de música, tradición y fiesta con la Expoferia de la Nuez 2026, uno de los eventos más esperados del calendario del Estado de México.

Del 1 al 6 de octubre, el público podrá disfrutar de conciertos gratuitos con figuras como Óscar Maydon, Los Ángeles de Charly y Camila Fernández, además de un programa que combina gastronomía, tradición religiosa y actividades familiares.

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La feria llega en un momento de gran actividad para varios de sus invitados. Maydon presenta su más reciente álbum, Camila Fernández estrena una nueva etapa como intérprete de mariachi, y Los Ángeles de Charly llega con material recién publicado.

El municipio invita así a propios y visitantes a vivir de cerca esta celebración que combina identidad local y talento nacional.

Expoferia de la Nuez 2026/Edomex (Facebook)

Fechas y cartelera completa de la Expoferia de la Nuez 2026

De acuerdo con el cartel oficial, el orden de presentaciones quedó de la siguiente manera:

1 de octubre: Moy Bobadilla

2 de octubre: Los Ángeles de Charly

3 de octubre: El Coyote y su Banda

4 de octubre: Óscar Maydon

5 de octubre: Camila Fernández

6 de octubre: El Yaki y El Mimoso

El presidente municipal, Fernando Ulises Montiel Arteaga, compartió la invitación al evento a través de sus redes sociales.

El cartel de la Expo Feria de la Nuez 2026 en Soyaniquilpan de Juárez anuncia la programación de conciertos del 1 al 6 de octubre. (Municipio de Soyanaquilpan/ Edomex)

Expoferia de la Nuez 2026, una tradición más allá de la música

La Expoferia de la Nuez 2026 combina música, tradición religiosa, comercio local y turismo en un solo programa que se extiende del 1 al 6 de octubre. Esta es la lista completa de actividades confirmadas y documentadas para el evento:

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Conciertos gratuitos: seis noches consecutivas con Moy Bobadilla (1 de octubre), Los Ángeles de Charly (2 de octubre), El Coyote y su Banda (3 de octubre), Óscar Maydon (4 de octubre), Camila Fernández (5 de octubre) y El Yaki y El Mimoso (6 de octubre), todas de entrada libre.

Corredor gastronómico y comercial: un área destinada a la venta de artesanías, productos regionales y antojitos mexicanos, instalada en la explanada municipal durante los días del evento.

Exposición de productos derivados de la nuez: puestos especializados en dulces, panes, postres y otros productos elaborados con este fruto, considerado el símbolo económico y cultural de la región.

Certamen de belleza: un concurso en el que participan niñas y jóvenes de la comunidad, con la coronación de una Reina Juvenil e Infantil que recibe premios en efectivo y reconocimientos.

Torneos deportivos: competencias de básquetbol y fútbol organizadas como actividades previas al inicio formal de la cartelera musical.

Juegos mecánicos: zona de atracciones para niños y familias, instalada junto al corredor comercial y activa de manera simultánea a los conciertos nocturnos.

Fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís: el origen religioso de la celebración, cuya festividad se conmemora el 4 de octubre, día que coincide con la presentación de Óscar Maydon en esta edición.

Turismo complementario: el municipio ofrece a los visitantes la posibilidad de recorrer sitios cercanos como la Ex Hacienda La Goleta, el Parque Recreativo Ojo de Agua y las Cascadas El Fresno, como parte de una visita más amplia a Soyaniquilpan durante los días de feria.

Quién es Óscar Maydon, cabeza de cartel del 4 de octubre

El cantante atraviesa un momento de relanzamiento artístico. En julio de 2026 estrenó el álbum Música En Mi Jetsky, un proyecto con el que buscó marcar su regreso a los escenarios tras las polémicas que rodearon a los corridos tumbados en México. (Foto: Jovani Pérez/ Infobae México)

Óscar Maydon confirmó personalmente su asistencia en un mensaje dirigido al público de Soyaniquilpan: “Nomás para confirmar la asistencia ahí en Soyaniquilpan del Juárez... cien por ciento confirmado en la Feria de la Nuez. Me da gusto estar con ustedes este 4 de octubre”.

El cantante atraviesa un momento de relanzamiento artístico. En julio de 2026 estrenó el álbum Música En Mi Jetsky, un proyecto con el que buscó marcar su regreso a los escenarios tras las polémicas que rodearon a los corridos tumbados en México.

El disco incluye temas como “La Cachorra”, “Úsala”, “Mezcalita”, “Archivados”, “Culiacán”, “Gangster”, “Tenerte” y “Las Más Rika”. En presentaciones recientes, como la Feria Nacional Potosina 2026, Maydon incluyó en su repertorio en vivo canciones como “Rompe la Dompe”, “Madonna”, “Elvira” y “Fin de Semana”.

