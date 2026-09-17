La Patrona: el fraude telefónico que dejó sin objetos de valor a Susana Zabaleta y Pati Chapoy

Pati Chapoy y Susana Zabaleta denunciaron casos vinculados con el fraude conocido como “La Patrona”. Crédito: Especial

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Pati Chapoy y Susana Zabaleta fueron víctimas del fraude conocido como “La Patrona”, una modalidad de extorsión que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó formalmente en enero de 2026. En este esquema, los delincuentes suplantan la identidad del dueño o empleador de un inmueble para engañar a trabajadores domésticos, choferes o guardias de seguridad y obtener dinero, joyas o relojes mediante presión psicológica.

Bajo este esquema, el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México acumuló alrededor de 5.000 reportes de este esquema desde 2019, con 215 llamadas registradas solo durante 2025. Las pérdidas por caso oscilaron entre 5.000 y 30.000 pesos, aunque existe un incidente documentado en el que la afectación patrimonial llegó a un millón de pesos.

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La SSC identificó las alcaldías Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón como las zonas con mayor concentración de casos. Continúa leyendo para conocer cómo operan las bandas, qué casos de alto perfil sacudieron a la Ciudad de México y cómo protegerte.

Los cinco pasos del engaño que documentó la SSC

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes inician con llamadas de sondeo para recopilar información del domicilio y del empleador antes de actuar. Con esos datos, construyen un relato personalizado y contactan al trabajador con un tono de urgencia extrema.

En la segunda fase, se presentan como abogados, funcionarios del Ministerio Público o cualquier figura de autoridad. Le informan al empleado que su patrón enfrenta un embargo, un accidente o una detención, y que la situación se resuelve de inmediato con dinero o valores.

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Luego le ordenan reunir joyas, relojes, dinero en efectivo o aparatos electrónicos disponibles en el inmueble, y los empacan en bolsas o sobres. Un cómplice llega al domicilio a recoger el botín, o bien se le pide a la víctima que realice un depósito en una tienda de conveniencia.

Un hombre habla por teléfono fijo en una habitación oscura mientras mira una nota de rescate en la pantalla de su computadora, en el contexto de un secuestro extorsivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante todo el proceso, los delincuentes mantienen a la víctima en línea para impedir que llame a otra persona. Una vez que obtienen los objetos, desaparecen y replican el esquema en otros domicilios.

La IA y las redes sociales amplifican la capacidad de engaño

La Unidad de Policía Cibernética de la SSC advirtió en enero de 2026 que los avances en inteligencia artificial facilitan la suplantación de identidad. Los estafadores investigan a sus víctimas en redes sociales para conocer nombres, rutinas, relaciones familiares y detalles laborales antes de realizar la llamada.

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Esa información previa les permite construir un relato creíble y personalizado. La SSC señaló que la exposición de datos personales en plataformas digitales es uno de los factores que más aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores y sus empleadores.

370 casos fueron realizados mediante llamadas telefónicas, según la Policía del Valle. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pati Chapoy fue víctima del mismo esquema en 2019, mientras estaba de vacaciones

La conductora Pati Chapoy fue una de las primeras figuras públicas en denunciar este método. El hecho ocurrió en 2019, cuando ella y su esposo se encontraban fuera de la Ciudad de México.

“Mi marido recibe una llamada de uno de nuestros hijos para decirnos de una extorsión por teléfono, donde intimidaron a una persona que trabaja en mi casa, quien tomó una maleta y la llenó con objetos valiosos (...) se los entregó en propia mano”, declaró Chapoy en el programa Ventaneando, según consignó El Financiero.

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En ese caso, una mujer llamó a la empleada doméstica de Chapoy y le advirtió sobre un supuesto intento de vandalismo en la casa. La delincuente le aseguró que si entregaba las pertenencias, no ocurriría nada grave.

Durante la emisión de Ventaneando, Pati Chapoy en vivo. (Captura de pantalla: Instagram/ventaneandouno)

La trabajadora llenó una maleta con objetos de valor y la entregó en persona a un supuesto mensajero. El robo se consumó sin que los delincuentes ingresaran físicamente al inmueble, con base en la manipulación psicológica como único instrumento.

El robo a la casa de Susana Zabaleta en octubre de 2025 reactivó las alertas oficiales

El caso de mayor notoriedad reciente ocurrió el 26 de octubre de 2025, cuando delincuentes saquearon la casa de la cantante y actriz Susana Zabaleta en la colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón. La artista estaba de vacaciones con su pareja cuando recibió un mensaje que la alertó de lo ocurrido.

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“Hace como media hora me mandaron un mensaje (...) la muchacha que trabaja en mi casa fue extorsionada y sacaron cosas del lugar, por favor cuídense, México no es seguro”, relató Zabaleta en una historia de Instagram, de acuerdo con El Financiero. La SSC confirmó la denuncia y señaló que la trabajadora doméstica fue víctima de un engaño telefónico que la llevó a entregar diversas pertenencias de su empleadora.

Hasta marzo de 2026, la SSC detuvo a tres personas vinculadas con ese robo. El primero fue Ronny Antonio “N”, alias “El Ronny”, identificado como líder de la banda y capturado el 9 de marzo; en el mismo operativo cayó Jhorianna Klismar “N”, su presunta pareja sentimental, y ambos son de nacionalidad venezolana.

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Ronny “N”, líder de “La Patrona”, enfrentará proceso por robo a casa de Susana Zabaleta

Las autoridades atribuyen a ese grupo una serie de robos en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla bajo el mismo esquema. Días después de los primeros arrestos, la policía detuvo a un tercer integrante de la banda, también venezolano, al que se le aseguraron droga, cartuchos y una motocicleta.

Reos en penales coordinan extorsiones desde el interior de los reclusorios

En agosto de 2026, las autoridades capitalinas detuvieron a cuatro personas que operaban bajo el esquema de “La Patrona” con la coordinación de un quinto integrante recluido en el penal de Puente Grande, en Jalisco. Los detenidos extorsionaban a encargados de seguridad de casas y empresas en distintas alcaldías de la capital.

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Los trabajos de inteligencia de la SSC permitieron rastrear el origen de las llamadas y mensajes hasta el interior del penal. El caso confirmó que la modalidad no requiere presencia física de los organizadores en el lugar del delito.

Estas son las medidas de prevención que recomiendan la SSC y la Policía Cibernética

La SSC y su Unidad de Policía Cibernética establecieron un protocolo de prevención con recomendaciones concretas para empleadores y trabajadores. La primera medida es acordar una palabra o código de seguridad entre el patrón y el personal de confianza para validar cualquier situación de emergencia.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atienden un llamado de emergencia, desplegando su patrulla con luces encendidas en las calles de Tláhuac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda recomendación es colgar de inmediato ante cualquier llamada que solicite dinero o valores con urgencia, y verificar la información directamente con el empleador o un familiar antes de actuar. La SSC también pidió no compartir rutinas, datos personales ni información laboral en redes sociales.

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Ante un intento de fraude, la dependencia habilitó los siguientes canales de denuncia: el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, disponible las 24 horas; el correo electrónico [email protected]; la aplicación Mi Policía, y las cuentas @SSCCDMX y @UCSGCDMX en la red social X. También se puede reportar al número 55 5208 9898.