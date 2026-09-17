Cae por segunda vez a “El Ciego”, integrante de Los Rusos en Mexicali: es acusado de homicidio, narcotráfico y amenazas a policías

El Ciego fue detenido el pasado miércoles. (Cortesía)

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Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, presunto miembro de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa, fue detenido el pasado miércoles en Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la información disponible, a El Ciego se le atribuyen funciones de distribución y comercialización de narcóticos, homicidios, amenazas e intimidación en contra de las fuerzas de seguridad, además de contar con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja.

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La detención se llevó a cabo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y autoridades locales.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que El Ciego era identificado como generador de violencia en la región.

El funcionario señaló que contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado y se le relacionaba con homicidios, extorsiones, distribución de drogas, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.

Harfuch destacó la detención del presunto miembro de Los Rusos. (X @OHarfuch)

La detención, dijo, fue resultado de trabajos de investigación del Centro Nacional de Inteligencia y fue realizada por la Defensa, la Semar, la SSPC, la GN y autoridades estatales.

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Por medio de un comunicado, las autoridades detallaron que la detención se llevó a cabo durante un patrullaje implementado sobre avenida Nicolás Bravo y Álvaro Obregón, en la segunda sección, donde los elementos observaron a una persona que adoptó una conducta sospechosa ante la presencia de las unidades oficiales.

Los oficiales estatales y federales se aproximaron al individuo, y tras establecer contacto a pocos metros, informaron la razón de la su presencia en la zona. El sujeto se identificó con su nombre, dijo tener 26 años y ser originario de Mexicali. Se le practicó una revisión precautoria sin encontrar nada ilícito en su persona.

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Sus datos generales fueron ingresados a la base de datos del C5 de Baja California, donde se confirmó que contaba con un mandamiento judicial activo por el delito de homicidio calificado, bajo el NUC 02-2026-08249.

Ante esta situación, los agentes le informaron el motivo de su detención y los derechos que le asisten en su calidad de persona detenida. Con apoyo de las autoridades federales, fue puesto a disposición de la institución competente para dar seguimiento a su situación jurídica.

Ya había sido detenido

El sujeto había sido detenido en julio del 2025 con otras 4 personas. (FOTO: SSC Baja California)

Cabe destacar que en julio de 2025, Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, ya había sido detenido junto a cuatro personas, identificadas como Juan Antonio “N”, Adán Ramiro “N”,alias El Timmy, Andrea Monserrat “N” y Samantha Elizabeth “N”, todos originarios de Mexicali, cuando circulaban a exceso de velocidad en un vehículo Mercedes Benz 2005 sobre la carretera estatal número 3 en Ciudad Guadalupe Victoria.

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Durante la inspección, en esa ocasión, los agentes localizaron:

14 gramos de cocaína en 20 dosis

56 gramos de metanfetamina en 91 dosis

107 gramos adicionales de la misma droga

Cabe recordar que El Ciego ya había sido vinculado con una serie de amenazas contra agentes de seguridad, luego de dejar una bolsa con pan dulce y una servilleta firmada con un mensaje intimidatorio, que decía: “pa que se les quite el hambre, perros”.