México

Por primera vez en sábado: Así será el Simulacro Nacional del 19 de septiembre en México

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que la alerta sísmica sonará en todos los teléfonos celulares del país

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FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
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El próximo sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el segundo Simulacro Nacional en todas las entidades de México, con el objetivo de concientizar sobre las acciones de prevención que deben realizarse durante un sismo.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 17 de septiembre, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el ejercicio comenzará a las 12:00, hora del centro de México, y tendrá una hipótesis de sismo para las 32 entidades federativas.

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La funcionaria señaló que será la primera vez que el Simulacro Nacional se realice en sábado, lo que permitirá que más personas participen desde sus hogares y que las familias definan las responsabilidades de cada integrante ante una emergencia.

La funcionaria pidió a la población participar en el ejercicio ciudadano y preparar un plan familiar, pues uno de los principales objetivos de este mecanismo es evaluar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia, como la ocurrida en 2017, fecha más reciente en la que ocurrió un fuerte sismo que afectó a varios puntos del país.

“Llevaremos a cabo este ejercicio ciudadano que nos permite medir toda nuestra capacidad de respuesta desde un plan familiar”, declaró Velázquez Alzúa.

La coordinadora explicó que cada región trabajará una hipótesis sísmica, aunque el simulacro se realizará de forma simultánea en todo el país.

“Todos los celulares van a sonar”, asegura Protección Civil

Durante el ejercicio, la alerta sísmica se activará mediante 23,000 altavoces, instalados principalmente en los estados limítrofes con el Pacífico y en el centro del país.

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Sin embargo, también se enviará a más de 80 millones de teléfonos celulares en toda la República Mexicana a las 12:00, hora del centro de México, un mecanismo que se implementó recientemente en 2024 y que, afirmó la funcionaria, ya opera en todo el país por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Velázquez Alzúa subrayó que México es el tercer país del continente americano que cuenta con un sistema de alertamiento vía telefónica, lo que permite a los ciudadanos prevenirse respecto a un eventual sismo con un tiempo considerable.

“Sonarán todos los teléfonos en la República Mexicana a las doce del día, hora centro de México”, aseguró la funcionaria, una aseveración relevante debido a que en los últimos meses se han registrado fallas en la plataforma.

El pasado 4 de mayo de este año se registró un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, sin embargo, a pesar de su intensidad, la prometida alerta a través de los teléfonos celulares, no sonó.

Ante ello, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) dio a conocer que ello se debió a que la plataforma se encontraba en mantenimiento rumbo al Primer Simulacro Nacional —que se realizaría el 6 de mayo— por lo que no pudo alertar a los mexicanos sobre el sismo real.

Izamiento de bandera recordará los sismos de 1985 y 2017

Las actividades del 19 de septiembre iniciarán a las 07:19 con honores a la bandera a media asta, en memoria de las personas afectadas y fallecidas por los sismos de 1985 y 2017.

La ceremonia será encabezada por la presidenta Sheinbaum. Estarán presentes integrantes de las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad, así como la Guardia Nacional, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Velázquez.

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