Atacan a balazos a profesor y activista triqui junto a su hija de tres años en Oaxaca: los reportan graves de salud

El maestro triqui Misael Hernández Mendoza y su hija de tres años fue atacado a balazos junto su pequeña hija de tres años, ambos se encuentran hospitalizados Foto: Facebook

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Misael Hernández Mendoza, profesor y promotor de la lengua triqui, fue atacado a balazos junto con su hija de tres años durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre en San Andrés Chicahuaxtla, Oaxaca, cuando regresaban de los festejos por el Grito de Independencia. Ambos quedaron gravemente heridos y recibieron atención médica.

La agresión ocurrió alrededor de la 1:30 horas en la calle El Calvario, ubicada en el centro de San Andrés Chicahuaxtla, comunidad del municipio de Putla Villa de Guerrero, en la región Mixteca de Oaxaca.

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Hernández Mendoza, de 41 años, viajaba con la menor en una camioneta blanca de doble cabina rumbo a su domicilio. Personas armadas interceptaron el vehículo y dispararon contra padre e hija.

Los agresores huyeron después del ataque. Hasta la tarde de ese miércoles no se había informado sobre detenciones ni existía información pública que permitiera identificar a los responsables.

Padre e hija permanecían graves tras la agresión armada

Los familiares de Misael Hernández y de la niña informaron que ambos permanecían en estado grave a causa de las heridas provocadas por los disparos. Las dos víctimas continuaban bajo atención médica.

Habitantes y autoridades comunitarias de San Andrés Chicahuaxtla condenaron el ataque. Vecinos de la comunidad exigieron que se esclarecieran las circunstancias de la agresión y se localizara a quienes la cometieron.

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Hasta ese momento, no se había establecido el móvil del atentado. Tampoco se había confirmado que la agresión estuviera vinculada con el trabajo docente, comunitario o lingüístico que desarrollaba el profesor.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca no había dado a conocer información sobre el ataque contra Hernández Mendoza y su hija hasta la tarde del miércoles. Las autoridades tampoco habían confirmado la captura de los agresores.

Una mano sostiene un revólver que emite un destello y humo al ser disparado en la oscuridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Misael Hernández promovía la lengua triqui desde herramientas digitales

Misael Hernández Mendoza era profesor de educación primaria y activista comunitario. Su trabajo se enfocaba en los derechos comunitarios y lingüísticos de San Andrés Chicahuaxtla, un pueblo triqui de la Zona Alta.

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Durante más de 15 años, participó en proyectos para preservar, fortalecer y difundir la lengua triqui mediante materiales didácticos y herramientas digitales. También impulsó iniciativas para incorporar ese idioma originario a espacios tecnológicos.

Entre sus gestiones estuvo la incorporación de una versión en triqui del navegador Mozilla Firefox para computadoras con los sistemas operativos Linux, Windows y Mac OS. La herramienta buscaba ampliar el acceso de hablantes triquis a contenidos digitales en su propia lengua.

La ventana de un vehículo policial muestra múltiples impactos de bala y fracturas, evidencia clave en la investigación de un caso de 'fuego amigo' en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor también formaba parte de la Red de Activistas Digitales de América Latina. Su trayectoria incluía la elaboración y promoción comunitaria de materiales educativos en lengua triqui.

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La comunidad reclamaba una investigación por el atentado

El ataque ocurrió después de que Hernández Mendoza y su hija acudieron a las actividades por el Grito de Independencia. Al concluir las celebraciones, ambos se trasladaban en la camioneta blanca cuando fueron emboscados en la calle El Calvario.

Un casquillo de bala de color dorado yace en el suelo agrietado y húmedo, reflejando la luz, evidenciando un incidente violento con criminales en motocicleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agresión contra una niña de tres años incrementó la preocupación entre los habitantes de San Andrés Chicahuaxtla. Autoridades comunitarias y vecinos reclamaron una investigación para determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron.

No se había informado si los agresores conocían a las víctimas, si actuaron desde otro vehículo o si existían antecedentes de amenazas contra el profesor. La falta de datos oficiales impedía establecer una relación entre el atentado y su labor como activista.

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San Andrés Chicahuaxtla pertenece al municipio de Putla Villa de Guerrero, en la Mixteca de Oaxaca. La comunidad identificaba a Hernández Mendoza por su trabajo para mantener vigente la lengua triqui a través de materiales educativos y tecnologías digitales.