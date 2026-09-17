México

Jorge Máynez respalda ante la CNDH a estudiante expulsado por mostrar los baños sin agua de su escuela

La queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona posibles afectaciones al derecho a la educación, libertad de expresión, salud e integridad personal

Un estudiante con uniforme del plantel CETMAR 05 en Salina Cruz muestra las condiciones de los sanitarios de la escuela. En las imágenes se observan lavabos con llaves desprendidas, tuberías incompletas, inscripciones en las paredes y el estado de los pisos de los baños. El video fue publicado en redes sociales como una denuncia pública.

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Tras la denuncia que realizó Carlos Alonso, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) 5 en Oaxaca, quien exhibió las malas condiciones en los baños de la institución a través de un video difundido desde su cuenta en TikTok.

Alonso declaró en medios de comunicación locales que las autoridades educativas le habrían notificado que podría ser expulsado del CETMAR; ante esto, padres de familia y otros estudiantes protestaron para exigir que no hubiera represalias contra el denunciante, así como mejoras en la infraestructura de la escuela. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señalando las violaciones a derechos que hay en esta situación.

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El emecista puntualizó las violaciones que se estarían cometiendo contra Carlos Alonso:

  • Derecho a la educación
  • Derecho a la libertad de expresión, salud e higiene escolar
  • Derecho a la integridad personal.
  • Derecho al debido proceso disciplinario

“Derivadas de la amenaza de expulsión/suspensión arbitraria y actos de censura”, se lee en el documento presentado por Álvarez Máynez. El emecista también exigió la reinstalación del estudiante.

¿Qué denunció el estudiante del CETMAR 5?

Carlos Alonso inicia su denuncia explicando las exigencias que pide el CETMAR 5 a sus estudiantes: “piden uniforme completo, cuota escolar”, para posteriormente exhibir las condiciones deplorables de un baño para hombres.

El alumno muestra lavabos despegados y sucios, baños bloqueados, piso inundado y con rastros de moho y suciedad, así como tubería salida.

Alonso pide a quien lo estaba grabando que grabe su cara. El reporte concluye haciendo referencia a la periodista de entretenimiento Paty Chapoy.

Niegan expulsión y prometen reparaciones en el CEMART 5

Ante la exposición mediática de la denuncia del estudiante, las autoridades del CEMART 5 difundieron un comunicado, afirmando que Carlos Alonso “no ha sido dado de baja ni sancionado, mantiene formalmente su calidad de alumno regular dentro de nuestra institución educativa”.

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En cuanto a la infraestructura, informaron que se le está dando mantenimiento de manera gradual y con el acompañamiento del Comité de Padres de Familia. Actualmente realizan obras en los baños de mujeres; de acuerdo con las autoridades, el baño de hombres será el siguiente en ser intervenido.

Documento digital con el distintivo del CETMAR 05 y la frase comunicado oficial sobre un fondo blanco con detalles azules
El plantel CETMAR 05 de Oaxaca informa en un comunicado que el alumno que difundió imágenes de las instalaciones sanitarias no fue sancionado y detalla los trabajos de reparación. (Cetmar No.05)

Además, sostuvieron estar abiertos al diálogo con la comunidad estudiantil y los padres de familia.

Por su parte, Vicente Reyes Molina, titular del CETMAR 5, el personal de la institución no ha realizado acciones en contra del estudiante y descartó que las tengan. El titular incluso celebró la acción de Carlos Alonso: “Yo lo felicito porque tuvo el valor de subir ese video”.

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