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Durante 2026 el artista realizó presentaciones en distintas ciudades de México y Estados Unidos, entre ellas la Ciudad de México, Mexicali y San José, California, dentro de gira de conciertos que incluyó su paso por palenques de ferias regionales.

Los Ángeles de Charly y El Coyote, tradición del regional mexicano

El vocalista de Los Ángeles de Charly, identificado como Charlie, envió su propio mensaje de confirmación: “Amigos, ¿cómo están? Saludos con mucho cariño. Es Charlie, cantante de Los Ángeles de Charly. El próximo 2 de octubre estaremos en la Expoferia de la Nuez 2026”.

La agrupación mantuvo actividad discográfica constante durante 2026, con lanzamientos como Entre Besos y Heridas, en enero, y Cumbias de Verano 2026, en junio. Entre sus temas más escuchados se encuentran “Te Voy a Enamorar” y “Me Volví a Acordar de Ti”.

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Un día antes, el 3 de octubre, se presentará El Coyote y su Banda, agrupación liderada por José Ángel Ledesma Quintero, con más de 25 años de trayectoria en el regional mexicano y antecedentes en La Original Banda El Limón y Los Recoditos.

La banda estrenó en mayo de 2026 el álbum Nacimos Pa’ Ser Historia, con canciones como “Llévate”, “Ranchero Enamorado” y “Canción Bonita”. Entre sus éxitos más reconocidos figuran “Se Me Sigue Notando”, “Casa de Piedra” y “Árboles de la Barranca”, temas que suele incluir en sus presentaciones en vivo.

Camila Fernández presenta su nuevo álbum de mariachi

La cantante llega a Soyaniquilpan en medio del lanzamiento de su tercer álbum de mariachi, Una Raya Más al Tigre, estrenado el 10 de septiembre de 2026. El disco está integrado por nueve canciones que abordan el amor, el desamor y la fortaleza emocional. (Redes sociales)

Camila Fernández confirmó su presencia con un mensaje directo: “Qué onda, amiwis. Soy Camila Fernández y nos vemos este 5 de octubre en la Expoferia de la Nuez 2026. Un beso. Bye”.

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La cantante llega a Soyaniquilpan en medio del lanzamiento de su tercer álbum de mariachi, Una Raya Más al Tigre, estrenado el 10 de septiembre de 2026. El disco está integrado por nueve canciones que abordan el amor, el desamor y la fortaleza emocional.

Entre los temas del nuevo material se encuentran “Suéltame”, “Instrucciones”, “No Manches”, “Buen Viaje” y la canción homónima “Una Raya Más al Tigre”. El lanzamiento va acompañado de una gira que arrancará el 2 de octubre en Guadalajara, su ciudad natal, continuará el 9 de octubre en Querétaro y el 10 de octubre en La Maraka, en la Ciudad de México.

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Después de sus fechas en México, la gira de Camila Fernández continuará en diciembre de 2026 por ciudades de Estados Unidos como Skokie, Cleveland, Iowa City, Santa Mónica, Stanford, Chico, Modesto y Davis.

Cierre de la cartelera: Moy Bobadilla y El Yaki y El Mimoso

El cartel oficial también confirma la participación de Moy Bobadilla, quien abrirá la feria el 1 de octubre, según el mensaje difundido: “Jueves primero de octubre no se puede perder la terapia de sonido. Moi Bonilla. Ahí estamos, cien por ciento confirmado”.

La feria cerrará el 6 de octubre con la presentación de El Yaki y El Mimoso. Sobre estos dos últimos actos, el material disponible no incluyó mensajes de confirmación individuales ni detalles adicionales sobre repertorio o proyectos recientes.

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Cómo llegar a Soyaniquilpan de Juárez

Para quienes viajan desde la Ciudad de México, existen dos alternativas principales para llegar al municipio:

En automóvil: la distancia por carretera es de aproximadamente 95 kilómetros (59 millas) desde la Ciudad de México, con un tiempo estimado de viaje de una hora y siete minutos.

En autobús y taxi: se puede tomar un autobús desde la Terminal Central de Autobuses del Norte hasta Tepeji de Ocampo, y desde ahí continuar en taxi hasta Soyaniquilpan. El trayecto combinado toma alrededor de una hora y 23 minutos.

Desde la zona de Naucalpan de Juárez, el trayecto en automóvil es de 82,5 kilómetros (51 millas), con un tiempo aproximado de 56 minutos. También existe la opción de tomar un autobús hasta Tepotzotlán y de ahí conectar hacia Jilotepec de Molina Enríquez, cercano al destino final.

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