¿Debutará Carlos Álvarez ante Chivas? El nuevo jugador del América ya está listo

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Carlos Álvarez podría tener este sábado 19 de septiembre su esperado debut con el Club América, nada menos que frente a Chivas en el Clásico Nacional. El mediocampista español lleva casi dos semanas en México y ya está listo para recibir una oportunidad con las Águilas.

En entrevista con Claro Sports, el futbolista habló sobre la posibilidad de estrenarse ante el Guadalajara y dejó claro que no siente presión por hacerlo en uno de los partidos más importantes para el América.

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“Me motiva mucho porque creo que puedo aportar cosas y voy a estar preparado por si el míster decide darme la oportunidad de debutar y poder ayudar al equipo, que es lo más importante al final”, aseguró.

Carlos Álvarez explica por qué eligió al América

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El mediapunta llegó a Coapa para el Apertura 2026 después de su paso por el futbol español. Al hablar sobre su decisión de incorporarse al conjunto azulcrema, destacó el proyecto deportivo del club.

“Principalmente porque es un proyectazo y porque vengo al mejor equipo de México, al que más ha ganado”, señaló Álvarez, quien también expresó su intención de conseguir títulos y aportar al equipo.

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El español también explicó que su llegada a México fue una decisión que analizó junto con su familia. Según relató, todos coincidieron en que el América era el lugar adecuado para continuar con su crecimiento profesional.

“Es un club tan grande que es muy difícil decirle que no. Creíamos que era el momento de salir y de dar un paso hacia delante”, comentó.

El recibimiento en Coapa y su relación con Álvaro Fidalgo

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Álvarez destacó el recibimiento que tuvo por parte de sus nuevos compañeros durante sus primeros días en Coapa. El futbolista reconoció que antes de llegar tenía dudas sobre cómo sería su adaptación al vestuario, pero aseguró que el grupo lo recibió de buena manera.

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El jugador de 23 años también habló sobre Álvaro Fidalgo y su llegada al América. Aclaró que su decisión de fichar por las Águilas ya estaba tomada antes de conversar con su compatriota.

“Él, ya con mi decisión tomada, me reafirmó que era un grandísimo lugar para venir”, explicó.

Formado en la cantera del Sevilla, Álvarez llega al América después de jugar con Levante, equipo con el que fue pieza importante en el ascenso a LaLiga en 2025. En su trayectoria también cuenta con la Europa League 2023 con Sevilla y la Segunda División de España con el conjunto granota, además de superar los 200 partidos como profesional.

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Sobre sus características, el mediocampista señaló que puede aportar recursos en ataque, especialmente con su último pase y su capacidad para generar acciones ofensivas para sus compañeros y para él mismo.

“Mi último pase puede ser importante para el equipo, puede aportar mucho y sobre todo puedo aportar el ser determinante en acciones ofensivas y crear para mis compañeros, incluso para mí”, afirmó.