Messi y la increíble estadística que tiene contra Cruz Azul

En los dos enfrentamientos que ha tenido Messi contra Cruz Azul, ha marcado gol (EFE)

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Cruz Azul quedó ligado a dos momentos de la historia de Lionel Messi en Inter Miami. Ante La Máquina, el argentino anotó su primer gol con el club el 21 de julio de 2023, durante su debut en la Leagues Cup. Frente al mismo rival, el pasado 16 de septiembre, alcanzó los 100 tantos con la camiseta rosa y encaminó el triunfo en la Campeones Cup 2026.

El paralelismo dio valor al dato: el rival que abrió su cuenta goleadora en Miami también estuvo presente en el centenar. El primer tanto llegó con un tiro libre en tiempo de compensación; el número 100 fue un remate de cabeza al minuto 24, tras un centro de Luis Suárez.

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Gol número 1 de Messi con el Inter Miami: vs Cruz Azul el 21 de julio de 2023 en la Leagues Cup

Gol número 100 de Messi con el Inter Miami: vs Cruz Azul el 16 de septiembre de 2026 en la Campeones Cup.

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi celebrates scoring his team's first goal, his 100th for the club, during the Campeones Cup final football match between Inter Miami CF and Mexico's Cruz Azul at Nu Stadium in Miami, Florida, on September 16, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Messi: figura del Campeones Cup

Inter Miami abrió la final ante el campeón de la Liga MX a los 24 minutos: Lionel Messi, quien fue el jugador del partido, marcó de cabeza para adelantar al equipo de Florida. El tanto tuvo un valor especial para el argentino, ya que fue el número 100 desde su llegada al club estadounidense.

Cruz Azul buscó responder tras quedar en desventaja y produjo varias aproximaciones, aunque no consiguió vulnerar la defensa rival ni definir ante el arco de Inter Miami. La Máquina adelantó sus líneas en distintos tramos de la segunda mitad, una apuesta que dejó espacios para el conjunto de la MLS en el cierre. A los 81 minutos, Casemiro culminó una acción asistida por Messi y selló la victoria. El cuadro cementero perdió así la posibilidad de conquistar su tercer título de 2026, después de ganar el Apertura y el Campeón de Campeones.

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Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi sits on the pitch during the Campeones Cup final football match between Inter Miami CF and Mexico's Cruz Azul at Nu Stadium in Miami, Florida, on September 16, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Messi: el máximo goleador del Inter de Miami

Lionel alcanzó 100 goles con Inter Miami y se consolidó como el máximo anotador en la historia del club de Estados Unidos. El argentino llegó a la cifra en 116 partidos, después de marcar frente a Cruz Azul en la Campeones Cup.

El registro del delantero incluye partidos de MLS, Leagues Cup, US Open Cup, Concachampions y Mundial de Clubes. Messi alcanzó el centenar durante sus tres años con el conjunto de Florida.

La marca de Messi no sólo representa el primer lugar entre los goleadores de Inter Miami. También establece una diferencia de 46 goles sobre Luis Suárez, quien ocupa el segundo sitio de la clasificación interna.

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El jugador argentino Lionel Messi (2-i) de Inter Miami CF en acción contra el mediocampista de Cruz Azul Kevin Castano (i) y su compañero de Cruz Azul, el delantero Rodolfo Rotondi (d), en una fotografía de archivo. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Con los registros disponibles tras el gol 100 de Lionel Messi ante Cruz Azul, la tabla de los máximos anotadores históricos de Inter Miami queda así:

Lionel Messi — 100 goles Luis Suárez — 54 goles Leonardo Campana — 32 goles Gonzalo Higuaín — 29 goles Robert Taylor — 18 goles Tadeo Allende — 16 goles Jordi Alba — 15 goles Josef Martínez — 12 goles Telasco Segovia — 12 goles Matías Rojas — 9 goles

El delantero uruguayo es uno de sus compañeros más cercanos dentro y fuera de la cancha. Pese a ello, la brecha entre ambos muestra el peso goleador que Messi mantiene desde su llegada al club.